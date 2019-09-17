ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا
١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
ليفربول ونابولي
في واحدة من المفاجآت سقط فريق ليفربول حامل لقب دوري ابطال أوروبا أمام نظيره نابولي افيطالي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الفريق الإيطالي، الذي استحق الفوز بالمباراة خاصة بعد تعامل نجوم ليفربول ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة.
ليفربول تفوق بفعل الضغط العالي من بداية اللقاء، لكن لاعبي نابولي كان لديهم هدف هو اللعب على الهجمات المرتدة، ونجحوا في إدراك غايتهم بعدما أحرز درايس مينتيز الهدف الأول من ضربة جزاء، واضاف لورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وكالعادة لم تخل المباراة من معاناة محمد صلاح نجم ليفربول من فردية ساديو ماني، الذي لعب معه هات وخد في الدقيقة 55 وأهدر ماني فرصة التقدم لليفربول، بعدما مرر الكرة بعيدة عن صلاح ليضيع على فريقه فرصة محققة للتهديف.لاعبو نابولي لم ييأسوا وكانوا طوال الوقت يسعون لعدم اهتزاز شباكهم بينما تسببت أخطاء روبرتسون
وكالعادة لم تخل المباراة من معاناة محمد صلاح نجم ليفربول من فردية ساديو ماني، الذي لعب معه هات وخد في الدقيقة 55 وأهدر ماني فرصة التقدم لليفربول، بعدما مرر الكرة بعيدة عن صلاح ليضيع على فريقه فرصة محققة للتهديف.
لاعبو نابولي لم ييأسوا وكانوا طوال الوقت يسعون لعدم اهتزاز شباكهم بينما تسببت أخطاء روبرتسون وفان دايك في خسارة الريدز، حيث حصل نابولي على ركلة جزاء في الدقيقة 80، بعد عرقلة روبيرتسون لكاليخون داخل المنطقة، قبل أن يرتكب الأخير خطأ ويقرر الحكم احتساب ركلة جزاء، استطاع ميرتينز تحويلها داخل الشباك معلناً عن الهدف الأول في الدقيقة 82.
وأحرز فرناندو يورينتي الهدف الثاني لنابولي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد ارتباك مدافعي ليفربول وتمرير الكرة بشكل خاطئ من فان دايك إلى يورينتي ويسدد الكرة لتسكن الشباك، معلناً عن الهدف الثاني.