محاولة لتهدئة سوء الفهم المتبادل (2/2)

نبيل عبد الفتاح

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

الغرب الغائم فى العقل العربى، هو نتاج لضعف الدراسات التاريخية، والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن الدول والنظم السياسية والمجتمعات الغربية، فى مقابل بعض الصور النمطية عن الغرب الكولونيالى، الذى استعمر المنطقة العربية واستغل ثرواتها، أو الغرب السياحى لدى بعض مكونات النخب العربية، أو الغرب المصرفى الذى تودع خلاله الثروات العربية المهربة، والناتجة عن فساد النخبة الحاكمة، وزبائنها المقربين.

هذه الصور الاختزالية فى مواجهة صور أخرى للعربى الكسول، وعالم الحريم والقهر الذكورى، والمنطقة المتخلفة، والسلطات الاستبدادية الحاكمة، واستعصاء المنطقة على الحكم الديمقراطى على نحو تبدو معه استثناء تاريخيا، وصور الإرهابى المسلم إلى آخر الإدراكات النمطية فى الوعى الغربى، التى تسود، وتحتاج إلى تفكيك هذه

هذه الصور الاختزالية فى مواجهة صور أخرى للعربى الكسول، وعالم الحريم والقهر الذكورى، والمنطقة المتخلفة، والسلطات الاستبدادية الحاكمة، واستعصاء المنطقة على الحكم الديمقراطى على نحو تبدو معه استثناء تاريخيا، وصور الإرهابى المسلم إلى آخر الإدراكات النمطية فى الوعى الغربى، التى تسود، وتحتاج إلى تفكيك هذه الصور من خلال الدراسة النقدية، والحوار الحر الطليق.

من هنا يبدو لى أن الحوار المصرى– الألمانى بين الهيئة القبطية الإنجيلية، وأكاديمية لوكوم، هو مبادرة طموحة ويكتسب أهمية خاصة، أود طرحها فيما يلى:

1- ألمانيا، وثقافتها، وتاريخها مع المنطقة، تتسم بصور إيجابية إلى حد ما فى بعض الإدراكات والوعى السائد لدى بعض الفئات الوسطى المصرية، حيث الإنجاز التكنولوجى الألمانى، والكفاءة، والدقة، فضلا عن النظام الصارم وهى سمات إيجابية، يمكن ملاحظتها فى بعض الكتابات المصرية، وفى استدعاء النموذج الألمانى فى الإنجاز، وتجاوز الهزائم، وفى خبرة توحيد ألمانيا بعد سقوط حائط برلين.

2- أن السياسة الألمانية الخارجية تجاه المنطقة، اتسمت بالديناميكية فى الحركة إزاء النزاعات والتوترات السياسية فى المنطقة، وخاصة فى ظل حكومة المستشار شيرويدر، ووزير خارجيته يوشكا فيشر، إنها سياسة خارجية بوجه إنسانى إلى حد ما رغما عن كونها تعبيرا عن المصالح الألمانية.

ومن أبرز الأمثلة على هذه السياسة خارطة الطريق، ومشروع الإصلاح السياسى بالشرق الأوسط، السبق الألمانى بالأفكار والمبادرات كان بارزا فى محاولة التعامل الجاد مع بعض الأمراض والآلام السياسية والتعليمية والاقتصادية المولدة للإرهاب فى المنطقة، إن مبادرات فيشر وحكومة شيرويدر فى قضايا المنطقة تتسم بالجدية والسعى إلى تحقيق استقرار سياسى، وتطبيق للشرعية الدولية، وهو ما يتفق وتطلعات قوى فاعلة داخل الصفوة المثقفة والسياسية فى مصر، والمنطقة أيا كانت بعض الخلافات.

2- أن غالبية الاستشراق الألمانى– لم يكن جزءًا من بعض الصور السلبية- عن الاستشراق الغربى عموماً الذى ارتبط بعضه –لا كله- بالتاريخ الاستعمارى للمنطقة، أو بالإنثربولوجيا الكولونيالية والإمبريالية الغربية، والذى تعرض لانتقادات عديدة فى خطابات ما بعد الكولونيالية، فى بعض الدوائر الأكاديمية الغربية والعربية.

3- أن أغلب أطراف الحوار باحثين ومثقفين من الطرفين، يتحاور بعضهم برغبة فى الفهم المتبادل لقضايا الحوار موضوعاته، فى الدورات الثلاث السابقة للحوار، والتى دارت حول موضوعات: الديمقراطية والمواطنة والدين –فى أبريل 2003، التفاعل والاندماج الاجتماعى -سبتمبر 2003- والدين والدولة فى التجربتين المصرية والألمانية، أبريل 2004 فى أكاديمية لوكوم بألمانيا.

4- ساهمت دورات الحوار فى إبراز بعض الاختلافات بين النموذج الألمانى للعلمانية المرنة عن غيره من النماذج الأوروبية العلمانية كالنموذج الفرنسى، والبريطانى، وهو ما يفتح المجال أمام دراسة الحالة العلمانية الألمانية وجذورها وسياقاتها وتطوراتها التاريخية، وما قد تفتحه أمام المجموعة المصرية من استلهام بعض جوانبها، أو التفكير مجددا فى إشكالية الدين والدولة فى مصر.

كشفت دورات الحوار الثلاث عن بعض المشكلات يمكن رصدها فيما يلى:

1- بعض الخطابات المصرية فى موضوعات الحوار لا تزال أسيرة الالتزامات الإيديولوجية ومتطلبات الصراع السياسى الداخلى، وهذا يعود إلى مشاركة بعض المثقفين الملتزمين سياسيًّا، أو ذوى انحيازات إيديولوجية، فى مداولات الحوار.

2- بعض الخطابات اتسمت بالنزعة الاختزالية والتبسيط، وهو ما يمكن أن نطلق عليه خطاب المقولات العامة، وخاصة بعض الخطابات الألمانية التى قدمت النموذج الإلمانى للعلمانية، الأمر الذى يحتاج إلى استمرارية، وتعميق الحوار حول هذه الموضوعات.

3- تأثر الحوار بالمزاج السياسى العام أو البيئة النفسية- السياسية أثناء إجرائه، مثل اللقاء الأخير فى أبريل 2004 حول الدين والدولة، والذى جاء فى أعقاب حادثة قطار مدريد الإرهابية، الأمر الذى ولد لدى البعض منا شكوكًا حول إمكانات تطوير وتفعيل الحوار بعيدًا عن مواقف السياسيين وحساباتهم الداخلية، ووقائع السياسة الطارئة.

4- ثمة شكوى من بعض المشاركين المصريين بأن الحوار يدور فى دائرة مغلقة بعيداً عن الرأى العام الألمانى، بينما يشارك بعض رجال الإعلام، والكتاب المصريين فى عرض وقائع ومناقشات الحوار، فى أكبر الصحف المصرية كالأهرام، وإصداراته المختلفة.

لا شك أن تجربة الحوار التى شاركت فى بعض مداولاتها، كانت خصبة، وتبدو بعض الملاحظات السلبية، كتعبير عن أن الطرف المصرى، لديه آمال عديدة، واسعة من وراء الحوار مع الشريك الألمانى.

إن الفجوة بين الآمال والتطلعات من وراء الحوار والنتائج الجزئية قد تشبع لدى البعض خيبة الأمل، ولكن المثابرة، يمكن أن تكون منطلقات ومحركًا للمزيد من العمل الفكرى والبحثى المشترك، سعيًا وراء قواسم، وأرضية وقيم مشتركة.

فى إطار السعى إلى تطوير العمل المشترك، أود أن أطرح بعض الأفكار العملية فيما يلى:

1- إنشاء مركز للإنذار المبكر إزاء حملات الكراهية العرقية، والقومية الدينية، أو التمييز بين مصر وألمانيا.

2- العمل على إصدار إعلان مبادئ أخلاقية للحوار عموما، والحوار بين حول القيم المشتركة بين الأديان.

3- إنشاء منتدى أورو– عربى للحوار الإسلامى- المسيحى.

إن بعض النتائج الإيجابية لخبرة الحوار الألمانى– المصرى تشكل حافزا حقيقيا نحو فهم أفضل لبعضنا بعضا، ويحتاج إلى جهد مشترك جاد ومسئول وهو ما يبدو فى جولات حوارنا السابقة، وإلى التحلى بالموضوعية وروح الأنصاف، والانفتاح لمعرفة مصادر سوء الفهم المتبادل، والرغبة فى تخفيف ضغوط تاريخ من الصور الاختزالية والمشوهة، والمشاعر المسكونة بالتوتر والاحتقان والآلام.

هناك مساحات مشتركة للعمل فيما بيننا لتخفيف سوء الفهم والتوتر.

آمل أن يكون حوارنا، مدخلنا لدعم الأرضية المشتركة دفاعا عن حقوق الإنسان أينما كان، والديمقراطية وروح العدالة والإنصاف والتعايش السلمى العادل بين الشعوب. هذا ما ندعو إليه معًا، وهذا واجبنا أيضًا.