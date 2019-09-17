جريمة

اختناق 14 عاملا في مصنع بالإسماعيلية بسبب تسرب غاز

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية
أصيب 14 عاملا وعاملة بالاختناق، اليوم الثلاثاء، نتيجة تسريب غاز داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير في الإسماعيلية، وتلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد غزالى عسكر مأمور مركز أبو صوير، يفيد بورود بلاغا مفاده إصابة عددا من العمال باختناقات وإغماء، بسبب تسرب غاز من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ عدد من الحالات بتقديم الإسعافات الأولية في مكان الواقعة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة أمل محمد سعد 20 عاما، وعبير إبراهيم السيد 18 عاما، وأمنية حسن أحمد 18 عاما، ومنى على مصطفى 19 عاما، وكلا من أسماء عبد العزيز وعبد الله 23 عاما، وأحمد شوقي محمد 30 عاما، وأصيب أيضا، كل من: إسراء أيمن عبد العزيز 19 عاما،
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سقوط-لوحة-اعلانية-ضخمة-تغلق-مدخل-وسط-الإسكندرية (2)

سقوط لوحة إعلانية ضخمة تغلق مدخل وسط الإسكندرية

سقطت لوحة اعلانية كبيرة الحجم بمدخل الإسكندرية أمام مدخل دوران كارفور بدائرة قسم شرطة محرم بك، مساء اليوم الثلاثاء، وتسببت في غلق تام لمدخل الإسكندرية المتجه إلى كوبري محرم بك والموقف الجديد، وأصابت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام، فيما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإقليم، إخطارا من إدارة حي وسط، يفيد بوقوع حادث مروري كبير، ووجه بسرعة التعامل مع الحادث ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات اصابة أو وفيات حتى الأن.
سجن (2)

شك وحفلة تعذيب.. السجن 10 سنوات لربة منزل قتلت زوجها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن المشدد 10 سنوات للمدعوة "ر. ع. م." ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها المجني علية "ه. أ. ع.". وتعود الواقعة في القضية رقم 1631 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 34 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه به عدة طعنات بدائرة القسم.
حبس-متهمه

النيابة تستعجل التحريات في واقعة «راعي الغنم والطفل»

استكملت نيابة مركز الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة إقدام راعي أغنام على تعذيب طفل وقتله، وإلقاء جثته أمام أحد المستشفيات، بمنطقة أبو النمرس، واستعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا خاطبت مصلحة الطب الشرعي لورود تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه، فيما ذكر المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد قتل الطفل، لكنه فارق الحياة حينما كان يؤدبه فقط، في سبيل إبلاغه بمكان اختفاء الأغنام المتغيبة عن القطيع.
المستشار-شعبان-الشامى

لسماع المرافعات.. تأجيل «كتائب حلوان» لـ 21 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 21 من أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بشأن اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
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اختناق- من -الغاز

ليس تسرب غاز.. سر اختناق عمال مصنع ملابس بالفيوم

أعلنت قوات الحماية المدنية، اليوم الإ|ثنين، أنها قامت بفحص مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم، على خلفية الإبلاغ بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بالمصنعين، مشيرة إلى أنه تبين من الفحص عدم حدوث تسرب للغاز، وأن حالات الاختناق المبلغ عنها كانت نتيجة رش مبيدات حشرية. وكان قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم قد تلقى بلاغا اليوم، بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.
اختناق- من -الغاز

اختناق عمال بمصنع ملابس بسبب تسرب غاز بالفيوم

شهد مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، إصابة 90 عاملا وعاملة بحالة اختناق شديدة نتيجة تسرب غاز الكلور السام من أحد مصانع البتروكيماويات المجاورة، بينما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط المصنع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وانتقلت قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، كما هرع أهالي المصابين فور سماعهم الخبر إلى المصنع للاطمئنان على أبنائهم وبناتهم، وتجمهروا أمام المصنع حتى اصطحاب أبنائهم.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

التموين تضبط 83 طن معسل مغشوش و5 أطنان سلع فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
حريق-في-وسط-البلد (4)

ماس بماكينة وراء حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق نشب فى مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر مقام على مساحة 2900 متر، وتبريد آثار الحريق الذى نشب فى الطابق الثالث من المصنع، لمنع تجدده مرة أخرى، فيما انتقل إلى مكان الحريق فريق من خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة، والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، واستدلوا فى عملهم بشهادة مدير عام المصنع الذي أكد حدوث ماس كهربائي بماكينة بالطابق الثالث، تسببت فى تطاير شرز واندلاع النيران، التى ساعد على انتشارها طبيعة خامات التصنيع والمنتجات من البلاستيك.
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