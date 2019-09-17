رياضة

مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
برشلونة
برشلونة
أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة. ومن المقرر إقامة المباراة فى تمام التاسعة مساءً على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألمانى، ويعد هذا ثالث لقاء لدورتموند أمام كيبر كتالونيا، ولم يستطع الفريق الألماني الفوز في اللقاءين السابقين، حيث حقق البلوجارنا فوزا وحيدا وتعادل في آخر، وكان كلاهما فى كأس السوبر الأوروبي.
وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالى: حراسة المرمى: شتيجن. الدفاع: بيكيه، لينجليه، سيميدو، جوردى ألبا. خط الوسط: بوسكيتس، آرثر، دي يونج. الهجوم: جريزمان، سواريز، آنسو فاتى. بينما جاء تشكيل بوروسيا دورتموند على النحو التالى: حراسة المرمى: بوركى. الدفاع: مانويل أكانجى، هوملز، أشرف حكيمي، جوريردو. خط
اقرأ المزيد
ليفربول‎

التشكيل الرسمي.. صلاح يقود ليفربول أمام نابولي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه نابولي، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب «سان باولو» ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.. وتواجد الفريقان معًا في دور المجموعات الموسم الماضي، وحسمت مواجهتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الـ16، بفضل هدف النجم المصري محمد صلاح، حيث تغلب كل فريق على الآخر بنتيجة 1-0 في الذهاب والإياب. ويشارك ليفربول في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، بينما يشارك نابولي في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه.
المنتخب-الاوليمبى

الإسكندرية تستضيف قرعة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

يستضيف منتجع المنتزة بمدينة الإسكندرية قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مصر 2019، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 بقصر الحرملك الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.. المنتخبات الثمانية المشاركة وهي مصر (المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا وزامبيا ستتعرف على هوية منافسيها بالقصر التاريخي الذي بني بالقرن التاسع عشر على تبة عالية على شاطئ الإسكندرية الرائع. وتستضيف القاهرة كل المباريات على ملعبي استاد القاهرة الدولي والسلام الدولي.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

الجبلاية تحدد موعد طرح تذاكر السوبر المصري

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري والتي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الزمالك الأهلي غدًا الأربعاء، حيث يلتقي الفريقان فى الثامنة مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية فى لقاء السوبر المصري. وتقام مباراة كأس السوبر المصري بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين، 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على تعليمات الجهات الأمنية. وتقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دوري أبطال أوروبا.
اقرأ المزيد من الأخبار
برشلونة-وفالنسيا‎

برشلونة تسحق فالنسيا بخماسية على الكامب نو

حقق فريق برشلونة فوزًا ساحقًا على ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب الكامب نو فى إطار الأسبوع الرابع من عمر الدوى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح الفريق الكتالونى أنسو فاتى، وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه ولويس سواريز بهدفين. وبهذا الفوز حصد برشلونة ثلاث نقاط ليحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط، وعلى الجانب الآخر حقق اللاعب الصاعد أنسو فاتى رقمًا قاسيًّا فى أول مسيرته مع البلوجرانا، حيث أصبح أول لاعب فى سن الـ16 يسجل هدفا ويشارك فى آخر فى تاريخ الدورى الإسبانى.
برشلونة‎

برشلونة في مباراة انتقامية أمام فالنسيا بالليجا

تتواصل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويحتل الفريق الملكي المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يوجد ليفانتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويأمل ريال مدريد في تحقيق انتصار يمكنه من استعادة الثقة بعد بدايته المهتزة هذا الموسم، والتي شهدت تحقيقه انتصارا وحيدا على حساب سيلتا فيجو، والتعادل في مباراتين أمام كل من بلد الوليد وفياريال، وحقق الريال 16 انتصارا في آخر 23 مباراة أمام ليفانتي في جميع المسابقات.
ميسى

ليونيل ميسي يتحدث عن رحيله من برشلونة

تحدث الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة عن رحيله عن النادي الكتالوني بعد اكتشاف بند في عقده يتيح له الرحيل نهاية الموسم مجانًا، وأوضح ميسي في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس: «لا أستطيع تأكيد أي شيء حقا، لأنه يوجد في العقود شرط للسرية ولا يمكن التحدث عن أي شيء الآن، وإذا تحدثت فسوف أكسر هذا الشرط. ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن أكون في برشلونة وأن أعتزل هنا لأن هذا هو منزلي».
أتليتكو -مدريد‎

أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على إيبار في مباراة مثيرة

قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على "ملعب واندا ميتروبوليتانو"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، سجل تشارلز دياز هدف التقدم للضيوف، وأضاف زميله انايتز اربيلا الهدف الثاني، وقلص جواو فيليكس الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك فيكتور ماتشين بيريز فيتولو هدف التعادل للروخي بلانكوس، قبل أن يخطف توماس بارتي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org