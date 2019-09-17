مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال
تحرير:محمد جمال
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
برشلونة
أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة.
ومن المقرر إقامة المباراة فى تمام التاسعة مساءً على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألمانى، ويعد هذا ثالث لقاء لدورتموند أمام كيبر كتالونيا، ولم يستطع الفريق الألماني الفوز في اللقاءين السابقين، حيث حقق البلوجارنا فوزا وحيدا وتعادل في آخر، وكان كلاهما فى كأس السوبر الأوروبي.
وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالى:
حراسة المرمى: شتيجن.
الدفاع: بيكيه، لينجليه، سيميدو، جوردى ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس، آرثر، دي يونج.
الهجوم: جريزمان، سواريز، آنسو فاتى.
بينما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند على النحو التالى:
حراسة المرمى: بوركى.
الدفاع: مانويل أكانجى، هوملز، أشرف حكيمي، جوريردو.
خط
وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالى:
حراسة المرمى: شتيجن.
الدفاع: بيكيه، لينجليه، سيميدو، جوردى ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس، آرثر، دي يونج.
الهجوم: جريزمان، سواريز، آنسو فاتى.
بينما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند على النحو التالى:
حراسة المرمى: بوركى.
الدفاع: مانويل أكانجى، هوملز، أشرف حكيمي، جوريردو.
خط الوسط: فيستيل، توماس ديلانى، سانشو، ماركو رويس، يوليان براندت.
الهجوم: باكو الكاسير.
ويدخل بوروسيا المباراة منتشيًا بنتائجه فى الدورى، حيث لعب 4 مباريات لم يخسر سوى مباراة وحيدة، بينما على الجانب الآخر يدخل برشلونة الذى يلعب خارج أرضه حذرًا بعد نتائجه السلبية في الدورى الإسباني، ووجود ميسي على دكة البدلاء للإصابة.