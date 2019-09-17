أياكس يكتسح ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

أياكس

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزًا كبيرًا على فريق ليل الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، حيث أفتتح اللاعب كوينسي بروميس التسجيل لفريق أياكس أمستردام في الدقيقة 18 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن إدسون ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الفرنسي قبل أن يختتم نيكولاس تاجليافيكو أهداف المباراة لصالح الفريق الهولندي.

بهذه النتيجة يقتنص فريق أياكس الهولندي أول ثلاثة نقاط في المجموعة الثامنة، من مجموعات دوري أبطال أوروبا ليتصدر مجموعته، التي تضم كلًا من تشيلسي وفالنسيا بالإضافة إلى طرفي مباراة اليوم. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة تعادل فريق ليون الفرنسي إيجابيًا أمام فريق زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدف لكلًا منهما في