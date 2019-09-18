للوقاية من الالتهابات.. توقف عن تناول منتجات الألبان

من المعروف أن الدهون غير المشبعة تسبب الالتهابات، وفقا لدراسة أجرتها جامعة واشنطن، وتوجد في الأطعمة السريعة والمنتجات المقلية والأطعمة المجمدة

تحرير:إسراء سليمان ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

مكافحة الالتهابات

الطعام بشكل عام يمنح الجسم العديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها، وينصح بتناول الخضراوات والفواكه باستمرار. وعلى الجانب الآخر توجد بعض الأطعمة التي تزيد من الالتهابات في الجسم؛ على سبيل المثال، السكريات المصنعة، فهي لا تسبب الالتهابات فقط، بل تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة، كما توجد الدهون المتحولة التي تخبئ وراءها أمراضا خطيرة، متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، ويُنصح بالتوقف عن تناول مثل هذه الأطعمة حفاظًا على الصحة، نقلًا عن "health 24".

يحدث التهاب الجيوب المزمن نتيجة التهاب الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية، وإضافة إلى ذلك، قام الباحثون بعمل العديد من الدراسات حول بعض الأطعمة المسببة للالتهابات في الجسم، ويمكن أن تؤثر فى الجيوب الأنفية في نفس الوقت، وفقًا لمقالة حالية من جامعة وارسو للطب، فإن "النظام الغذائي قد يرتبط أيضًا بعملية