جريمة

3 عاطلين يخطفون ربة منزل ويغتصبونها في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ م
اغتصاب - أرشيفية
اغتصاب - أرشيفية
مأساة كبيرة عاشتها ربة منزل، بالكاد أتمت ربيعها الثلاثون، بعدما ساقها الحظ العثر للوقوع فريسة لـ«ذئاب بشرية»، إذ كانت تستقل دراجة بخارية بثلاث عجلات «توك توك» برفقة طفلتها، الثلاثاء، في طريقها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، للكشف على الطفلة، قبل أن تتفاجئ بثلاثة أشخاص يستوقفون الدراجة ويخطفونها ويتناوبون اغتصابها، فيما جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام ثلاثة عاطلين بخطف ربة منزل تُدعى «علياء» في الثلاثين من عمرها، وذلك حال اصطحابها طفلتها للكشف عليها بمستشفى «الإبراهيمية» المركزي.وأفادت التحريات، بأن الواقعة حدثت في الطريق
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اسعاف (3)

اختناق 14 عاملا في مصنع بالإسماعيلية بسبب تسرب غاز

أصيب 14 عاملا وعاملة بالاختناق، اليوم الثلاثاء، نتيجة تسريب غاز داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل بدائرة مركز أبوصوير في الإسماعيلية، وتلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد غزالى عسكر مأمور مركز أبو صوير، يفيد بورود بلاغا مفاده إصابة عددا من العمال باختناقات وإغماء، بسبب تسرب غاز من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ عدد من الحالات بتقديم الإسعافات الأولية في مكان الواقعة.
سقوط-لوحة-اعلانية-ضخمة-تغلق-مدخل-وسط-الإسكندرية (2)

سقوط لوحة إعلانية ضخمة تغلق مدخل وسط الإسكندرية

سقطت لوحة اعلانية كبيرة الحجم بمدخل الإسكندرية أمام مدخل دوران كارفور بدائرة قسم شرطة محرم بك، مساء اليوم الثلاثاء، وتسببت في غلق تام لمدخل الإسكندرية المتجه إلى كوبري محرم بك والموقف الجديد، وأصابت الحركة المرورية بحالة من الشلل التام، فيما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإقليم، إخطارا من إدارة حي وسط، يفيد بوقوع حادث مروري كبير، ووجه بسرعة التعامل مع الحادث ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي حالات اصابة أو وفيات حتى الأن.
سجن (2)

شك وحفلة تعذيب.. السجن 10 سنوات لربة منزل قتلت زوجها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن المشدد 10 سنوات للمدعوة "ر. ع. م." ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها المجني علية "ه. أ. ع.". وتعود الواقعة في القضية رقم 1631 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمقيدة كلي برقم 34 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه به عدة طعنات بدائرة القسم.
حبس-متهمه

النيابة تستعجل التحريات في واقعة «راعي الغنم والطفل»

استكملت نيابة مركز الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة إقدام راعي أغنام على تعذيب طفل وقتله، وإلقاء جثته أمام أحد المستشفيات، بمنطقة أبو النمرس، واستعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا خاطبت مصلحة الطب الشرعي لورود تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه، فيما ذكر المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد قتل الطفل، لكنه فارق الحياة حينما كان يؤدبه فقط، في سبيل إبلاغه بمكان اختفاء الأغنام المتغيبة عن القطيع.
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اطلاق- نار -في -فرح

لعنة «المجاملة» بالخرطوش تصيب شخصين في حفل زفاف

أصيب شخصان، اليوم، من "المعازيم" في أحد الأفراح بطلق نارى، بعد أن أطلق طالب أعيرة نارية بشكل عشوائي فى حفل زفاف بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف، ونقلا للمستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بإصابة شخصين من أبناء القرية، وهما "محمد أ. ح." 18 عاما، فران، مصابا بطلق ناري، ما أدى إلى إصابته برش خرطوش، وتهتك بعضد الزراع الأيمن وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، و"محمد م. ع." 35 عاما، صاحب محل، مصاب بطلق ناري أدى لإصابته برش خرطوش متفرق بالظهر، وتم تقله لمستشفى بنى سويف الجامعى.
جثة-طفلة

جثة مجهولة في الشارع تثير رعب الأهالي بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بالبحيرة جهودها، لسرعة كشف غموض العثور على جثة لشخص مجهول الهاوية، بها عدة طعنات نافذة، بجوار ترعة الرياح البحيرى بنطاق دائرة مركز بدر، وسط حالة من الفزع والرعب بين الأهالي من المشهد، وتم نقل الجثة على الفور لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وجاري انتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وهوية الجثة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
أحمد-السبكي

بكفالة 20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكي

قررت نيابة قصر النيل، مساء اليوم الخميس، إخلاء سبيل نجلي المنتج أحمد السبكى، بكفالة 10 آلاف لكل واحد منهماـ على ذمة القضية، وتواجد مع الاثنين، أثناء التحقيقات مكتب اشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وأمير مرتضى منصور، ويغادر نجلي السبكي سرايا النيابة، بعد انتهاء إجراءات دفع الكفالة، وباشر التحقيقات محمد بدوي رئيس النيابة.. كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ملابسات القبض على كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (1)

حبس 4 سائقين «ضربوا» مدير عام المواقف في الشرقية

أصدرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس أربعة سائقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على اللواء ماهر عمر مدير عام المواقف بالشرقية، أثناء تواجده بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق لفتح خط سيارات جديد يربط المدينة، بمدينة العبور «الزقازيق – العبور»، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتهمون يعملون بسياراتهم على خط «الزقازيق – السلام».
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