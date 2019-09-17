الإسكندرية تستضيف قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

تحرير:أحمد محمد ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

المنتخب الأوليمبي

يستضيف منتجع المنتزة بمدينة الإسكندرية قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مصر 2019، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 بقصر الحرملك الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.. المنتخبات الثمانية المشاركة وهي مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا وزامبيا ستتعرف على هوية منافسيها بالقصر التاريخي الذي بني بالقرن التاسع عشر على تبة عالية على شاطئ الإسكندرية الرائع. وتستضيف القاهرة كل المباريات على ملعبي استاد القاهرة الدولي والسلام الدولي.

ويعد المنتخب الوطني هو المنتخب العربي الوحيد في البطولة بعد أن فشل منتخبي المغرب والسودان في بلوغ النهائيات بعد الخسارة على يد منتخبي مالي ونيجيريا يوم الثلاثاء الماضي. ويقود شوقي غريب منتخب مصر، الطامح في التأهل للأولمبياد بعد غياب منذ دورة 2012 التي صعد لها جيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بقيادة