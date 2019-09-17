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محاولة لتهدئة سوء الفهم المتبادل (2/2)

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
مصر وألمانيا
مصر وألمانيا
الغرب الغائم فى العقل العربى، هو نتاج لضعف الدراسات التاريخية، والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن الدول والنظم السياسية والمجتمعات الغربية، فى مقابل بعض الصور النمطية عن الغرب الكولونيالى، الذى استعمر المنطقة العربية واستغل ثرواتها، أو الغرب السياحى لدى بعض مكونات النخب العربية، أو الغرب المصرفى الذى تودع خلاله الثروات العربية المهربة، والناتجة عن فساد النخبة الحاكمة، وزبائنها المقربين.
هذه الصور الاختزالية فى مواجهة صور أخرى للعربى الكسول، وعالم الحريم والقهر الذكورى، والمنطقة المتخلفة، والسلطات الاستبدادية الحاكمة، واستعصاء المنطقة على الحكم الديمقراطى على نحو تبدو معه استثناء تاريخيا، وصور الإرهابى المسلم إلى آخر الإدراكات النمطية فى الوعى الغربى، التى تسود، وتحتاج إلى تفكيك هذه
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محمد-خان

خطابات خان (2-2)

هذه "الصداقة" أو "الأخوّة" التي جمعت بين محمد خان وسعيد شيمي، تكونت من قوة إيمانهما معا بالسينما، التي كانت تشكل، في ذلك الوقت، سحرا خالصا وأحد مصادر إلهام عصرهما -ولد الاثنان في بداية الأربعينيات- وقبل ممارستهما لها. تحولت السينما إلى قوة مجردة مثل أي إيمان أو دين يمارس سلطته الروحية بقوة السحر والغموض والحكمة والإخلاص والعدالة التي يحتويها.
طائر-المالك-الحزين

مالك الحزين.. وطبيب الأسنان!

أوشك الشيخ الكبير على مفارقة الحياة.. جمع أولاده حوله.. وأراد أن يوصيهم.. ويوزع عليهم ثروته.. غير أنه آثر أن يضعهم في دائرة الحكمة، فاستبقى جوهرة ثمينة.. كانت محور اختبار.. إذ طرح عليهم سؤالا، من رحيق تجاربه مع السنين وخبراته في الحياة، فأراد أن يترك لأبنائه شيئا من حكمة الأيام.. كان سؤال الأب الحكيم أن يختار كل واحد منهم طائرا.. شريطة أن يشرح لماذا اختار هذا الطائر؟
هجرة-غير-شرعية

موسم العودة إلى الجنوب

عبقرية عنوان رواية الطيب صالح الرائعة «موسم الهجرة إلى الشمال» تكمن فى أن هجرات الطيور والحيوانات التى لا تملك القدرة على مواصلة الحياة فى الصقيع تتم عادةً فى بداية فصل الشتاء بالاتجاه جنوبا، حيث الدفء والطعام الوفير. أما الهجرات نحو الشمال البارد فلا يقوم بها سوى الإنسان عندما يفقد القدرة على مواصلة الحياة فى بلاده الجنوبية الدافئة، فيتخذ طريقه مُرغما نحو بلدان بعينها طلبا للرزق أو انطلاقا نحو الحرية؛ لكى يتخفف من القيود على عقله وجسده.
أحداث-11-سبتمبر

محاولة فى تهدئة سوء الفهم المتبادل (1/2)

يشهد عالمنا عمليات تحول كبرى، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتطور المذهل للثورة الرقمية، والدور المتنامى الذى تلعبه الروبوتات فى الاقتصادات العالمية، وتأثير ذلك على مفهوم العمل الإنسانى، وما يترتب عليه من الاستغناء عن عشرات الملايين من العاملين وتركهم لوظائفهم، يقدرها بعضهم بخمسين مليون شخص عام 2030، وذلك بسبب الروبوتات والرقمنة.
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أحداث-11-سبتمبر

محاولة فى تهدئة سوء الفهم المتبادل (1/2)

يشهد عالمنا عمليات تحول كبرى، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتطور المذهل للثورة الرقمية، والدور المتنامى الذى تلعبه الروبوتات فى الاقتصادات العالمية، وتأثير ذلك على مفهوم العمل الإنسانى، وما يترتب عليه من الاستغناء عن عشرات الملايين من العاملين وتركهم لوظائفهم، يقدرها بعضهم بخمسين مليون شخص عام 2030، وذلك بسبب الروبوتات والرقمنة.
طه حسين

ذاكرتنا المبتورة وتاريخ الأفكار الحداثية.. تشريح حالة مستمرة

تاريخ تطور الأفكار فى المجتمعات العربية ومصر تركز منذ بدايات صدمة الحداثة، مع الحملة الفرنسية، ثم بناء دولة محمد على وإسماعيل باشا، على بعض الأفكار العامة والكبرى حول كيفية الخروج من براثن التخلف فى عهد الاستعمار البريطانى، والبحث عن مسارات تحاول استكناه سر تقدم الغرب فى مقابل أسباب تخلف مجتمعاتنا. من ناحية أخرى كيفية إصلاح العقل الدينى الإسلامى، وتحريره من بعض القيود الماضوية التاريخية، ذات الطابع النقلى، والسعى إلى تقديم اجتهادات عصرية، لمواجهة أسئلة جديدة لم تكن مطروحة على العقل الفقهى، أو الكلامى القديم، ومن ثم تشكل تحديا أمام العقل الإسلامى النقلى التقليدى.
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