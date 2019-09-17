أشرف حكيمي يعلن موقفه من العودة إلى ريال مدريد

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

حكيمي

حسم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير فريق بروسيا دورتموند الألماني، موقفه من العودة إلى ريال مدريد الإسباني، فور انتهاء إعارته داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث يقضي الدولي المغربي، موسمه الثاني معارًا لدورتموند من النادي الملكي، وبات أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر. وخلال مقابلة مع صحيفة ماركا، سُئل حكيمي عن مدى رغبته في العودة، فأجاب "قلت مرارًا إنني حال رغب الريال في عودتي، سأوافق على الفور، لكنني أركز حاليًا مع دورتموند، بعدها سنرى ما سيحدث".

وأوضح حكيمي موقفه من علاقته بالفرنسي زين الدين زيدان قائلاً: "إنه أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي، ومعه فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، لقد حقق أشياء لم يفعلها الكثيرون للريال". وكشف حكيمي عن متابعته لمباريات الملكي بشكل دائم، مضيفًا "أحب متابعة الكرة الإسبانية، أعتقد أن الريال سيتخطى الكبوة

وأوضح حكيمي موقفه من علاقته بالفرنسي زين الدين زيدان قائلاً: "إنه أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي، ومعه فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، لقد حقق أشياء لم يفعلها الكثيرون للريال".



وكشف حكيمي عن متابعته لمباريات الملكي بشكل دائم، مضيفًا "أحب متابعة الكرة الإسبانية، أعتقد أن الريال سيتخطى الكبوة التي تعرض لها، وسيحظى بموسم رائع، أنا مقتنع بذلك".



وعن رأيه في المجموعة الصعبة لفريقه في التشامبيونزليج بجوار برشلونة وإنتر ميلان وسلافيا براج، علق بقوله "نحن مع أندية قوية، لكننا أحد هؤلاء، أعتقد أنهم يخشون مواجهتنا أيضًا".



واختتم حكيمي تصريحاته قائلًا: "لا أعلم إذا ما كانت مجموعتنا هي مجموعة الموت أم لا، لكننا نعلم مدى صعوبتها، سنقاتل من أجل التأهل".