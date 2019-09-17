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سبتمبر يغير الخريطة.. أرخص 10 سيارات في مصر

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، لكننا رصدنا أسعارا ومواصفات أرخص 10 سيارات مبيعًا في السوق المحلية خلال شهر سبتمبر الحالي
تحرير:كريم ربيع ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
زوتي 300
زوتي 300
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأسبوعين الماضيين من شهر سبتمبر الجاري، على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، وتغيرت الأسعار وتغيرت معها خريطة ترتيب السيارات الأرخص، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا رصدنا أرخص 10 سيارات، تجميع محلي ومستورد من الخارج، وفي التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، وجلوري 330 أس».
1- زوتي Z100 ما زالت سيارة الشركة الصينية زوتي Z100 الهاتشباك موديل 2020، تتصدر قائمة أرخص السيارات الجديدة في السوق المصرية، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2020 بسعر 131.500 جنيه. وتأتي Z100 في مصر بمحرك «TNN 3 G10K» مكون من 3 أسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 75 حصانا، يرتبط بناقل حركة يدوي
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