هواوي تطلق سماعة FreeBuds 3 برقاقة معالج Kirin A1

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

سماعات هواوي

أطلقت هواوي FreeBuds 3 أول سماعات أذن لاسلكية مدعمة برقاقة معالج Kirin A1 وبنظام تشغيل LiteOS، تدعم سماعات FreeBuds 3 الاتصال لاسلكيًّا عبر تقنية بلوتوث 5.1 (BT 5.1 & BLE 5.1) لمنح المستهلكين تجربة صوتية عالية الجودة في مختلف التطبيقات، تتميز سماعات هواوي برقاقة معالج Kirin A1 التي تدعم وضعين للاتصال عن طريق تقنية بلوتوث 5.1 وهما BT وBLE بوحدة معالجة متقدمة لبلوتوث، وحدة معالجة قوية لمعالجة الإشارة الصوتية، معالج تشغيل تطبيقات باستهلاك طاقة منخفض مع وحدة معالجة منفصلة لإدارة استهلاك الطاقة، ويوفر هذا تجربة اتصال عالية الكفاءة ومستقرة تمامًا.

ومن جانب آخر، تتضمن رقاقة معالج Kirin A1 على معالج إشارة رقمية قوي لمعالجة إشارة الصوت (DSP)، وهو يوفر السرعة اللازمة لاكتشاف الضوضاء والصوت المحيط لحظيًّا وتنفيذ خوارزمية عزل الضوضاء، ليحصل المستخدم على صوت نقي وخالٍ من أي تشويش أو ضوضاء. بدأت هواوي بتطوير النظام Huawei LiteOS في العام 2012 ليكون منصة