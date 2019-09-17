3 مصابين و80 معتقلا.. معركة بحرية بين قوة روسية ومركب كوري شمالي

تحرير:وكالات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

سفن روسية_أرشيفية

أصيب ثلاثة جنود في قوات خفر السواحل الروسية، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مركب صيد كوري شمالي، كان يقوم مع سفن أخرى بالصيد بصورة غير قانونية في بحر اليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية، إذ أوضحت وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية "أف أس بي" في بيان، أن عناصر حرس الحدود كانوا يقومون بدوريات في بحر اليابان عندما اكتشفوا سفينتين كوريتين شماليتين و11 قاربًا مزودا بمحرك، مضيفة أن طاقم إحدى السفن هاجم حرس الحدود الروسي، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصره، ولم تذكر الوكالة ما هي الأسلحة التي استخدمت.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الاستخبارات حجزت السفينتين، مع طاقم يفوق الـ80 شخصا، على أن يتم نقلهم إلى روسيا، وفقًا للعربية. ونقل الإعلام الروسي عن وزارة الخارجية قولها، إنها ستستدعي القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في موسكو في أعقاب الحادث. وعادة ما تعمد قوات خفر السواحل الروسية، إلى اعتقال صيادين