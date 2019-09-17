طفرة بترولية جديدة.. ارتفاع إنتاج «عجيبة» إلى 44 ألف برميل يوميا

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

بترول - أرشيفية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة "عجيبة" للبترول، نجحت في رفع متوسط إنتاجها من الزيت الخام ليصل إلى حوالي 44 ألف برميل يوميًا وحوالي 18.4 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، جاء ذلك في تقرير نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2018 - 2019، والذي قدمه رئيس الشركة المهندس عصام القفاص، لوزير البترول المهندس طارق الملا، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول اليوم الثلاثاء، إذ أوضح التقرير، أن "زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لبدء إنتاج حقل جنوب غرب مليحة في يونيو الماضي، بمتوسط إنتاج 2000 برميل زيت خام يوميًا من البئر الأول، ثم ارتفع الإنتاج إلى 4500 برميل زيت خام يوميًا بعد وضع البئر الثاني على الإنتاج".

وتوقع القفاص، أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للحقل إلى 7 آلاف برميل زيت خام يوميًا خلال الفترة القادمة فور وضع البئر الثالثة على الإنتاج، كما تمكنت الشركة من إضافة حوالي 2000 برميل يوميًا على الإنتاج من حقل "أشرفى" بخليج السويس؛ ليصل إنتاجه إلى حوالي 4 آلاف برميل زيت خام يوميًا، فيما أضافت أنشطة الحفر