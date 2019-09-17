رياضة

أشرف حكيمي يعلن موقفه من العودة إلى ريال مدريد

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
حكيمي
حكيمي
حسم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير فريق بروسيا دورتموند الألماني، موقفه من العودة إلى ريال مدريد الإسباني، فور انتهاء إعارته داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث يقضي الدولي المغربي، موسمه الثاني معارًا لدورتموند من النادي الملكي، وبات أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر. وخلال مقابلة مع صحيفة ماركا، سُئل حكيمي عن مدى رغبته في العودة، فأجاب "قلت مرارًا إنني حال رغب الريال في عودتي، سأوافق على الفور، لكنني أركز حاليًا مع دورتموند، بعدها سنرى ما سيحدث".
وأوضح حكيمي موقفه من علاقته بالفرنسي زين الدين زيدان قائلاً: "إنه أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي، ومعه فاز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، لقد حقق أشياء لم يفعلها الكثيرون للريال". وكشف حكيمي عن متابعته لمباريات الملكي بشكل دائم، مضيفًا "أحب متابعة الكرة الإسبانية، أعتقد أن الريال سيتخطى الكبوة
اقرأ المزيد
الهلال- واتحاد جدة (1)

الهلال يضرب موعدًا مع السد في نصف نهائي أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على مواطنه اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «استاد جامعة الملك سعود» في غياب الدور ربع النهائي من البطولة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب «الجوهرة المشعة» في أغسطس الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين، وفاجأ العميد أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق زياد المولد، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.
انتر ميلان‎

إنتر يسقط فى فخ التعادل أمام سيلفيا براجا

تعادل سيلفيا براجا التشيكي فى مباراة صعبة بهدف مقابل هدف، أمام نظيره فريق إنتر ميلان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا فى منافسات المجموعة الخامسة، على ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة فى مشوار البطولة الأوروبية، أحرز هدفي اللقاء نيكولا باريلا للإنتر، بينما سجل هدف سيلفيا براج بيتر أولاينكا. وتعد هذه المواجهة الأولى للفريق الإيطالى أمام سيلفيا براج فى تاريخ الفريقين على المستطيل الأخضر.
برشلونة-وفالنسيا‎

مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة. ومن المقرر إقامة المباراة فى تمام التاسعة مساءً على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألمانى، ويعد هذا ثالث لقاء لدورتموند أمام كيبر كتالونيا، ولم يستطع الفريق الألماني الفوز في اللقاءين السابقين، حيث حقق البلوجارنا فوزا وحيدا وتعادل في آخر، وكان كلاهما فى كأس السوبر الأوروبي.
اقرأ المزيد من الأخبار
خاميس-رودريجيز‎

ريال مدريد يكشف تطور حالة خاميس رودريجز

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن إصابة الكولومبي خاميس رودريجيز خط وسط المرينجى، والتي تعرض لها خلال مواجهة المرينجى أمام بلد الوليد والتى تعادل فيها الملكى بهدف لكل فريق وذلك فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإسبانى (الليجا). وكان خاميس قد اشتكى من آلام في القدم اليمنى، خلال المباراة الأخيرة، حيث شارك أساسيًّا في أول ظهور رسمي له بقميص الملكي هذا الموسم وذلك بعد العودة من إعارة من صفوف بايرن ميونخ الألمانى، وجاء إعلان الملكى عن تطور حالة خاميس عبر الموقع الرسمى للنادى.
راموس

راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم

اعتبر قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، النجم البرازيلي نيمار واحدا من أفضل 3 لاعبين في العالم، وذلك في الوقت الذي يبدي فيه الريال رغبة كبيرة في ضم نيمار، ويدخل الفريق الملكي في مفاوضات مكثفة في الوقت الحالي مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن خطف نيمار من برشلونة، وقال راموس بعد التعادل مع بلد الوليد، أمس السبت، بنتيجة 1-1 في الدوري الإسباني: "نيمار من لاعبي القمة، ومن أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكن التحدث بشأن التعاقد معه يعد قلة احترام لفريقه العظيم باريس سان جيرمان"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
ريال مدريد‎

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد

تعادل فريق ريال مدريد إيجابيا مع نظيره بلد الوليد، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل كريم بنزيما هدف المرينجي الوحيد فى المباراة، بينما سجل لصالح بلد الوليد سيرجيو جوارديولا نافارو. وشهدت المباراة عودة خاميس رودريجيز لتشكيلة الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، حيث شارك لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org