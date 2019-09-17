تشيلسي يسقط في عقر داره أمام فالنسيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

تشيلسي وفالنسيا

تلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه فالنسيا الإسباني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط سيطرة نسبية من البلوز، لكن دون فرص محققة، وبدأ فالنسيا الدخول في أجواء اللقاء سريعًا مهددًا دفاع الفريق اللندني دون خطورة على مرمى كيبا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني حاول البلوز بقيادة مدربهم فرانك لامبارد، إيجاد حلول هجومية لكن سيليسن حارس فالنسيا تصدى لكل المحاولات التي وصلته من ويليان وماركوس ألونسو. وفي الدقيقة 74 تمكن رودريجو ماكادو من تسجيل هدف التقدم للخفافيش من ركلة حرة مباشرة نفذها باريخو لتصل إلى رودريجو الذي استطاع الإفلات من الرقابة