رياضة

الإسكندرية تستضيف قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

تحرير:أحمد محمد ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
يستضيف منتجع المنتزة بمدينة الإسكندرية قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مصر 2019، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 بقصر الحرملك الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.. المنتخبات الثمانية المشاركة وهي مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا وزامبيا ستتعرف على هوية منافسيها بالقصر التاريخي الذي بني بالقرن التاسع عشر على تبة عالية على شاطئ الإسكندرية الرائع. وتستضيف القاهرة كل المباريات على ملعبي استاد القاهرة الدولي والسلام الدولي.
ويعد المنتخب الوطني هو المنتخب العربي الوحيد في البطولة بعد أن فشل منتخبي المغرب والسودان في بلوغ النهائيات بعد الخسارة على يد منتخبي مالي ونيجيريا يوم الثلاثاء الماضي. ويقود شوقي غريب منتخب مصر، الطامح في التأهل للأولمبياد بعد غياب منذ دورة 2012 التي صعد لها جيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بقيادة
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الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الجبلاية تحدد موعد طرح تذاكر السوبر المصري

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الزمالك الأهلي غدًا الأربعاء، حيث يلتقي الفريقان فى الثامنة مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى لقاء السوبر المصري. وتقام مباراة كأس السوبر المصري بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين، 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على تعليمات الجهات الأمنية. وتقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دوري أبطال أوروبا.
يانكون -ميشيل- مدرب -حراس -الأهلي

هل ظاهرة مدرب الحراس الأجنبي مفيدة؟.. الخبراء يردون

بدأت ظاهرة الاعتماد على مدربين حراس أجانب فى التوغل داخل الكرة المصرية بشكل كبير، وبعد أن كانت الأندية تعتمد على المدير الفنى الأجنبى ويكون بقية الجهاز الفنى من المحليين، أصبح الأمر مختلفا حاليا، وللمدرب الأجنبى حرية اختيار جهازه المعاون كما يشاء، وأصبحت عادة كبيرة فى الوقت الحالى هى اعتماد المدرب على جهاز معاون له وثابت لا يتغير إلا فى أسوأ الظروف، وهو ما رضخت له العديد من إدارات الأندية لعصر الاحتراف بشكل كامل وتحقيق رغبة المدير الفنى الأجنبى التى تتعاقد معه نظرًا لأنه هو من له الكلمة الأولى والأخيرة فى هذه النقطة.
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".
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عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

المقاولون:النحاس لن يرحب بمنصب الرجل الثاني بالمنتخب

علق محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنباء تواجد عماد النحاس، مدرب الفريق، في الجهاز الفني لمنتخب الوطني، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات تليفزيونية: "بعد الموسم المميز الذي قدمه النحاس مع المقاولون، أرى أنه يستطيع قيادة منتخب مصر، في منصب المدير الفني، وعماد النحاس تخطى مرحلة التواجد في منصب المدرب العام؛ حيث يمتلك فكرًا فنيًّا كبيرًا، ولديه قدرة على تدريب المنتخب الوطني".
منتخب-مصر

تعليق صادم من مرتضى منصور على مدرب الفراعنة القادم

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ملف مدرب المنتخب الوطني القادم، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وعلمت "التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة.
شوقى-غريب

المنتخب الأوليمبي يستدعي ثلاثي الزمالك لمعسكر سبتمبر

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه سيتم استدعاء 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل، وقال غريب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه قرر استدعاء إمام عاشور ومصطفى محمد ومحمد عبد السلام للمعسكر. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي معسكرا مغلقا بداية الشهر المقبل، على أن يتخلله مباراتان وديتان أمام السعودية يومي 7 و10 سبتمير المقبل، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: الزمالك أراد تأجيل الدوري لهذا السبب

أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مسشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، في تصريحات عبر برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".
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