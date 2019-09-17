رياضة

تشيلسي يسقط في عقر داره أمام فالنسيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م
تشيلسي وفالنسيا
تشيلسي وفالنسيا
تلقى تشيلسي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه فالنسيا الإسباني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين منذ الدقائق الأولى، وسط سيطرة نسبية من البلوز، لكن دون فرص محققة، وبدأ فالنسيا الدخول في أجواء اللقاء سريعًا مهددًا دفاع الفريق اللندني دون خطورة على مرمى كيبا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني حاول البلوز بقيادة مدربهم فرانك لامبارد، إيجاد حلول هجومية لكن سيليسن حارس فالنسيا تصدى لكل المحاولات التي وصلته من ويليان وماركوس ألونسو. وفي الدقيقة 74 تمكن رودريجو ماكادو من تسجيل هدف التقدم للخفافيش من ركلة حرة مباشرة نفذها باريخو لتصل إلى رودريجو الذي استطاع الإفلات من الرقابة
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هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
جمهور- الاهلى- والزمالك

وأنت رايح السوبر.. طرق لجماهير الأهلي وأخرى للزمالك

لا صوت يعلو فى الإسكندرية فوق إقامة واستضافة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب غرب المحافظة، وذلك بحضور جماهيري يصل لـ10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فيما عُقد مساء اليوم، الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدمة ولجنة المسابقات ومندوب الناديين، وتقرر فتح أبواب الاستاد فى تمام الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السابعة مساء.
أحمد حمدي‎

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
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هازارد-ريال-مدريد

هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
تشيلسي‎

تشيلسي يتسلح بالتاريخ أمام فالنسيا بدوري الأبطال

يعود تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، عندما يستقبل اليوم الثلاثاء نظيره فالنسيا على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتوج البلوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويقودهم تدريبًا هذا الموسم الهداف التاريخي فرانك لامبارد، وسبق وأن تواجه الفريقان في المسابقة 6 مرات من قبل، لم يحقق خلاها فالنسيا اي انتصار، ويشارك تشيلسي في دور المجموعات للمرة الـ16 في تاريخه، ولم يودع من تلك المرحلة سوى مرة واحدة فقط في موسم 2012- 2013.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
لأنسو فاتو

فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

بات برشلونة مهددًا بفقدان خدمات موهبته الشابة أنسو فاتي لسبع مباريات خلال الآونة المقبلة، وذلك بسبب اقترابه من تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة على حساب بلده الأصلي غينيا بيساو، وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن تمثيل اللاعب المنتخب الإسباني، يعني أنه على الأرجح سيتم استدعاؤه لارتداء ألوان اللاروخا في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي ستقام في البرازيل في الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 نوفمبر، وبالتالي في حال حصل على الجنسية الإسبانية فسيغيب عن العديد من المباريات، وأبرزها الكلاسيو أمام ريال مدريد.
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