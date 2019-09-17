لحماية الأرواح والمنازل.. جهود احتواء أزمة «المجاري» بالنوبة مستمرة

تحرير:عوض سليم ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

أزمة مجاري النوبة

استمرت جهود الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، لليوم الثانى لمحاولة احتواء كارثة تسرب واندفاع مياه الصرف الصحى من محطة صرف بلانة بمركز نصر النوبة، بعد انهيار جسور المحطة، للمرة الرابعة على التوالى، فى أقل من عامين، وقد أمر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بسرعة الانتهاء من مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى المنفذ بالمحطة، والذى يعتبر الحل الجذرى للقضاء على كافة الآثار السلبية التى تنجم من حدوث انهيارات بجسور المحطة، نتيجة حجز مياه الصرف الصحى دون تصريفها.

وأشار محافظ أسوان، إلى الدفع بالمعدات الثقيلة للرى وشركة مياه الشرب، لسرعة التعامل مع الواقعة لمنع وصول مياه الصرف الصحى إلى قريتى توشكى وأبو سمبل لحماية الأرواح والمنازل. وقال محمد على مدير الرى بأسوان، إنه فور حدوث الانهيار فى الجسور الترابية لمحطة بلانة، تم الدفع بعدد كبير من اللودارات والحفارات