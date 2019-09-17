قطع مياه الشرب 24 ساعة عن 16 منطقة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

قطع مياه الشرب - أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب عن نحو 16 منطقة وقرية في غرب محافظة الإسكندرية، السبت المقبل، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط المياه قطر "700مم" بمنطقة النهضة الزراعية، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة 24 ساعة، ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة ليوم السبت، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.

وحددت الشركة قطع مياه الشرب في 16 منطقة وقرية وهي "منطقة النهضة الزراعية وقرية حارس وقرية المسيري وقرى الحاجر العقارية وسيف النصر والأمل والعروبة والأندلس والنجارين ومزرعة 3شبكة البحيرة وكوبرى عماد ويحي عارف وقرية البيضا مهندسين وقرية سند 302 وقرية السلام".وطالبت الشركة المواطنين عند الحاجة الاتصال