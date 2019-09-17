إنتر يسقط فى فخ التعادل أمام سيلفيا براجا

تحرير:محمد جمال ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

إنتر ميلان

تعادل سيلفيا براجا التشيكي فى مباراة صعبة بهدف مقابل هدف، أمام نظيره فريق إنتر ميلان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا فى منافسات المجموعة الخامسة، على ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة فى مشوار البطولة الأوروبية، أحرز هدفي اللقاء نيكولا باريلا للإنتر، بينما سجل هدف سيلفيا براج بيتر أولاينكا. وتعد هذه المواجهة الأولى للفريق الإيطالى أمام سيلفيا براج فى تاريخ الفريقين على المستطيل الأخضر.

بدأت المباراة هادئة وبحذر من الفريقين اللذين حاولا الخروج من الشوط الأول بهدف، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح بسبب المباراة التى غلب عليها الطابع الدفاعي من الجانبين، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثانى استمرت المحاولات لينجح بالفعل يبتر أولاينكا لاعب سيلفيا براجا في إحراز هدف



بدأت المباراة هادئة وبحذر من الفريقين اللذين حاولا الخروج من الشوط الأول بهدف، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح بسبب المباراة التى غلب عليها الطابع الدفاعي من الجانبين، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ومع بداية الشوط الثانى استمرت المحاولات لينجح بالفعل يبتر أولاينكا لاعب سيلفيا براجا في إحراز هدف غالٍ فى الدقيقة 63 من عمر المباراة.



واستمر الشوط الثانى بمحاولات من الفريق التشيكي للحفاظ على الهدف الغالى، لكن جاء نيكولو باريلا لاعب الإنتر وأنهى أحلام سيلفيا براجا وأحرز هدف التعادل فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع لتنتهى المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1- 1.



ومن المنتظر أن يلتقى أيضا في نفس المجموعة اليوم كل من برشلونة وبروسيا دورتموند، فى مواجهة من العيار الثقيل والتى ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك.