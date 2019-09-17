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لحماية الأرواح والمنازل.. جهود احتواء أزمة «المجاري» بالنوبة مستمرة

تحرير:عوض سليم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
أزمة مجاري النوبة
أزمة مجاري النوبة
استمرت جهود الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، لليوم الثانى لمحاولة احتواء كارثة تسرب واندفاع مياه الصرف الصحى من محطة صرف بلانة بمركز نصر النوبة، بعد انهيار جسور المحطة، للمرة الرابعة على التوالى، فى أقل من عامين، وقد أمر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بسرعة الانتهاء من مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى المنفذ بالمحطة، والذى يعتبر الحل الجذرى للقضاء على كافة الآثار السلبية التى تنجم من حدوث انهيارات بجسور المحطة، نتيجة حجز مياه الصرف الصحى دون تصريفها.
وأشار محافظ أسوان، إلى الدفع بالمعدات الثقيلة للرى وشركة مياه الشرب، لسرعة التعامل مع الواقعة لمنع وصول مياه الصرف الصحى إلى قريتى توشكى وأبو سمبل لحماية الأرواح والمنازل. وقال محمد على مدير الرى بأسوان، إنه فور حدوث الانهيار فى الجسور الترابية لمحطة بلانة، تم الدفع بعدد كبير من اللودارات والحفارات
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لمواجهة الأمطار والسيول.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي، لمواجهة التغييرات المناخية في فصل الخريف، وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات إلى حد السيول، وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، وتم توجيه إدارات الإغاثة في المحافظات برفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة بها من البطاطين وأغطية وخيم ووسائد وغيرها استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
سامح شكري-وزير-الخارجية-وجان-ايف-لودريان-وزير-خارجية-فرنسا

وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا «متعثرة»

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة مع إثيوبيا، ولم يجر تناول القضايا الفنية في وجود وزراء الري والفنيين بالدول الثلاث وهم مصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذا الأمر يدعو إلى "الاستغراب"، موضحًا "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع استمر نحو عام و3 أشهر وأن تتناول الأطروحات القائمة وألا يكون هناك محاولة لفرض إرادة أي طرف على الطرف الآخر أو حجب أي طرح يتم الهدف منه طرح النقاش والحوار".
وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (1)

سامح شكري يوضح تفاصيل اللقاء بنظيره الفرنسي

قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، إن المباحثات الثنائية المصرية - الفرنسية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات التعليمية والتثقيفية التي تهم مواطني البلدين، فهذه هي الزيارة السابعة عشر، وهذا يثبت عمق العلاقات بيننا، مضيفا أن المباحثات ركزت على مناقشة القضايا الإقليمية في سوريا وليبيا والعمل على دعم الحل السياسي للأزمات، من أجل تحقيق الاستقرار.
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أزمة- إنقطاع- المياه (12)

«المجاري» تحاصر الأهالي.. تفاقم أزمة انقطاع المياه عن 10 قرى نوبية

تفاقمت أزمة انقطاع مياه الشرب، عن نحو 10 قرى نوبية متاخمة لقرية بلانة بدائرة مركز نصر النوبة، جراء إنهيار أحد الجسور الخاصة بمحطة الصرف الصحى بمنطقة بلانة، الذى تسبب فى إندفاع المياه الى عشرات الأفدنة الزراعية، ووصول مياه الصرف الصحى إلى ترع وادى النقرة والطويسة المغذية لقرى النوبة بمياه الشرب، وقد اضطرت الأزمة الأهالى بالقرى النوبية إلى البحث عن مصادر للمياه عقب الانقطاع المفاجئ للمياه عن تلك المناطق لأكثر من 10 ساعات، فيما لجأ البعض إلى نقل المياه من قرى ومناطق مركزى كوم أمبو ودراو التى تبعد لنحو 20 كيلو عبر السيارات والتكاتك.
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محافظ أسوان يتوعد مصنع كيما برفع تقرير لمدبولي

أكد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم، على رفع تقرير شامل للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أضرار التلوث البيئى وتأثيرها على صحة المواطنين المقيمين في المناطق السكنية المجاورة لمصنع كيما، بسبب الانبعاثات الضارة للمصنع، لإتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد رصده للمرة الثالثة على التوالى في أقل من شهرين تصاعد أدخنة وانبعاثات ضارة من مداخن المصنع، جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية المفاجئة للمحافظ، لمنطقة مصنع كيما رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واستدعى المحافظ رئيس مجلس إدارة الشركة عيد الحوت، لمناقشة الواقعة.
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان: 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالقليوبية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه جارٍ تنفيذ 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، إذ سيتم تنفيذ 3 مشروعات مياه بإجمالي طاقة مضافة 217 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعين آخرين، بطاقة إجمالية 103 آلاف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 235 مليون جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 223 مليون جنيه، بجانب 7 مشروعات أخرى تم الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 234 مليون جنيه.
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تمهيدا للموسم السياحي الشتوي.. يونس يتفقد مطار أسوان ويجتمع بالعاملين

في استعداد مبكر لانطلاق موسم السياحة الشتوي قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية صباح اليوم لمطار أسوان الدولى للوقوف على استعدادات المطار النهائية لاستقبال الموسم السياحي الشتوى الجديد. كما تابع مشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 وأعمال رفع كفاءة الحقل الجوى والترمك بالمطار.
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