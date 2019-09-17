رياضة

بيراميدز يتعاقد مع مدافع كوت ديفوار

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م
بيراميدز
بيراميدز
أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع المدافع الدولي الإيفواري ويلفريد كانون البالغ من العمر 26 عامًا، الوافد من نادي أدو دين هاج الهولندي بعدما قضى 5 مواسم بالفريق الهولندي، حيث توج كانون بكأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار في 2015، كما كان عنصرًا أساسيا في منتخب الأفيال بكأس الأمم الأخيرة في مصر. وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري ونادي بيراميدز، وإنه تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة والتي ستكون بمثابة إضافة قوية.
واختتم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز تصريحاته الصحفية اليوم الثلاثاء بأن بيراميدز ينظر دائما لتعاقداته خاصة من اللاعبين الأجانب أصحاب المستويات العالية، لتكون إضافة قوية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويستهل بيراميدز تحت قيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر مشواره في الدوري بمواجهة إنبي يوم
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هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
جمهور- الاهلى- والزمالك

وأنت رايح السوبر.. طرق لجماهير الأهلي وأخرى للزمالك

لا صوت يعلو فى الإسكندرية فوق إقامة واستضافة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب غرب المحافظة، وذلك بحضور جماهيري يصل لـ10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فيما عُقد مساء اليوم، الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدمة ولجنة المسابقات ومندوب الناديين، وتقرر فتح أبواب الاستاد فى تمام الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السابعة مساء.
أحمد حمدي‎

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
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بيراميدز (1)

تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: الزمالك توج بالكونفدرالية بالحظ

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأبيض، أصبح هو أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للبطولات هذا الموسم بـ3 ألقاب هي: (السوبر السعودي - الكونفدرالية الإفريقية - كأس مصر). وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بعدما قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية وسيطروا على مجريات الأمور من بداية اللقاء واستحقوا الفوز تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو.
عمرو الجنايني

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
عبدالله السعيد

غموض حول موقف عبدالله السعيد من مباراة حرس الحدود

تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز في مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أول أمس أمام إيتوال الكونغولي ولم يتمكن من المشاركة في اللقاء، وسيخضع السعيد لفحص طبي قبل انطلاق مران فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء لمعرفة مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية أو الاستمرار في التأهيل، حيث يواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود مساء يوم الجمعة المقبل على استاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.
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