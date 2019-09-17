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انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

تحرير:رويترز ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
نتنياهو
نتنياهو
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.
وحُذف على ما يبدو ما نشره برنامج الشات بوت، ولم يعد ظاهرا على صحفة نتنياهو على فيسبوك، وقلل نتنياهو من حجم الانتهاك، قائلا: «شخص ما نشر استطلاعا صغيرا على فيسبوك». وقالت شركة فيسبوك، ردا على سؤال عن تدخلها في حساب نتنياهو، في بيان إنها تعمل مع مفوضيات الانتخابات في كافة أنحاء العالم لحماية
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سفن حربية روسي في البحر المتوسط1

3 مصابين و80 معتقلا.. معركة بحرية بين قوة روسية ومركب كوري شمالي

أصيب ثلاثة جنود في قوات خفر السواحل الروسية، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مركب صيد كوري شمالي، كان يقوم مع سفن أخرى بالصيد بصورة غير قانونية في بحر اليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية، إذ أوضحت وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية "أف أس بي" في بيان، أن عناصر حرس الحدود كانوا يقومون بدوريات في بحر اليابان عندما اكتشفوا سفينتين كوريتين شماليتين و11 قاربًا مزودا بمحرك، مضيفة أن طاقم إحدى السفن هاجم حرس الحدود الروسي، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصره، ولم تذكر الوكالة ما هي الأسلحة التي استخدمت.
تفجير-في-أفغانستان (1)

تفجير انتحاري يستهدف موقعا قرب سفارة واشنطن بكابول

وقع تفجير انتحاري، اليوم الثلاثاء، العاصمة الأفغانية كابول، في مكان قريب من السفارة الأمريكية وأحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع: إن "انتحاريا فجر نفسه قرب ميدان مسعود، الذي يقع إلى جانب مبنى السفارة الأمريكية في كابول"، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية. وأوضح المصدر أن التفجير وقع بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع في العاصمة، من دون أن يتضح على الفور حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عنه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
الانتخابات الإسرائيلية

أغلبية غير مضمونة.. انتخابات إسرائيل على صفيح ساخن

اليوم، يتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جديدة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق على منصب رئيس الوزراء المقبل لإسرائيل سينحصر بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وبيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق. الانتخابات هي جولة إعادة في أعقاب انتخابات أبريل الماضي التي فشل بعدها نتنياهو في تشكيل ائتلاف مستقر، ومرة أخرى، تظهر استطلاعات الرأي تنافسا شديدا. حيث تشير استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات، إلى أن كلا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وائتلاف "أزرق وأبيض" الذي يرأسه جانتس، سيحصل كل منهما على 32 مقعدا.
ميركل

ألمانيا تعلن رفضها قرار نتنياهو ضم غور الأردن

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، موقف بلادها من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم غور الأردن لأراضيه. وأكدت ميركل في تصريحات صحفية، أن برلين لا توافق على إعلان نتنياهو، إضافة إلى رفض تقنين مستوطنة ميفوت يريحو، وفقا لـ"روسيا اليوم". كان نتنياهو قد أعلن اعتزامه إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وتم تأجيل إعلان "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.
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نتنياهو ينفي تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما نشر حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض. وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع بوليتكو، "أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة". كما وصف مكتب نتنياهو ما ورد في هذا التقرير بأنه "كاذب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكر المكتب: "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
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يحرض على الكراهية.. فيسبوك يجمد رسائل حزب نتنياهو

جمد موقع فيسبوك، تطبيق الرسائل التابع لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما تبين أنه انتهك سياسة الموقع لمكافحة خطاب الكراهية، أثر نشره الخميس الماضي، رسالة تقول إن العرب «يريدون إبادتنا جميعا». وقال الناطق باسم فيسبوك: «بعد مراجعة دقيقة لأنشطة تطبيق الرسائل لحملة الليكود، وجدنا انتهاكا لسياسة (مكافحة) خطاب الكراهية لديه، ووجدنا أيضا أنه كان يسيء استخدام التطبيق في الفترة الزمنية المسموح له فيها بالاتصال بالأشخاص»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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نتنياهو: إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس في قطاع غزة، وذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة، وردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب قائلا: «نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات»، بحسب سبوتنيك.
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