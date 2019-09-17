التشكيل الرسمي.. صلاح يقود ليفربول أمام نابولي

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه نابولي، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب «سان باولو» ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.. وتواجد الفريقان معًا في دور المجموعات الموسم الماضي، وحسمت مواجهتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الـ16، بفضل هدف النجم المصري محمد صلاح، حيث تغلب كل فريق على الآخر بنتيجة 1-0 في الذهاب والإياب. ويشارك ليفربول في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، بينما يشارك نابولي في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي: حراسة المرمى: أدريان الدفاع: الكسندر أرنولد - جون ماتيب - فان دايك - روبيرتسون خط الوسط: هندرسون - فابينيو - جيمس ميلنر خط الهجوم: ساديو مانى - محمد صلاح - روبرتو فيرمينو. دكة البدلاء: كيلهير ، فاينالدوم ، لوفرين ، جوميز ، تشامبرلين ، لالانا ، شاكيري ?? TEAM