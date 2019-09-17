بمشاركة ميسي.. برشلونة يتعادل سلبيًا مع دورتموند

تحرير:محمد جمال ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

برشولونة وبوروسيا دورتموند

تعادل فريق برشلونة الإسبانى سلبيًا مع نظيره بروسيا دورتموند الإلمانى فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الخامسة في بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليحصل كل فريق على نقطة فى بداية مشوار البحث عن اللقب الأوروبى . وتمتلك كل فرق المجموعة نقطة وحيدة بعد تعادل الإنتر وسيلفيا براجا هو الاخر بنتيجة 1-1 . ويعد هذا التعادل الثانى لبروسيا مع الكبير الكتالونى، حيث لعب الفريقان فى 4 مباريات تعادل برشلونة فى ثلاث مواجهات وفاز فى مباراة.

بدأت المباراة بسيطرة من بروسيا دورتموند على أجواء المباراة، وسط محاولات عديدة من الفريق الألمانى للوصول إلى شباك تير شتيجن حارس مرمى الفريق الكتالونى، بينما لم تظهر ملامح الخطورة من لاعبي برشلونة على مرمى دورتموند. ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت محاولات بروسيا والسيطرة التامة على أجواء المباراة، ليحتسب

بدأت المباراة بسيطرة من بروسيا دورتموند على أجواء المباراة، وسط محاولات عديدة من الفريق الألمانى للوصول إلى شباك تير شتيجن حارس مرمى الفريق الكتالونى، بينما لم تظهر ملامح الخطورة من لاعبي برشلونة على مرمى دورتموند.



ومع انطلاق الشوط الثاني استمرت محاولات بروسيا والسيطرة التامة على أجواء المباراة، ليحتسب الحكم ضربة جزاء فى الدقيقة 55 من عمر المباراة لكن ماركو رويس لاعب دورتموند يهدرها، وانتظر الجميع نزول ليو ميسي العائد من الإصابة حديثًا، وبالفعل دفع به فالفيردى المدير الفنى للبورجانا فى الدقيقة 59 على أمل إحداث الفارق، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث لم يظهر البرغوث الأرجنتيني بمستوى جيد، ليكتفى الفريقين بالتعادل السلبي.