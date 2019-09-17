انتخابات إسرائيل.. صفعة جديدة لنتنياهو في النتائج الأولية

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

انتخابات إسرائيل - أرشيفية

بدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الكنيست الثانية خلال عام 2019، التي تتنافس فيها 29 قائمة، في الظهور، إذ تشير استطلاعات الرأي الأولية إلى تقارب شديد بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف "أبيض أزرق" برئاسة الجنرال المتقاعد بيني جانتس، في ين يتوقع مراقبين أن الأحزاب الصغيرة سواء المنتمية إلى اليمين أو اليسار، ستلعب دورا مهما في حسم السباق الذي دعي إليه نحو 6 ملايين ناخبا، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت بلغت 63.7%، بزيادة 2.4% عن الانتخابات السابقة التي تعادل فيها نتنياهو وجانتس عبر حصول كلّ منهما على 35 مقعدا بالبرلمان.

وتجرى الانتخابات للمرة الثانية خلال شهور قليلة، بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات الماضية في أبريل. وحتى وقت متأخر أي بعد إقفال نسبة مهمة من صناديق الاقتراع، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن تنافس شديد بين نتنياهو وجانتس، وبحسب قناة مكان التابعة