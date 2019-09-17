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حجب موقع وإنذار 10.. قرار جديد من «الأعلى للإعلام»

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عدة قرارات جديدة، مشيرا إلى أنه قرر حجب موقع إلكتروني، بسبب نشره "أكاذيب وشائعات على السوشيال ميديا" دون التحقق من صحتها، مضيفا أن الموقع استغل منصته للترويج إلى أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة، كما قام المجلس بتوجيه إنذارات إلى 10 مواقع إلكترونية، لنقلها شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة "معلمة بورسعيد"، وذلك بعدما ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس، تقريرا عن التغطية الإعلامية لواقعة إغماء مدرسة بورسعيد، والمخالفات التي تمت.
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد ناقشت في اجتماع مطول، التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد، وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عنها. وذكرت اللجنة، في بيان، أن التحقيق الذي تجريه اللجنة بهذا الشأن شمل 12 موقعا إلكترونيا وقناة
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انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب 24 ساعة عن 16 منطقة بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب عن نحو 16 منطقة وقرية في غرب محافظة الإسكندرية، السبت المقبل، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط المياه قطر "700مم" بمنطقة النهضة الزراعية، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة 24 ساعة، ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة ليوم السبت، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
محطة- صرف- بلانة (9)

لحماية الأرواح والمنازل.. جهود احتواء أزمة «المجاري» بالنوبة مستمرة

استمرت جهود الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، لليوم الثانى لمحاولة احتواء كارثة تسرب واندفاع مياه الصرف الصحى من محطة صرف بلانة بمركز نصر النوبة، بعد انهيار جسور المحطة، للمرة الرابعة على التوالى، فى أقل من عامين، وقد أمر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بسرعة الانتهاء من مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى المنفذ بالمحطة، والذى يعتبر الحل الجذرى للقضاء على كافة الآثار السلبية التى تنجم من حدوث انهيارات بجسور المحطة، نتيجة حجز مياه الصرف الصحى دون تصريفها.
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لمواجهة الأمطار والسيول.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي، لمواجهة التغييرات المناخية في فصل الخريف، وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات إلى حد السيول، وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، وتم توجيه إدارات الإغاثة في المحافظات برفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة بها من البطاطين وأغطية وخيم ووسائد وغيرها استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
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حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

الأعلى للإعلام: حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد أجهزة «sng» وأجهزة البث الأخرى، إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في جمهورية مصر العربية وهي: «مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة الوطنية للإعلام وشركة ANA». وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، إن المخالفين لهذا الأمر سيعرضون أنفسهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أقر في وقت سابق، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأكواد.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

الأعلى للإعلام: 12 موقعا روجت شائعات في واقعة معلمة بورسعيد

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع مطول اليوم الإثنين، التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد، وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عنها. وذكرت اللجنة، في بيان، أن التحقيق الذي تجريه اللجنة بهذا الشأن شمل 12 موقعا إلكترونيا وقناة على موقع يوتيوب شاركت في ترويج الأكاذيب حول هذه الواقعة دون التأكد من صحتها. وشملت قائمة المواقع "شرقية أونلاين" و"الفجر" و"القاهرة 24" و"مصر بوست" وموقع جريدة الأهرام الكندية و"أهل مصر" و"حرية برس" و"صوت مصر" و"أخبارك" و"الحدث اليوم" و"الديار" و"بوابة الأهرام"، فضلا عن قناة أماني الغزاوي على يوتيوب.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

غدًا.. الأعلى للإعلام يضع ضوابط الظهور على الشاشات

تجتمع لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صباح غدٍ، لمناقشة المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي مقرر اللجنة، فضلاً عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم. وصرح جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس، بإنه سيتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.
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رسميا.. عصام فرج أمينا عاما لـ«الأعلى للإعلام»

استقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، على اختيار الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لتولي منصب الأمين العام للمجلس، خلفا لأحمد سليم، الذي تم إعفاءه من منصبه، بعد إلقاء القبض عليه أمس، بتهمة تلقي رشوة، وجاء قرار المجلس خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم بحضور وكيلا المجلس محمد العمري وعبد الفتاح الجبالي، والأعضاء جمال شوقي وحاتم زكريا ونادية مبروك وصالح الصالحي وسوزان قليني والدكتورة هدى زكريا ومجدي لاشين.
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