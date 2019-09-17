جوارديولا يعلن إصابة ستونز ويكشف عن مدة غيابه

تحرير:محمد جمال ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

بيب جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة جون ستونز مدافع الستيزنز، بإصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع وجاءت تصريحات جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة السيتي وشاختار دونستك، والتى من المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا. وينتظر الفريق السماوى مواجهات سهلة فى البطولة الأوروبية، حيث يقع فى المجموعة الثالثة مع كل من أتلانتا ودينامو زغرب وشاختار دونيستك.

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "لقد تعرض ستونز لإصابة عضلية خلال التدريبات صباح اليوم، وسيغيب على أثرها لمدة خمسة أو ستة أسابيع". وتطرق المدير الفنى الإسبانى للأخطاء الدفاعية للفريق، قائلا: "ليس لدي أي تعليقات حول الانتقادات التي يتعرض لها مدافعو الفريق، هذه آراؤهم، لدي الكثير من الاحترام لما