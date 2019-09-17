الهلال يضرب موعدًا مع السد في نصف نهائي أبطال آسيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م

الهلال

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على مواطنه اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «استاد جامعة الملك سعود» في غياب الدور ربع النهائي من البطولة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب «الجوهرة المشعة» في أغسطس الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين، وفاجأ العميد أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق زياد المولد، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وكثف لاعبو الهلال محاولاتهم بعد هدف الاتحاد لإدراك التعادل، وتمكن أندري كاريلو من تعديل النتيجة في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1- 1. وفي الشوط الثاني استطاع الهلال أن يتقدم بإضافة الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 48 برأسية سكنت شباك الضيوف، قبل أن يتمكن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو