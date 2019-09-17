رياضة

جوارديولا يعلن إصابة ستونز ويكشف عن مدة غيابه

تحرير:محمد جمال ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إصابة جون ستونز مدافع الستيزنز، بإصابة عضلية، ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أسابيع وجاءت تصريحات جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة السيتي وشاختار دونستك، والتى من المقرر إقامتها غدًا الأربعاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا. وينتظر الفريق السماوى مواجهات سهلة فى البطولة الأوروبية، حيث يقع فى المجموعة الثالثة مع كل من أتلانتا ودينامو زغرب وشاختار دونيستك.
وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: "لقد تعرض ستونز لإصابة عضلية خلال التدريبات صباح اليوم، وسيغيب على أثرها لمدة خمسة أو ستة أسابيع". وتطرق المدير الفنى الإسبانى للأخطاء الدفاعية للفريق، قائلا: "ليس لدي أي تعليقات حول الانتقادات التي يتعرض لها مدافعو الفريق، هذه آراؤهم، لدي الكثير من الاحترام لما
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الهلال يضرب موعدًا مع السد في نصف نهائي أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على مواطنه اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «استاد جامعة الملك سعود» في غياب الدور ربع النهائي من البطولة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب «الجوهرة المشعة» في أغسطس الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين، وفاجأ العميد أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق زياد المولد، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.
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إنتر يسقط فى فخ التعادل أمام سيلفيا براجا

تعادل سيلفيا براجا التشيكي فى مباراة صعبة بهدف مقابل هدف، أمام نظيره فريق إنتر ميلان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا فى منافسات المجموعة الخامسة، على ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة فى مشوار البطولة الأوروبية، أحرز هدفي اللقاء نيكولا باريلا للإنتر، بينما سجل هدف سيلفيا براج بيتر أولاينكا. وتعد هذه المواجهة الأولى للفريق الإيطالى أمام سيلفيا براج فى تاريخ الفريقين على المستطيل الأخضر.
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مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال

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بيب جوارديولا

«غياب لابورت وعودة ساني وتوهج سترلينج».. بيب يتحدث

أفصح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مدة غياب مدافعه الدولي الفرنسي إيمريك لابورت عن صفوف الفريق، وذلك بعد أن تعرض لإصابة الرباط الصليبي بعد تدخل قوي من الخصم في مباراة برايتون، الأمر الذي كلفه الاستبعاد من قائمة منتخب فرنسا. بيب جوارديولا كشف عن مدة غياب الفرنسي قائلا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نورويتش سيتي في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز: "لن يغيب كثيرا، 5 أو 6 شهور وسيعود العام المقبل في يناير أو فبراير".
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كومباني يدعم زميله السابق في مانشستر سيتي

أعرب المدافع البلجيكي فينسينت كومباني عن دعمه الكامل لزميله السابق في مانشستر سيتي، المدافع الإنجليزي جون ستونز، مشيرًا إلى حاجته للتمتع بالثبات في المستوى إلى جانب تطوير لياقته البدنية، إن أراد إسكات المنتقدين، وأن يحجز مكانًا في التشكيل الأساسي للسيتي، ويأتي ذلك بعد العديد من الأخطاء التي ارتكبها ستونز منذ انتقاله إلى صفوف السيتي قادمًا من إيفرتون في عام 2016، ليفقد مكانه في التشكيل الأساسي للسيتي لصالح المدافع إيمريك لابورت الذي انتقل للسيتي الموسم الماضي قادمًا من صفوف أتلتيك بلباو.
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«موقعة أرسنال وصراع السيتي وليفربول».. كين يتحدث

اعترف هاري كين، نجم توتنهام هوتسبير، بأنه لا يتوقع أن يهدأ مانشستر سيتي وليفربول في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وادعى أن توتنهام يجب أن يخوض سباقاً مذهلاً للبقاء على مسافة قريبة. وتوج فريق بيب جوارديولا باللقب في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، في حين خسر فريق يورجن كلوب رغم تحقيقه 97 نقطة، لكنه توج بدوري الأبطال بفوزه على سبيرز في المباراة النهائية في مدريد. ويواجه ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، أزمة استقرار في تشكيلته، حيث لا يزال مستقبل كريستيان إريكسن ويان فيرتونجن غير مؤكد، بعد السقوط المفاجئ أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0.
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قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
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