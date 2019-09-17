3 مصابين و80 معتقلا.. معركة بحرية بين قوة روسية ومركب كوري شمالي
تحرير:وكالات
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م
سفن روسية_أرشيفية
أصيب ثلاثة جنود في قوات خفر السواحل الروسية، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مركب صيد كوري شمالي، كان يقوم مع سفن أخرى بالصيد بصورة غير قانونية في بحر اليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية، إذ أوضحت وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية "أف أس بي" في بيان، أن عناصر حرس الحدود كانوا يقومون بدوريات في بحر اليابان عندما اكتشفوا سفينتين كوريتين شماليتين و11 قاربًا مزودا بمحرك، مضيفة أن طاقم إحدى السفن هاجم حرس الحدود الروسي، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصره، ولم تذكر الوكالة ما هي الأسلحة التي استخدمت.
وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الاستخبارات حجزت السفينتين، مع طاقم يفوق الـ80 شخصا، على أن يتم نقلهم إلى روسيا، وفقًا للعربية.
ونقل الإعلام الروسي عن وزارة الخارجية قولها، إنها ستستدعي القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في موسكو في أعقاب الحادث.
وعادة ما تعمد قوات خفر السواحل الروسية، إلى اعتقال صيادين
وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الاستخبارات حجزت السفينتين، مع طاقم يفوق الـ80 شخصا، على أن يتم نقلهم إلى روسيا، وفقًا للعربية.
ونقل الإعلام الروسي عن وزارة الخارجية قولها، إنها ستستدعي القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في موسكو في أعقاب الحادث.
وعادة ما تعمد قوات خفر السواحل الروسية، إلى اعتقال صيادين من كوريا الشمالية يستخدم العديد منهم قوارب بدائية وخشبية غير قانونية. وتصدر أحكام بالسجن على بعضهم لاحقا.
وهناك خلافات حول حقوق الصيد في بحر اليابان الذي تطل روسيا واليابان والكوريتين عليه، وفي يوليو الماضي، أفرجت بيونج يانج عن مركب صيد روسي طاقمه مكون من 15 روسيا وكوريين جنوبيين بعد انتهاكهم قواعد الدخول للمياه الإقليمية لكوريا الشمالية.
يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية المنعزلة، ودية، والهجوم الحدودي هو حادث نادر من نوعه.