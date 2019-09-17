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لينوفو تطلق أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مصر

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
لينوفو
لينوفو
أقامت لينوفو مصر مؤتمرًا صحفيًّا؛ احتفالا بإطلاق أحدث خطوطها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمصممة خصيصًا لمحبي الألعاب التنافسية، وقال المدير العام لشركة لينوفو مصر والأردن ولبنان وشمال وغرب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي اليوم إن محبي الألعاب يتفردون عن سائر مستخدمي أجهزة الكمبيوتر بالمنطقة، فدائما ما تقع اختياراتهم المتأنية على أجهزة تلبي احتياجاتهم. وقالت علا الديب –مدير مكتب لينوفو مصر: "يمتاز السوق المصري بتنافسيته العالية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالمستهلك المصري مستهلك واع ومنفتح على أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية.
وأضافت أن هذا يدفع المستهلك المصري دائما للبحث عن كل ما هو جديد ومطور في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لافتة إلى أن عائلة Legion تضم عددا من أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأكثرها تطورا، مصممة خصيصًا لمحبي الألعاب الإلكترونية، وتنتهج لينوفو استراتيجية لتطوير تكنولوجيات ذكية تمكنها من ابتكار منتجات تلائم
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هواوي- تطلق-أول- سماعة -لاسلكية (1)

هواوي تطلق سماعة FreeBuds 3 برقاقة معالج Kirin A1

أطلقت هواوي FreeBuds 3 أول سماعات أذن لاسلكية مدعمة برقاقة معالج Kirin A1 وبنظام تشغيل LiteOS، تدعم سماعات FreeBuds 3 الاتصال لاسلكيًّا عبر تقنية بلوتوث 5.1 (BT 5.1 & BLE 5.1) لمنح المستهلكين تجربة صوتية عالية الجودة في مختلف التطبيقات، تتميز سماعات هواوي برقاقة معالج Kirin A1 التي تدعم وضعين للاتصال عن طريق تقنية بلوتوث 5.1 وهما BT وBLE بوحدة معالجة متقدمة لبلوتوث، وحدة معالجة قوية لمعالجة الإشارة الصوتية، معالج تشغيل تطبيقات باستهلاك طاقة منخفض مع وحدة معالجة منفصلة لإدارة استهلاك الطاقة، ويوفر هذا تجربة اتصال عالية الكفاءة ومستقرة تمامًا.
GDD CameraX

OPPO تستعرض CameraX خلال مؤتمر مطوري جوجل الصين 2019

قالت شركة OPPO إنها ستكون ضمن قائمة شركات الهواتف الذكية التي تدعم تقنيات "CameraX" من جوجل وقد تم عرض أحدث تكنولوجيات التصوير التي تقدمها OPPO بالتعاون مع " CameraX" لأول مرة عبر هاتف Reno 10x Zoom، كجزء من فعاليات مؤتمر مطوري جوجل في الصين، الذي شهدته شنغهاي مؤخرا. وكشفت الشركتان خلال الحدث عن المجموعة الكاملة للهواتف الذكية التي ستطلقها OPPO والتي سوف تدعم التقنية الجديدة. وتعتبر CameraX من جوجل أحد حلول الأندرويد التي تمكن المطورين من الارتقاء بتجارب التصوير ومميزاته باستخدام تطبيق التصوير الأصلي الموجود في الهاتف الذكي.
هواوي

هواوي تحصل على أكثر من 20 جائزة بمعرض IFA

فازت شركة هواوي بأكثر من 20 جائزة في معرض IFA لعام 2019 الذي أقيم ببرلين، ألمانيا، وذلك تعزيزًا منها لتقوية سمعتها كرائدة الصناعة بأكملها في تصميم المنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى حصولها على عدد كبير من الجوائز. نالت هواوي الإشادة والإعجاب من قبل المستهلكين ووسائل الإعلام المتخصصة في مجال التكنولوجيا بالمعرض، نظرًا لما تقدمه من تجربة استخدام متصلة دائمًا عبر كل سيناريوهات الاستخدام، وأشاد كل من مجلة وموقع Popular Mechanics وموقع Android Central ومجلة وموقع Stuff بالمنتجات التي قدمتها هواوي بمعرض IFA لعام 2019.
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