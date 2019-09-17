سقوط لوحة إعلانية ضخمة تغلق مدخل وسط الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٧ م
سقوط لوحة إعلانية
سقطت لوحة اعلانية كبيرة الحجم بمدخل الإسكندرية أمام مدخل دوران كارفور بدائرة قسم شرطة محرم بك، مساء اليوم الثلاثاء، وتسببت في غلق تام لمدخل الإسكندرية المتجه إلى كوبري محرم بك والموقف الجديد، وأصابت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام، فيما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإقليم، إخطارا من إدارة حي وسط، يفيد بوقوع حادث مروري كبير، ووجه بسرعة التعامل مع الحادث ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات اصابة أو وفيات حتى الأن.
وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود إخطارًا من إدارة مرور الإسكندرية، بسقوط لوحة إعلانية ضخمة ذات الحجم الكبير أمام كارفور.
على الفور، انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور والبلدوزرات وأوناش وقوات رجال الحماية المدنية، إلى موقع الحادث لبدء التعامل مع
وتلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود إخطارًا من إدارة مرور الإسكندرية، بسقوط لوحة إعلانية ضخمة ذات الحجم الكبير أمام كارفور.
على الفور، انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور والبلدوزرات وأوناش وقوات رجال الحماية المدنية، إلى موقع الحادث لبدء التعامل مع الحادث، ورفع اللوحة وإعادة الحركة المرورية، حيث تقرر تحويلها إلى الطريق الدائري.
وأظهرت المعانية تصادم سيارة نقل كبيرة بأحد أعمدة اللوحة الإعلانية الكبيرة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن وفيات أو مصابين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ حال وقوع مصابين.
وتم عمل حواجز حديدية ومنع عبور السيارات والمارة، وبدأت القوات باتخاذ اللازم والإجراءات القانونية.