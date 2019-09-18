للوقاية من الالتهابات.. توقف عن تناول منتجات الألبان

من المعروف أن الدهون غير المشبعة تسبب الالتهابات، وفقا لدراسة أجرتها جامعة واشنطن، وتوجد في الأطعمة السريعة والمنتجات المقلية والأطعمة المجمدة
الطعام بشكل عام يمنح الجسم العديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها، وينصح بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار. وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي تزيد من الالتهابات في الجسم؛ على سبيل المثال، السكريات المصنعة، فهي لا تسبب الالتهابات فقط، بل تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة، كما توجد الدهون المتحولة التي تخبئ وراءها أمراضا خطيرة، متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، ويُنصح بالتوقف عن تناول مثل هذه الأطعمة حفاظًا على الصحة، نقلًا عن "health 24".
يحدث التهاب الجيوب المزمن نتيجة التهاب الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية، وإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بعمل العديد من الدراسات حول بعض الأطعمة المسببة للالتهابات في الجسم، ويمكن أن تؤثر فى الجيوب الأنفية في نفس الوقت، وفقًا لمقالة حالية من جامعة وارسو للطب، فإن "النظام الغذائي قد يرتبط أيضًا بعملية
يحدث التهاب الجيوب المزمن نتيجة التهاب الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية، وإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بعمل العديد من الدراسات حول بعض الأطعمة المسببة للالتهابات في الجسم، ويمكن أن تؤثر فى الجيوب الأنفية في نفس الوقت، وفقًا لمقالة حالية من جامعة وارسو للطب، فإن "النظام الغذائي قد يرتبط أيضًا بعملية الالتهابات المزمنة، التي تشارك في جميع مراحل تطور تصلب الشرايين"، وبناءً على ذلك فإن الإفراط في تناول الأطعمة المسببة للالتهابات يساهم بشكل كبير في الإصابة ببعض الأمراض؛ مثل السمنة والسرطان ومرض السكري، ما يؤدي للإصابة بالأمراض المزمنة، وفي ما يلي بعض الأطعمة التي تنتج عنها التهابات مزمنة:
1- السكريات المصنعة
يتم إخفاء السكريات المصنعة في الحلويات المفضلة لديك وعصائر الأطفال والمعجنات والشوكولاتة، كما يشير مقال نُشر في مجلة Parenteral and Enteral Nutrition إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف قد يؤدي إلى التهاب وحالات مثل السمنة ومقاومة الأنسولين.
2- الأحماض الدهنية غير المشبعة
من المعروف أن الدهون غير المشبعة تسبب الالتهابات، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة واشنطن، كما توجد في الأطعمة السريعة والمنتجات المقلية والأطعمة المجمدة.
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3- أحماض أوميجا 6 الدهنية
الطهي بالزيت ليس الخيار الأفضل لصحتك، فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة وارسو الطبية في بولندا أنه يحتوي على معدلات عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 6، وبالتالي هذه الزيوت المعالجة من المحتمل أن تعزز من الالتهابات بشكل كبير.
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4- الجلوتين ومنتجات الألبان
الحبوب شائعة الاستخدام مثل القمح والشعير، تحتوي على الجلوتين، ومن المحتمل أن ينتج عنها رد فعل التهابي لكثير من الناس، وإضافة إلى ذلك، قد يرتبط اللبن بمكافحة العوامل المسببة للالتهاب، ولكن الأدلة السريرية تكشف عن أن منتجات الألبان بشكل عام يمكن أن تكون مصدرًا للدهون المشبعة التي تسبب الالتهاب.
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5- الكربوهيدرات المكررة
الاستهلاك المفرط للكربوهيدرات المكررة يشجع نمو بكتيريا الأمعاء الالتهابية التي قد تعرضك لخطر السمنة ومرض التهاب الأمعاء، وتتمثل في البطاطا المقلية.
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كيفية مكافحة الالتهابات
عليك اختيار نظام صحي، وحاول قدر الإمكان التقليل من خطر الإصابة بالأمراض عن طريق تناول أشياء مثل الثوم والزنجبيل والكركم والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C والشاي الأخضر وزيت الزيتون، وإضافة إلى ذلك، حاول المحافظة على صحتك قدر الإمكان، من خلال ممارسة التمرينات الرياضية المهمة، وبجانب ذلك يمكنك اتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن والفيتامينات المضادة للالتهابات؛ مثل الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، إضافة إلى الأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين C.
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