لمواجهة الأمطار والسيول.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

أمطار - أرشيفية

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي، لمواجهة التغييرات المناخية في فصل الخريف، وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات إلى حد السيول، وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، وتم توجيه إدارات الإغاثة في المحافظات برفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة بها من البطاطين وأغطية وخيم ووسائد وغيرها استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تفعيل غرف العمليات على مستوى المديريات وربطها بالوزارة لاستقبال شكوى وبلاغات المواطنين والتدخل الفوري إزاءها، للحد من التبعات إضافة إلى التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي وجمعية الهلال الأحمر المصري والأجهزة التنفيذية المختلفة للتنسيق تحت مظلة التكامل في تقديم الخدمات.وأوضحت أنه