رياضة

التشكيل الرسمي.. صلاح يقود ليفربول أمام نابولي

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
ليفربول
ليفربول
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه نابولي، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب «سان باولو» ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.. وتواجد الفريقان معًا في دور المجموعات الموسم الماضي، وحسمت مواجهتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الـ16، بفضل هدف النجم المصري محمد صلاح، حيث تغلب كل فريق على الآخر بنتيجة 1-0 في الذهاب والإياب. ويشارك ليفربول في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، بينما يشارك نابولي في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه.
وجاء تشكيل الريدز كالتالي: حراسة المرمى: أدريان الدفاع: الكسندر أرنولد - جون ماتيب - فان دايك - روبيرتسون خط الوسط: هندرسون - فابينيو - جيمس ميلنر خط الهجوم: ساديو مانى - محمد صلاح - روبرتو فيرمينو. دكة البدلاء:  كيلهير ، فاينالدوم ، لوفرين ، جوميز ، تشامبرلين ، لالانا ، شاكيري   ?? TEAM
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برشلونة-وفالنسيا‎

مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة. ومن المقرر إقامة المباراة فى تمام التاسعة مساءً على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألمانى، ويعد هذا ثالث لقاء لدورتموند أمام كيبر كتالونيا، ولم يستطع الفريق الألماني الفوز في اللقاءين السابقين، حيث حقق البلوجارنا فوزا وحيدا وتعادل في آخر، وكان كلاهما فى كأس السوبر الأوروبي.
المنتخب-الاوليمبى

الإسكندرية تستضيف قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

يستضيف منتجع المنتزة بمدينة الإسكندرية قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مصر 2019، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 بقصر الحرملك الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.. المنتخبات الثمانية المشاركة وهي مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا وزامبيا ستتعرف على هوية منافسيها بالقصر التاريخي الذي بني بالقرن التاسع عشر على تبة عالية على شاطئ الإسكندرية الرائع. وتستضيف القاهرة كل المباريات على ملعبي استاد القاهرة الدولي والسلام الدولي.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الجبلاية تحدد موعد طرح تذاكر السوبر المصري

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الزمالك الأهلي غدًا الأربعاء، حيث يلتقي الفريقان فى الثامنة مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى لقاء السوبر المصري. وتقام مباراة كأس السوبر المصري بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين، 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على تعليمات الجهات الأمنية. وتقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دوري أبطال أوروبا.
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ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
محمد -صلاح - 2018 (2)

ليفربول في ضيافة نابولي بدوري أبطال أوروبا

يستهل ليفربول اليوم الثلاثاء حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل لمواجهة نابولي على ملعب سان باولو في تمام الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتواجد الفريقان معًا في دور المجوعات الموسم الماضي، وسحمت مواجتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الت16 بفضل هدف محمد صلاح، وتغلب كل فريق 1-0 على الآخر الموسم الماضي، وسبق وأن تواجها في الدوري الأوروبي موسم 2010- 2011، وتعادلا سلبيًا على أرض نابولي، وحقق الليفر الفوز على أرضه 3-1.
صلاح-وماني‎

كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (6)

إيتو: سبب وحيد يمنع محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

يرى صامويل إيتو نجم برشلونة والمنتخب الكاميروني الأسبق، أن الكرة الذهبية لم تذهب لأي لاعب أفريقي بسبب عدم احترام أبناء القارة الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" قائلًا: "نحن لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ، لكن الكرة الذهبية المرة المقبلة، لن تذهب إلى محمد صلاح أو ساديو ماني، أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني، أو صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أقوياء للغاية، لكن هذا الموسم، من فاز بدوري الأبطال؟ إنه ماني وصلاح".
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