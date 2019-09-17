أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

تحرير:إسلام الشاذلي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".

وأشار موسى، إلى أن الجماعة الإرهابية و6 إبريل لديهم ميليشيات إلكترونية تقوم بعمل حسابات مزيفة للهجوم على الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. وتابع موسى: "جماعة الإخوان و6 إبريل يحاولون نشر الفوضى في مصر ويجب محاسبتهم بالقانون"، لافتًا إلى أن كل الهاشتاجات المسيئة للرئيس عبد الفتاح السيسي