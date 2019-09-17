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قطع مياه الشرب 24 ساعة عن 16 منطقة بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م
قطع مياه الشرب - أرشيفية
قطع مياه الشرب - أرشيفية
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب عن نحو 16 منطقة وقرية في غرب محافظة الإسكندرية، السبت المقبل، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط المياه قطر "700مم" بمنطقة النهضة الزراعية، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة 24 ساعة، ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة ليوم السبت، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
وحددت الشركة قطع مياه الشرب في 16 منطقة وقرية وهي "منطقة النهضة الزراعية وقرية حارس وقرية المسيري وقرى الحاجر العقارية وسيف النصر والأمل والعروبة والأندلس والنجارين ومزرعة 3شبكة البحيرة وكوبرى عماد ويحي عارف وقرية البيضا مهندسين وقرية سند 302 وقرية السلام".وطالبت الشركة المواطنين عند الحاجة الاتصال
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حجب موقع وإنذار 10.. قرار جديد من «الأعلى للإعلام»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عدة قرارات جديدة، مشيرا إلى أنه قرر حجب موقع إلكتروني، بسبب نشره "أكاذيب وشائعات على السوشيال ميديا" دون التحقق من صحتها، مضيفا أن الموقع استغل منصته للترويج إلى أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة، كما قام المجلس بتوجيه إنذارات إلى 10 مواقع إلكترونية، لنقلها شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة "معلمة بورسعيد"، وذلك بعدما ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس، تقريرا عن التغطية الإعلامية لواقعة إغماء مدرسة بورسعيد، والمخالفات التي تمت.
محطة- صرف- بلانة (9)

لحماية الأرواح والمنازل.. جهود احتواء أزمة «المجاري» بالنوبة مستمرة

استمرت جهود الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، لليوم الثانى لمحاولة احتواء كارثة تسرب واندفاع مياه الصرف الصحى من محطة صرف بلانة بمركز نصر النوبة، بعد انهيار جسور المحطة، للمرة الرابعة على التوالى، فى أقل من عامين، وقد أمر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بسرعة الانتهاء من مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى المنفذ بالمحطة، والذى يعتبر الحل الجذرى للقضاء على كافة الآثار السلبية التى تنجم من حدوث انهيارات بجسور المحطة، نتيجة حجز مياه الصرف الصحى دون تصريفها.
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لمواجهة الأمطار والسيول.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي، لمواجهة التغييرات المناخية في فصل الخريف، وما يصاحبها من سقوط أمطار تصل في بعض المحافظات إلى حد السيول، وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد 10 ملايين جنيه للعام المالي الحالي 2019-2020 لشراء مهمات الإغاثة ودعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، وتم توجيه إدارات الإغاثة في المحافظات برفع درجة الاستعداد ومراجعة مهمات الإغاثة بها من البطاطين وأغطية وخيم ووسائد وغيرها استعدادا لمواجهة الحالات الطارئة.
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
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عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان: 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف بالقليوبية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه جارٍ تنفيذ 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، إذ سيتم تنفيذ 3 مشروعات مياه بإجمالي طاقة مضافة 217 ألف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 513 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعين آخرين، بطاقة إجمالية 103 آلاف متر مكعب/ يوم، بتكلفة 235 مليون جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 223 مليون جنيه، بجانب 7 مشروعات أخرى تم الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 234 مليون جنيه.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

بسبب كسر ماسورة.. قطع مياه الشرب بوسط الإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، عن قطع مياه الشرب، بمناطق بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك وجود بسبب كسر بخط قطر "1000 مليمتر" بمدخل الدريسة اتجاه السكة الحديد، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بمنطقتي "الدريسة والحضرة الجديدة"، حتى تتمكن شركة المياه من الاصلاح. تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا يفيد بورود شكاوى من سكان مناطق بوسط المحافظة من ضعف وانقطاع المياه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، على الفور تم إبلاغ شركتي الصرف ومياه الشرب بالإسكندرية وتبين أن السبب فى ذلك يعود إلى الكسر المشار إليه.
طقس-حار (5)

الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (6)

استمرار الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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