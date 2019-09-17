حجب موقع وإنذار 10.. قرار جديد من «الأعلى للإعلام»

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

مكرم محمد أحمد

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عدة قرارات جديدة، مشيرا إلى أنه قرر حجب موقع إلكتروني، بسبب نشره "أكاذيب وشائعات على السوشيال ميديا" دون التحقق من صحتها، مضيفا أن الموقع استغل منصته للترويج إلى أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة، كما قام المجلس بتوجيه إنذارات إلى 10 مواقع إلكترونية، لنقلها شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة "معلمة بورسعيد"، وذلك بعدما ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس، تقريرا عن التغطية الإعلامية لواقعة إغماء مدرسة بورسعيد، والمخالفات التي تمت.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد ناقشت في اجتماع مطول، التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد، وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عنها. وذكرت اللجنة، في بيان، أن التحقيق الذي تجريه اللجنة بهذا الشأن شمل 12 موقعا إلكترونيا وقناة