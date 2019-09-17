3 عاطلين يخطفون ربة منزل ويغتصبونها في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ م

اغتصاب - أرشيفية

مأساة كبيرة عاشتها ربة منزل، بالكاد أتمت ربيعها الثلاثون، بعدما ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئاب بشرية»، إذ كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، الثلاثاء، في طريقها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، للكشف على الطفلة، قبل أن تتفاجئ بثلاثة أشخاص يستوقفون الدراجة ويخطفونها ويتناوبون اغتصابها، فيما جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام ثلاثة عاطلين بخطف ربة منزل تُدعى «علياء» في الثلاثين من عمرها، وذلك حال اصطحابها طفلتها للكشف عليها بمستشفى «الإبراهيمية» المركزي.وأفادت التحريات، بأن الواقعة حدثت في الطريق