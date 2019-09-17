اختناق 14 عاملا في مصنع بالإسماعيلية بسبب تسرب غاز

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

إسعاف - أرشيفية

أصيب 14 عاملا وعاملة بالاختناق، اليوم الثلاثاء، نتيجة تسريب غاز داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير في الإسماعيلية، وتلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد غزالى عسكر مأمور مركز أبو صوير، يفيد بورود بلاغا مفاده إصابة عددا من العمال باختناقات وإغماء، بسبب تسرب غاز من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ عدد من الحالات بتقديم الإسعافات الأولية في مكان الواقعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة أمل محمد سعد 20 عاما، وعبير إبراهيم السيد 18 عاما، وأمنية حسن أحمد 18 عاما، ومنى على مصطفى 19 عاما، وكلا من أسماء عبد العزيز وعبد الله 23 عاما، وأحمد شوقي محمد 30 عاما، وأصيب أيضا، كل من: إسراء أيمن عبد العزيز 19 عاما،