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انتخابات إسرائيل.. صفعة جديدة لنتنياهو في النتائج الأولية

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
انتخابات إسرائيل - أرشيفية
انتخابات إسرائيل - أرشيفية
بدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الكنيست الثانية خلال عام 2019، التي تتنافس فيها 29 قائمة، في الظهور، إذ تشير استطلاعات الرأي الأولية إلى تقارب شديد بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف "أبيض أزرق" برئاسة الجنرال المتقاعد بيني جانتس، في ين يتوقع مراقبين أن الأحزاب الصغيرة سواء المنتمية إلى اليمين أو اليسار، ستلعب دورا مهما في حسم السباق الذي دعي إليه نحو 6 ملايين ناخبا، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت بلغت 63.7%، بزيادة 2.4% عن الانتخابات السابقة التي تعادل فيها نتنياهو وجانتس عبر حصول كلّ منهما على 35 مقعدا بالبرلمان.
وتجرى الانتخابات للمرة الثانية خلال شهور قليلة، بعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات الماضية في أبريل. وحتى وقت متأخر أي بعد إقفال نسبة مهمة من صناديق الاقتراع، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن تنافس شديد بين نتنياهو وجانتس، وبحسب قناة مكان التابعة
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3 مصابين و80 معتقلا.. معركة بحرية بين قوة روسية ومركب كوري شمالي

أصيب ثلاثة جنود في قوات خفر السواحل الروسية، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مركب صيد كوري شمالي، كان يقوم مع سفن أخرى بالصيد بصورة غير قانونية في بحر اليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية، إذ أوضحت وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية "أف أس بي" في بيان، أن عناصر حرس الحدود كانوا يقومون بدوريات في بحر اليابان عندما اكتشفوا سفينتين كوريتين شماليتين و11 قاربًا مزودا بمحرك، مضيفة أن طاقم إحدى السفن هاجم حرس الحدود الروسي، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصره، ولم تذكر الوكالة ما هي الأسلحة التي استخدمت.
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انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.
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تفجير انتحاري يستهدف موقعا قرب سفارة واشنطن بكابول

وقع تفجير انتحاري، اليوم الثلاثاء، العاصمة الأفغانية كابول، في مكان قريب من السفارة الأمريكية وأحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع: إن "انتحاريا فجر نفسه قرب ميدان مسعود، الذي يقع إلى جانب مبنى السفارة الأمريكية في كابول"، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية. وأوضح المصدر أن التفجير وقع بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع في العاصمة، من دون أن يتضح على الفور حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عنه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
الانتخابات الإسرائيلية

أغلبية غير مضمونة.. انتخابات إسرائيل على صفيح ساخن

اليوم، يتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جديدة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق على منصب رئيس الوزراء المقبل لإسرائيل سينحصر بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وبيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق. الانتخابات هي جولة إعادة في أعقاب انتخابات أبريل الماضي التي فشل بعدها نتنياهو في تشكيل ائتلاف مستقر، ومرة أخرى، تظهر استطلاعات الرأي تنافسا شديدا. حيث تشير استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات، إلى أن كلا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وائتلاف "أزرق وأبيض" الذي يرأسه جانتس، سيحصل كل منهما على 32 مقعدا.
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ترمب-نتياهو

نتنياهو ينفي تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة ما نشر حول زرع إسرائيل أجهزة تجسس حول البيت الأبيض. وقال نتنياهو، في رده على سؤال لـCNN حول مدى صحة ما ورد في تقرير موقع بوليتكو، "أنا وجهت بعدم جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية"، ووصف ما نُشر بأنه "فبركة كاملة". كما وصف مكتب نتنياهو ما ورد في هذا التقرير بأنه "كاذب"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكر المكتب: "هناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم المشاركة في أي عمليات استخباراتية بالولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بصرامة دون استثناء".
نتنياهو

بسبب غور الأردن.. 5 دول أوروبية توجه رسالة تحذيرية لنتنياهو

أصدرت 5 دول أوروبية بيانا مشتركا، مساء الخميس، أعلنوا فيه رفضهم للخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفرض الاحتلال سيادته على بعض الأراضي الفلسطينية، وأعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، عن قلقهم الشديد، بسبب الإعلان المتعلق باحتمال ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، مشددة على أنه في حال تم تطبيق هذه الخطة فإان " هذا سيعد خرقا فادحا للقانون الدولي"، بحسب سبوتنيك.
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يحرض على الكراهية.. فيسبوك يجمد رسائل حزب نتنياهو

جمد موقع فيسبوك، تطبيق الرسائل التابع لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما تبين أنه انتهك سياسة الموقع لمكافحة خطاب الكراهية، أثر نشره الخميس الماضي، رسالة تقول إن العرب «يريدون إبادتنا جميعا». وقال الناطق باسم فيسبوك: «بعد مراجعة دقيقة لأنشطة تطبيق الرسائل لحملة الليكود، وجدنا انتهاكا لسياسة (مكافحة) خطاب الكراهية لديه، ووجدنا أيضا أنه كان يسيء استخدام التطبيق في الفترة الزمنية المسموح له فيها بالاتصال بالأشخاص»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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نتنياهو: إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس بقطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن إسرائيل في طريقها لتدمير حكم حماس في قطاع غزة، وذكرت القناة العبرية السابعة في حوار مع نتنياهو، أنه قطع على نفسه عهدا عام 2009، بتدمير حكم حماس، مدعيا أنه في طريقه إلى ذلك، بدعوى أنه لا يمكن تجنب عملية عسكرية في غزة، وردا على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب قائلا: «نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة من الجبهات ونعمل في جميع تلك الساحات»، بحسب سبوتنيك.
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