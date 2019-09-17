مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

برشلونة

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة. ومن المقرر إقامة المباراة فى تمام التاسعة مساءً على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألمانى، ويعد هذا ثالث لقاء لدورتموند أمام كيبر كتالونيا، ولم يستطع الفريق الألماني الفوز في اللقاءين السابقين، حيث حقق البلوجارنا فوزا وحيدا وتعادل في آخر، وكان كلاهما فى كأس السوبر الأوروبي.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالى: حراسة المرمى: شتيجن. الدفاع: بيكيه، لينجليه، سيميدو، جوردى ألبا. خط الوسط: بوسكيتس، آرثر، دي يونج. الهجوم: جريزمان، سواريز، آنسو فاتى. بينما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند على النحو التالى: حراسة المرمى: بوركى. الدفاع: مانويل أكانجى، هوملز، أشرف حكيمي، جوريردو. خط