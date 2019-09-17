تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

تحرير:أحمد سعيد ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

أحمد حمدي

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

وعلمت "التحرير" من مصادر داخل النادي الأهلي أن صفقة أحمد حمدي كلفت الجونة 8 ملايين جنيه، مع وضع بند 30% من إعادة بيعه، وأحقية الأهلي في شراء اللاعب في حالة تلقيه أي عروض محلية في الموسم المقبل، وهو البند الذي تم وضعه لتفويت الفرصة على انتقال حمدي لنادي الزمالك. وخرج اللاعب من قائمة الأهلي في النصف

وعلمت "التحرير" من مصادر داخل النادي الأهلي أن صفقة أحمد حمدي كلفت الجونة 8 ملايين جنيه، مع وضع بند 30% من إعادة بيعه، وأحقية الأهلي في شراء اللاعب في حالة تلقيه أي عروض محلية في الموسم المقبل، وهو البند الذي تم وضعه لتفويت الفرصة على انتقال حمدي لنادي الزمالك.



وخرج اللاعب من قائمة الأهلي في النصف الأول من الموسم الماضي، الأمر الذي أجبره على الخروج 6 أشهر إعارة لصفوف فريق الجونة بالموسم الماضي، وعاد حمدي للأهلي عقب انتهاء مدة الإعارة إلا أن اللاعب وإدارة القلعة الحمراء لم يصلا إلى إتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المُقبل.



واستعار الجونة 6 لاعبين من الأهلي هم باسم علي وعمر رضوان وعمرو السعداوي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر وتعاقد مع 3 آخرين كانوا يرتدون القميص الأحمر هم إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب.