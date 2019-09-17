انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

تحرير:رويترز ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

نتنياهو

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.

وحُذف على ما يبدو ما نشره برنامج الشات بوت، ولم يعد ظاهرا على صحفة نتنياهو على فيسبوك، وقلل نتنياهو من حجم الانتهاك، قائلا: «شخص ما نشر استطلاعا صغيرا على فيسبوك». وقالت شركة فيسبوك، ردا على سؤال عن تدخلها في حساب نتنياهو، في بيان إنها تعمل مع مفوضيات الانتخابات في كافة أنحاء العالم لحماية