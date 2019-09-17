رياضة

الهلال يضرب موعدًا مع السد في نصف نهائي أبطال آسيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ م
الهلال
الهلال
تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على مواطنه اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3- 1، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «استاد جامعة الملك سعود» في غياب الدور ربع النهائي من البطولة، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب «الجوهرة المشعة» في أغسطس الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين، وفاجأ العميد أصحاب الأرض بهدف التقدم عن طريق زياد المولد، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.
وكثف لاعبو الهلال محاولاتهم بعد هدف الاتحاد لإدراك التعادل، وتمكن أندري كاريلو من تعديل النتيجة في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1- 1. وفي الشوط الثاني استطاع الهلال أن يتقدم بإضافة الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 48 برأسية سكنت شباك الضيوف، قبل أن يتمكن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو
اقرأ المزيد
انتر ميلان‎

إنتر يسقط فى فخ التعادل أمام سيلفيا براجا

تعادل سيلفيا براجا التشيكي فى مباراة صعبة بهدف مقابل هدف، أمام نظيره فريق إنتر ميلان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من بطولة دورى أبطال أوروبا فى منافسات المجموعة الخامسة، على ملعب سان سيرو معقل النيراتزوري، ليحصد كلا الفريقين أول نقطة فى مشوار البطولة الأوروبية، أحرز هدفي اللقاء نيكولا باريلا للإنتر، بينما سجل هدف سيلفيا براج بيتر أولاينكا. وتعد هذه المواجهة الأولى للفريق الإيطالى أمام سيلفيا براج فى تاريخ الفريقين على المستطيل الأخضر.
برشلونة-وفالنسيا‎

مفاجآت فى تشكيل برشلونة ودورتموند بدورى الأبطال

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الثلاثاء، أمام فريق بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة. ومن المقرر إقامة المباراة فى تمام التاسعة مساءً على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألمانى، ويعد هذا ثالث لقاء لدورتموند أمام كيبر كتالونيا، ولم يستطع الفريق الألماني الفوز في اللقاءين السابقين، حيث حقق البلوجارنا فوزا وحيدا وتعادل في آخر، وكان كلاهما فى كأس السوبر الأوروبي.
اشرف- حكيمي‎

أشرف حكيمي يعلن موقفه من العودة إلى ريال مدريد

حسم الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير فريق بروسيا دورتموند الألماني، موقفه من العودة إلى ريال مدريد الإسباني، فور انتهاء إعارته داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، حيث يقضي الدولي المغربي، موسمه الثاني معارًا لدورتموند من النادي الملكي، وبات أصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر. وخلال مقابلة مع صحيفة ماركا، سُئل حكيمي عن مدى رغبته في العودة، فأجاب "قلت مرارًا إنني حال رغب الريال في عودتي، سأوافق على الفور، لكنني أركز حاليًا مع دورتموند، بعدها سنرى ما سيحدث".
اقرأ المزيد من الأخبار
السد القطري‎

السد القطري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

ودع فريق النصر السعودي بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من دور ربع النهائي عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السد في مباراة إياب الدور، مساء اليوم الإثنين، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الرياض بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من البرازيلي جوليانو دي باولا، وعبدالرحمن الدوسري. تقدم السد بهدف أول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 26 من ضربة رأٍسية وسط ارتباك من دفاع النصر وخروج خاطئ معتاد من الحارس الأسترالي براد جونز.
كأس-العالم-للأندية

قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.
يوسف -البلايلي‎

الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع البلايلي

في صفقة مدوية، أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي قادمًا من فريق الترجي التونسي، بعقد يمتد حتى عام 2022، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث كتب النادي السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عاماً)، قادماً من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".
الهلال - القادسية‎

التعادل يحسم لقاء الهلال مع الاتحاد بدورى أبطال اسيا

حسم التعادل السلبى مواجهة فريق الاتحاد أمام الهلال وذلك في لقاء سعودي من العيار الثقيل، والذى أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبد الله فى إطار ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أسيا، وشهدت المباراة حضور جماهيرى قوى خاصة من جماهير الهلال، الذى فشل فى الخروج بفوز كان سيكون غالى على ملعبه وبين جماهيره. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان السعوديان يوم 17 من الشهر القادم، على ملعب الملك سعود فى إياب دوري أبطال آسيا ليحسم التأهل لدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org