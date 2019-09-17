لينوفو تطلق أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

لينوفو

أقامت لينوفو مصر مؤتمرًا صحفيًّا؛ احتفالا بإطلاق أحدث خطوطها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمصممة خصيصًا لمحبي الألعاب التنافسية، وقال المدير العام لشركة لينوفو مصر والأردن ولبنان وشمال وغرب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي اليوم إن محبي الألعاب يتفردون عن سائر مستخدمي أجهزة الكمبيوتر بالمنطقة، فدائما ما تقع اختياراتهم المتأنية على أجهزة تلبي احتياجاتهم. وقالت علا الديب –مدير مكتب لينوفو مصر: "يمتاز السوق المصري بتنافسيته العالية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمستهلك المصري مستهلك واع ومنفتح على أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية.

وأضافت أن هذا يدفع المستهلك المصري دائما للبحث عن كل ما هو جديد ومطور في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لافتة إلى أن عائلة Legion تضم عددا من أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأكثرها تطورا، مصممة خصيصًا لمحبي الألعاب الإلكترونية، وتنتهج لينوفو استراتيجية لتطوير تكنولوجيات ذكية تمكنها من ابتكار منتجات تلائم