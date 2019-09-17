ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

ليفربول ونابولي

في واحدة من المفاجآت سقط فريق ليفربول حامل لقب دوري ابطال أوروبا أمام نظيره نابولي افيطالي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الفريق الإيطالي، الذي استحق الفوز بالمباراة خاصة بعد تعامل نجوم ليفربول ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة. ليفربول تفوق بفعل الضغط العالي من بداية اللقاء، لكن لاعبي نابولي كان لديهم هدف هو اللعب على الهجمات المرتدة، ونجحوا في إدراك غايتهم بعدما أحرز درايس مينتيز الهدف الأول من ضربة جزاء، واضاف لورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وكالعادة لم تخل المباراة من معاناة محمد صلاح نجم ليفربول من فردية ساديو ماني، الذي لعب معه هات وخد في الدقيقة 55 وأهدر ماني فرصة التقدم لليفربول، بعدما مرر الكرة بعيدة عن صلاح ليضيع على فريقه فرصة محققة للتهديف.لاعبو نابولي لم ييأسوا وكانوا طوال الوقت يسعون لعدم اهتزاز شباكهم بينما تسببت أخطاء روبرتسون