رياضة

بمشاركة ميسي.. برشلونة يتعادل سلبيًا مع دورتموند

تحرير:محمد جمال ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
برشولونة وبوروسيا دورتموند
برشولونة وبوروسيا دورتموند
تعادل فريق برشلونة الإسبانى سلبيًا مع نظيره بروسيا دورتموند الإلمانى فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة في بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليحصل كل فريق على نقطة فى بداية مشوار البحث عن اللقب الأوروبى . وتمتلك كل فرق المجموعة نقطة وحيدة بعد تعادل الإنتر وسيلفيا براجا هو الاخر بنتيجة 1-1 . ويعد هذا التعادل الثانى لبروسيا مع الكبير الكتالونى، حيث لعب الفريقان فى 4 مباريات تعادل برشلونة فى ثلاث مواجهات وفاز فى مباراة.
بدأت المباراة بسيطرة من بروسيا دورتموند على أجواء المباراة، وسط محاولات عديدة من الفريق الألمانى للوصول إلى شباك تير شتيجن حارس مرمى الفريق الكتالونى، بينما لم تظهر ملامح الخطورة من لاعبي برشلونة على مرمى دورتموند. ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت محاولات بروسيا والسيطرة التامة على أجواء المباراة، ليحتسب
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هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
جمهور- الاهلى- والزمالك

وأنت رايح السوبر.. طرق لجماهير الأهلي وأخرى للزمالك

لا صوت يعلو فى الإسكندرية فوق إقامة واستضافة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب غرب المحافظة، وذلك بحضور جماهيري يصل لـ10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فيما عُقد مساء اليوم، الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدمة ولجنة المسابقات ومندوب الناديين، وتقرر فتح أبواب الاستاد فى تمام الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السابعة مساء.
أحمد حمدي‎

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
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برشلونة‎

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام دورتموند

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة بروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، والمقرر إقامتها على ملعب سيجنال إيدونا بارك. وتعد مباراة اليوم أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، ويشارك دورتموند في دور المجموعات للمرة الثامنة في آخر 9 مواسم، أما البرسا فيشارك للموسم الـ16 على التوالي في دور المجموعات، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى السوبر الأوروبي عام 1997 وفاز البرسا حينها 3-1 بمجموع المباراتين.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
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سواريز يكشف عن حلمه الأغلى مع برشلونة هذا الموسم

أكد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر ما يفتقده مع النادي الكتالوني هو التتويج مرة أخرى بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين، أن أهم هدف يتمنى تحقيقه مع برشلونة هذا الموسم هو التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج باللقب مثلما حدث في نسخة 2015. وسجل سواريز 179 هدفا مع البلوجرانا في أقل من خمسة مواسم رسمية، حيث ظهر مع الفريق الأول مرة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2014 في «سانتياجو بيرنابيو»، بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حينها.
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