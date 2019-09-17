رياضة

هل ظاهرة مدرب الحراس الأجنبي مفيدة؟.. الخبراء يردون

بعد أن كانت الأندية تعتمد على المدير الفنى الأجنبى ويكون باقي أعضاء الجهاز الفنى من المحليين، أصبح الأمر مختلفا حاليا، وللمدرب الأجنبى حرية اختيار جهازه المعاون كما يشاء
تحرير:أحمد سعيد ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م
يانكون ميشيل
يانكون ميشيل
بدأت ظاهرة الاعتماد على مدربين حراس أجانب فى التوغل داخل الكرة المصرية بشكل كبير، وبعد أن كانت الأندية تعتمد على المدير الفنى الأجنبى ويكون بقية الجهاز الفنى من المحليين، أصبح الأمر مختلفا حاليا، وللمدرب الأجنبى حرية اختيار جهازه المعاون كما يشاء، وأصبحت عادة كبيرة فى الوقت الحالى هى اعتماد المدرب على جهاز معاون له وثابت لا يتغير إلا فى أسوأ الظروف، وهو ما رضخت له العديد من إدارات الأندية لعصر الاحتراف بشكل كامل وتحقيق رغبة المدير الفنى الأجنبى التى تتعاقد معه نظرًا لأنه هو من له الكلمة الأولى والأخيرة فى هذه النقطة.
وظهر بشكل لافت عدد من مدربى حراس المرمى الأجانب، فى أكثر من نادٍ أبرزهم حاليا فى الأهلى، ووادى دجلة والجونة، وسابقًا فى الزمالك والذى يقترب هو الآخر من التعاقد مع مدرب حراس أجنبى تنفيذًا لرغبة الصربى ميتشو المدير الفنى للقلعة البيضاء. توجهنا للعديد من خبراء مركز حراسة المرمى، ومدربين لهم باع طويل فى
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المنتخب-الاوليمبى

الإسكندرية تستضيف قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

يستضيف منتجع المنتزة بمدينة الإسكندرية قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مصر 2019، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 بقصر الحرملك الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.. المنتخبات الثمانية المشاركة وهي مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا وزامبيا ستتعرف على هوية منافسيها بالقصر التاريخي الذي بني بالقرن التاسع عشر على تبة عالية على شاطئ الإسكندرية الرائع. وتستضيف القاهرة كل المباريات على ملعبي استاد القاهرة الدولي والسلام الدولي.
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الجبلاية تحدد موعد طرح تذاكر السوبر المصري

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الزمالك الأهلي غدًا الأربعاء، حيث يلتقي الفريقان فى الثامنة مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى لقاء السوبر المصري. وتقام مباراة كأس السوبر المصري بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين، 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على تعليمات الجهات الأمنية. وتقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دوري أبطال أوروبا.
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المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".
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اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري الممتاز (صور)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019 - 2020، وحددت الجبلاية يوم 21 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق المسابقة بمباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق طلائع الجيش، وتقام على ستاد الجهاز الرياضة العسكري في تمام الثالثة عصرًا. وصرح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.
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اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 - 2020، ووفقًا للجدول تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المُقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة سموحة يوم يوم 23 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الـ5:30 مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويخرج الفريق الأحمر إلى أسوان من أجل مواجهة الأخير على ملعبه في الأسبوع الثالث، على أن يعود للقاهرة لمواجهة غريمه الزمالك في قمة مبكرة بالجولة الرابعة من عمر المسابقة.
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مصدر باتحاد الكرة يكشف موعد وملعب السوبر المصري

أكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، حصول مسؤولي الجبلاية على موافقة الجهات الأمنية لإقامة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بحضور الجمهور. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه من المقرر أن يحسم اتحاد الكرة غدًا ملعب المباراة الذي ستقام عليه موقعة السوبر المحلي، بعدما اتخذ قرارا رسميًّا بإقامة المباراة يوم 20 سبتمبر. ويشارك الأهلي في مباراة السوبر كونه بطلا لمسابقة الدوري موسم 2017/ 2018، بينما يشارك الزمالك في المباراة كونه بطلا لمسابقة الكأس موسم 2017/ 2018 بعد تفوقه على فريق سموحة.
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الزمالك يهزم الأهلي في قمة بطولة الجمهورية تحت18 سنة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2001، بقيادة أمير عبد العزيز على نظيره الأهلي بقيادة أحمد سراج بهدف نظيف أحرزه أحمد خالد في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما اليوم بمقر النادي الأبيض بميت عقبة، ضمن مواجهات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين. وتعد مواجهة الزمالك مع الأهلي اليوم، هي القمة الأولى في مسابقات الناشئين هذا الموسم بعد انطلاق البطولة يوم 23 أغسطس الجاري بمشاركة 17 فريقا بعد انسحاب أسوان. وشهد اللقاء حالتي طرد الأولى لمحمد طارق لاعب الزمالك في الشوط الثاني والثانية لأحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي في نهاية الشوط الأول.
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