رياضة

إنتر يسقط فى فخ التعادل أمام سيلفيا براجا

تحرير:محمد جمال ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
إنتر ميلان
إنتر ميلان
تعادل سيلفيا براجا التشيكي فى مباراة صعبة بهدف مقابل هدف، أمام نظيره فريق إنتر ميلان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا فى منافسات المجموعة الخامسة، على ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة فى مشوار البطولة الأوروبية، أحرز هدفي اللقاء نيكولا باريلا للإنتر، بينما سجل هدف سيلفيا براج بيتر أولاينكا. وتعد هذه المواجهة الأولى للفريق الإيطالى أمام سيلفيا براج فى تاريخ الفريقين على المستطيل الأخضر.
بدأت المباراة هادئة وبحذر من الفريقين اللذين حاولا الخروج من الشوط الأول بهدف، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح بسبب المباراة التى غلب عليها الطابع الدفاعي من الجانبين، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثانى استمرت المحاولات لينجح بالفعل يبتر أولاينكا لاعب سيلفيا براجا في إحراز هدف
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الهلال- واتحاد جدة (1)

الهلال يضرب موعدًا مع السد في نصف نهائي أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على مواطنه اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «استاد جامعة الملك سعود» في غياب الدور ربع النهائي من البطولة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب «الجوهرة المشعة» في أغسطس الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين، وفاجأ العميد أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق زياد المولد، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.
برشلونة-وفالنسيا‎

مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة. ومن المقرر إقامة المباراة فى تمام التاسعة مساءً على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألمانى، ويعد هذا ثالث لقاء لدورتموند أمام كيبر كتالونيا، ولم يستطع الفريق الألماني الفوز في اللقاءين السابقين، حيث حقق البلوجارنا فوزا وحيدا وتعادل في آخر، وكان كلاهما فى كأس السوبر الأوروبي.
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أشرف حكيمي يعلن موقفه من العودة إلى ريال مدريد

حسم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير فريق بروسيا دورتموند الألماني، موقفه من العودة إلى ريال مدريد الإسباني، فور انتهاء إعارته داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث يقضي الدولي المغربي، موسمه الثاني معارًا لدورتموند من النادي الملكي، وبات أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر. وخلال مقابلة مع صحيفة ماركا، سُئل حكيمي عن مدى رغبته في العودة، فأجاب "قلت مرارًا إنني حال رغب الريال في عودتي، سأوافق على الفور، لكنني أركز حاليًا مع دورتموند، بعدها سنرى ما سيحدث".
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برشلونة‎

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام دورتموند

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة بروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، والمقرر إقامتها على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وتعد مباراة اليوم أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، ويشارك دورتموند في دور المجموعات للمرة الثامنة في آخر 9 مواسم، أما البرسا فيشارك للموسم الـ16 على التوالي في دور المجموعات، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى السوبر الأوروبي عام 1997 وفاز البرسا حينها 3-1 بمجموع المباراتين.
ريال- مدريد‎ (1)

الأرقام القياسية للأندية في مجموعات دوري الأبطال

ينتظر عشاق كرة القدم بشغف انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، وبالنظر إلى الأرقام القياسية للأندية في مرحلة المجموعات، نجد أن أكثر من شارك في تلك المرحلة هما ريال مدريد وبرشلونة بواقع 24 مرة، ويعد ريال مدريد الأكثر جمعًا للنقاط بواقع 297 نقطة، كما يحمل ريال مدريد الرقم القياسي للأكثر تسجيلًا بواقع 333 هدفًا، وهو أيضًا أكثر من تأهل من تلك المرحلة بواقع 23 مرة، والأكثر تأهلًا بصورة متتالية بواقع 22 مرة بداية من موسم 1997- 1998، أما برشلونة فهو أكثر من تصدر مجموعته بواقع 17 مرة، والأكثر تصدرًا على التوالي بواقع 12 مرة بداية من موسم 2007- 2008.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
برشلونة‎

برشلونة يتطلع لقهر دورتموند بذكريات السوبر الأوروبي

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات لموسم 2019- 2020، ويحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل بروسيا دورتموند الألماني نظيره برشلونة الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساء، في أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، ويشارك دورتموند في دور المجموعات للمرة الثامنة في آخر 9 مواسم، أما البرسا فيشارك للموسم الـ16 على التوالي في دور المجموعات، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى السوبر الأوروبي عام 1997 وفاز البرسا حينها 3-1 بمجموع المباراتين.
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