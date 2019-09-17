رياضة

أياكس يكتسح ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
أياكس
أياكس
حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزًا كبيرًا على فريق ليل الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، حيث أفتتح اللاعب كوينسي بروميس التسجيل لفريق أياكس أمستردام في الدقيقة 18 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن إدسون ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الفرنسي قبل أن يختتم نيكولاس تاجليافيكو أهداف المباراة لصالح الفريق الهولندي.
بهذه النتيجة يقتنص فريق أياكس الهولندي أول ثلاثة نقاط في المجموعة الثامنة، من مجموعات دوري أبطال أوروبا ليتصدر مجموعته، التي تضم كلًا من تشيلسي وفالنسيا بالإضافة إلى طرفي مباراة اليوم. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة تعادل فريق ليون الفرنسي إيجابيًا أمام فريق زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدف لكلًا منهما في
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ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
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وأنت رايح السوبر.. طرق لجماهير الأهلي وأخرى للزمالك

لا صوت يعلو فى الإسكندرية فوق إقامة واستضافة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب غرب المحافظة، وذلك بحضور جماهيري يصل لـ10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فيما عُقد مساء اليوم، الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدمة ولجنة المسابقات ومندوب الناديين، وتقرر فتح أبواب الاستاد فى تمام الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السابعة مساء.
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تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
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ليفاندوفسكي يتذكر أول أيامه مع بايرن ميونيخ

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن ذكريات أول أيامه مع فريق بايرن ميونيخ، وذلك بعدما انتقل إلى صفوف العملاق البافاري قادمًا من بروسيا دورتموند في عام 2014، وقال المهاجم البولندي في تصريحات خاصة لقناة البايرن: "أتذكر يومي الأول في بايرن، والشعور المميز الذي كان بداخلي عندما ارتديت قميص الفريق لأول مرة.. للوهلة الأولى، شعرت بأنني أضع قميص نادٍ كبير على جسدي، "قررت اتخاذ خطوة أكبر في مسيرتي، وكان بايرن هو الفريق الذي أردت الذهاب إليه والبقاء معه".
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أسطورة الكاميرون يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، اعتزاله كرة القدم، ليسدل بالتالي الستار على مسيرة أسطورية شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب، ولعب إيتو في أوروبا مع أندية ريال مدريد وريال مايوركا وبرشلونة في إسبانيا، وإنتر وسامبدوريا في إيطاليا ومع إنجي الروسي وإيفرتون وتشيلسي الإنجليزي وأنطاليا سبور وكونيا سبور التركي إضافة إلى قطر القطري، كما مثل المنتخب الكاميروني في 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفًا، وتوج مع الأسود بكأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002 إضافة إلى التتويج بالذهب الأولمبي في عام 2000.
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تشان يصب غضبه على يوفنتوس بسبب دوري الأبطال

أعرب متوسط ميدان يوفنتوس، الألماني إيمري تشان، عن استيائه الشديد من استبعاده من قائمة السيدة العجوز المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعدما قرر مدرب الفريق ماوريسيو ساري استبعاد كل من ماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان، من القائمة التي ستستهل مشوارها في البطولة الشهر الجاري، بعدما وقع اليوفي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كل من أتليتكو مدريد الإسباني وبايرن ليفركوزن الألماني ولوكومتيف موسكو الروسي، ويأمل البيانكونيري في استعادة اللقب الأوروبي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996.
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جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
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