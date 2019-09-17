مسجون ومجهول يتصدران.. ماذا يجري في انتخابات تونس؟

مراقبون للشأن التونسي: نتائج تصويت الجولة الأولى جاءت "عقابا" للأحزاب السياسية الرئيسية لبعدها عن تطلعات الشعب.. وآخرون: النتيجة تُمثل صدمة كبيرة وحالة من فقدان الثقة

تحرير:أحمد منصور ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

"زلزال سياسي" شهدته تونس، في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الجارية، بعد أن رفض الناخبون قيادات بارزة لمصلحة أستاذ في القانون، غير معروف للجميع وهو قيس سعيّد، وقطب إعلامي مسجون يشتبه في تهربه من الضرائب وهو نبيل القروي، إذ تقدم الاثنان على 24 مرشحا آخرين، بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس سابق ووزير الدفاع، إضافة إلى عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة الإسلامي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الثلاثاء، مرور المرشح المستقل قيس سعيّد والمرشح السجين نبيل القروي، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأشارت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت، يوم الأحد، إلى تصدّر "سعيّد"، لنتائج التصويت بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين (620711 صوتا)،

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الثلاثاء، مرور المرشح المستقل قيس سعيّد والمرشح السجين نبيل القروي، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأشارت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت، يوم الأحد، إلى تصدّر "سعيّد"، لنتائج التصويت بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين (620711 صوتا)، يليه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القري المسجون مُنذ أكثر من 3 أسابيع على ذمّة القضاء، بنسبة 15.6%، إذ حصل على (525517 صوتا)، بحسب "العربية".

تصويت عقابي

ووفقا لمراقبين للشأن التونسي، فإن نتائج تصويت الجولة الأولى جاءت "عقابا" للأحزاب السياسية الرئيسية لبعدها عن تطلعات الشعب، ويقول الإعلامي والباحث السياسي باسل ترجمان "إننا أمام تصويت عقابي لمنظومة حكم سادت خلال السنوات الثماني الأخيرة"، بحسب الحرة الأمريكي.

ترجمان أوضح أن "الأحزاب السياسية الأساسية في تونس لم تعتبر من غضب الشعب على نظام بن علي، ولم تحترم أسباب قيام الثورة التونسية".

بينما رأى آخرون أن النتيجة تُمثل صدمة كبيرة، للمؤسسة السياسية التونسية، بكل رموزها وأحزابها، وتؤشر إلى حالة من فقدان الثقة، من قِبل الشعب التونسي، بالمؤسسة السياسية التي حكمت البلاد على مدار سنوات ماضية، بحسب "بي بي سي عربي".

وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، قال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح تعليقا على إمكانية فوز القروي "إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا سنكون أمام فراغ، في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".

والغريب في الأمر أنه لم يكن لسعيّد مدير حملة، ولا تمويل، بينما اكتفى بمقر متواضع من ثلاث غرف، في مبنى قديم وسط العاصمة، وكان يُعول على تبرعات قليلة من متطوعين.

أما نبيل القروي، الذي حلّ في المرتبة الثانية، مع قيس سعيّد، فهو مسجون منذ نحو 3 أسابيع في قضية فساد، ما يُشكل كثيرا من الجدل، وبخاصة فى ظل اقترابه من قصر قرطاج.

من هو قيس سعيّد؟

وُلد قيس سعيد في 22 فبراير 1958، وهو سياسي وأستاذ قانون دستوري، وحصل سعيد على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، كما حصل أيضا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية.وبحسب "يورو نيوز"، فإن البعض يلقبّه بالـ"روبوكوب"، أي بالرجل الآلي، نظرا لنبرته التي لا تتغير خلال كلامه، كما أن سعيّد (61 عاماً) سيكون بلا شكّ مفاجأة الانتخابات الكبرى.

وبوجه كالشمع ولغة تعبير جسدي حازمة، على حدّ تعبير الوكالة "الفرنسية" بدأ التونسيون بالتعرف إليه منذ العام 2011، حينما دعي بين الحين والآخر إلى البرامج السياسية المتلفزة، لشرح مسألة قانونية شائكة، أو غموض في الدستور.

وأوردت "رويترز" ردّ سعيّد، للناخبين التونسيين مساء الثلاثاء، إذ قال"الشعب التونسي كأنه يحقق في هذه الساعة أهدافه أو يواصل ثورته في نطاق الشرعية القائمة"، مضيفا "هذا هو الدرس تقريباً الذي يعطيه الشعب التونسي لكل العالم".

وفي حديثه لـ"الفرنسية"، قال سعيّد "أنا الأول في الدورة الانتخابية الأولى، وإذا ما انتخبت رئيسا، سأطبّق برنامجي الانتخابي"، بينما قال في تصريح لراديو "شمس إف إم": "أنا مرشّح مستقلّ ولا أمثّل أيّ حزب، أقوم بحملتي بوسائلي الخاصّة وأرفض كلّ دعم".

نبيل القروي.. مرشح مسجون

هو رجل أعمال وسياسي يبلغ من العمر 56 عاما، ويملك شركات إعلامية وقناة "نسمة" التلفزيونية، وناشط في مجال الأعمال الخيرية.

والقروي رجل تسويق بامتياز، شغل مناصب إدارة أعمال في شركات "كولجيت" و"بالموليف" ثم "هينكل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قبل أن يؤسس مع شقيقه غازي القروي شركة "قروي أند قروي" للإعلام والإشهار عام 2002.

وفي 20 أغسطس الماضي، أوقفت السلطات التونسية "القروي" بعد شهر ونصف من توجيه التهمة إليه بتبييض أموال، كما منعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس قناة "نسمة" من تغطية الحملات الانتخابية، بحسب "فرانس برس".

والقروي مستهدف بتحقيق قضائي يجريه القطب القضائي والمالي منذ 2017، أثر قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بتهمة التحايل الضريبي.

كما رفعت المنظمة ذاتها قضية أخرى بحق القروي في 20 أبريل 2017 بتهمة "التعنيف" و"القذف"، وسرعان ما شهدت القضية تصعيدا مع تسريب تسجيل يبدي فيه القروي استعداده لشن حملة تشويه لسمعة أعضاء المنظمة، ما أثار فضيحة في حينه.

وبعد الإعلان رسميا عن دخول القروى للجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية التونسية، قال محمد المنصري، عضو الهيئة العليا للانتخابات، إنه "لا يوجد حتى الآن أي موانع قانونية لترشح القروي أو استكماله السباق الرئاسي فى دوره الثاني".

المنصري أكد على هامش مؤتمر الهيئة أن "ترشح القروي وفوزه حق يكفله القانون، فالعقوبة الموقعة بحقه لا تعد مانعًا للترشح ما لم يكن هناك حكما باتا ونهائيا ويفوق 10 سنوات سجن"، بحسب "روسيا اليوم".