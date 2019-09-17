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مسجون ومجهول يتصدران.. ماذا يجري في انتخابات تونس؟

مراقبون للشأن التونسي: نتائج تصويت الجولة الأولى جاءت "عقابا" للأحزاب السياسية الرئيسية لبعدها عن تطلعات الشعب.. وآخرون: النتيجة تُمثل صدمة كبيرة وحالة من فقدان الثقة
تحرير:أحمد منصور ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
انتخابات تونس - صورة أرشيفية
انتخابات تونس - صورة أرشيفية
"زلزال سياسي" شهدته تونس، في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الجارية، بعد أن رفض الناخبون قيادات بارزة لمصلحة أستاذ في القانون، غير معروف للجميع وهو قيس سعيّد، وقطب إعلامي مسجون يشتبه في تهربه من الضرائب وهو نبيل القروي، إذ تقدم الاثنان على 24 مرشحا آخرين، بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس سابق ووزير الدفاع، إضافة إلى عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة الإسلامي.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الثلاثاء، مرور المرشح المستقل قيس سعيّد والمرشح السجين نبيل القروي، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأشارت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت، يوم الأحد، إلى تصدّر "سعيّد"، لنتائج التصويت بنسبة 18.4% من أصوات الناخبين (620711 صوتا)،
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أحمد موسى

أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب 24 ساعة عن 16 منطقة بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب عن نحو 16 منطقة وقرية في غرب محافظة الإسكندرية، السبت المقبل، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط المياه قطر "700مم" بمنطقة النهضة الزراعية، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة 24 ساعة، ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة ليوم السبت، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

حجب موقع وإنذار 10.. قرار جديد من «الأعلى للإعلام»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عدة قرارات جديدة، مشيرا إلى أنه قرر حجب موقع إلكتروني، بسبب نشره "أكاذيب وشائعات على السوشيال ميديا" دون التحقق من صحتها، مضيفا أن الموقع استغل منصته للترويج إلى أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة، كما قام المجلس بتوجيه إنذارات إلى 10 مواقع إلكترونية، لنقلها شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة "معلمة بورسعيد"، وذلك بعدما ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس، تقريرا عن التغطية الإعلامية لواقعة إغماء مدرسة بورسعيد، والمخالفات التي تمت.
محطة- صرف- بلانة (9)

لحماية الأرواح والمنازل.. جهود احتواء أزمة «المجاري» بالنوبة مستمرة

استمرت جهود الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، لليوم الثانى لمحاولة احتواء كارثة تسرب واندفاع مياه الصرف الصحى من محطة صرف بلانة بمركز نصر النوبة، بعد انهيار جسور المحطة، للمرة الرابعة على التوالى، فى أقل من عامين، وقد أمر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، بسرعة الانتهاء من مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى المنفذ بالمحطة، والذى يعتبر الحل الجذرى للقضاء على كافة الآثار السلبية التى تنجم من حدوث انهيارات بجسور المحطة، نتيجة حجز مياه الصرف الصحى دون تصريفها.
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قيس سعيد

فرز 66% من الأصوات.. قيس سعيد يواصل صدارة انتخابات تونس

واصل المرشح التونسي قيس سعيد، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 66% من الأصوات، إذ أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر اليوم الإثنين، بأن قيس سعيد حصل على 18.9 % من أصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.5% من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 12.9% ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ10.1%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 7.4% من الأصوات.
الانتخابات التونسية

نتائج الانتخابات التونسية تسقط العائلة الوسطية

توجه التونسيون، أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة بعد رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، وهو ما دفع إلى تقديم موعد الانتخابات التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل. وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكانت بمنزلة شرارة ما بات يعرف بالربيع العربي، كما تعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اختبارا آخر للديمقراطية الوليدة في البلاد، فبعد ثورة 2011 تم تبني النظام القائم على التعددية الحزبية، والذي يمثل قارب النجاة في الأوقات المضطربة.
انتخابات- تونس (2)

بعد انتهاء الجولة الأولى.. من يحسم السباق إلى قصر قرطاج؟

بنسبة مشاركة وصلت إلى 45.02 في المائة، أغلقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، مساء الأحد، مراكز الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال وُصف بالمحدود. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في وقت سابق وجود تفاوت ملحوظ في نسب التصويت تبعا للمناطق، موضحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت إلى 19.7 في المائة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
تونس (2)

بدء التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية

فتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية، في انتخابات مبكرة غير مسبوقة، سبقتها حملات إعلانية واسعة النطاق. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي رئيس حركة أمل تونس، وقررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العدد الإجمالي لم يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا.
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