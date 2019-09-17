بيراميدز يتعاقد مع مدافع كوت ديفوار

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ م

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع المدافع الدولي الإيفواري ويلفريد كانون البالغ من العمر 26 عامًا، الوافد من نادي أدو دين هاج الهولندي بعدما قضى 5 مواسم بالفريق الهولندي، حيث توج كانون بكأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار في 2015، كما كان عنصرًا أساسيا في منتخب الأفيال بكأس الأمم الأخيرة في مصر. وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري ونادي بيراميدز، وإنه تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة والتي ستكون بمثابة إضافة قوية.

واختتم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز تصريحاته الصحفية اليوم الثلاثاء بأن بيراميدز ينظر دائما لتعاقداته خاصة من اللاعبين الأجانب أصحاب المستويات العالية، لتكون إضافة قوية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويستهل بيراميدز تحت قيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر مشواره في الدوري بمواجهة إنبي يوم



واختتم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز تصريحاته الصحفية اليوم الثلاثاء بأن بيراميدز ينظر دائما لتعاقداته خاصة من اللاعبين الأجانب أصحاب المستويات العالية، لتكون إضافة قوية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستهل بيراميدز تحت قيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر مشواره في الدوري بمواجهة إنبي يوم 21 سبتمبر، وتعادل فريق بيراميدز إيجابيًّا أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباراة ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما خسر بطولة كأس مصر أمام الزمالك الأسبوع قبل الماضي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش المصري ببرج العرب.