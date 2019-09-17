رياضة

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

تحرير:أحمد سعيد ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
أحمد حمدي
أحمد حمدي
أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
وعلمت "التحرير" من مصادر داخل النادي الأهلي أن صفقة أحمد حمدي كلفت الجونة 8 ملايين جنيه، مع وضع بند 30% من إعادة بيعه، وأحقية الأهلي في شراء اللاعب في حالة تلقيه أي عروض محلية في الموسم المقبل، وهو البند الذي تم وضعه لتفويت الفرصة على انتقال حمدي لنادي الزمالك. وخرج اللاعب من قائمة الأهلي في النصف
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ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
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وأنت رايح السوبر.. طرق لجماهير الأهلي وأخرى للزمالك

لا صوت يعلو فى الإسكندرية فوق إقامة واستضافة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب غرب المحافظة، وذلك بحضور جماهيري يصل لـ10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فيما عُقد مساء اليوم، الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدمة ولجنة المسابقات ومندوب الناديين، وتقرر فتح أبواب الاستاد فى تمام الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السابعة مساء.
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أياكس يكتسح ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزًا كبيرًا على فريق ليل الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، حيث أفتتح اللاعب كوينسي بروميس التسجيل لفريق أياكس أمستردام في الدقيقة 18 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن إدسون ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الفرنسي قبل أن يختتم نيكولاس تاجليافيكو أهداف المباراة لصالح الفريق الهولندي.
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أحمد حمدي

جلسة بين مسؤولي الجونة والأهلي لاستعارة أحمد حمدي

يعقد نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير فريق الكرة بنادي الجونة جلسة الآن مع مسئولي النادي الأهلي من أجل حسم استعارة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر قبل إغلاق باب القيد المحلي، بعدما تألق اللاعب في صفوف الجونة خلال الموسم الماضي بعد استعارته من النادي الأهلي هو وعدد من اللاعبين. ووافق النادي الأهلي على طلب الجونة باستعارة اللاعب من النادي الأهلي، ولا يتبقى الآن إلا وضع الرتوش الأخيرة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع اللاعب فقط، خاصة أن مسؤولي النادي الأهلي اشترطوا في وقت سابق تمديد عقده الذي سينتهي بعد موسمين وهو ما رفضه حمدي.
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مدرب الأهلي يعلق على قرعة الدوري ومواجهة كانو سبورت

كشف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن رأيه في قرعة بطولة الدوري المصري، مشيدا بكونها أجريت بعيدا عن نظام القرعة الموجهة، وقال "قمصان" في تصريحات تليفزيونية: "القرعة ليست موجهة، إنها خطوة جيدة وبداية مبشرة للجنة المسابقات، وترسي مبدأ الشفافية والحيادية أمام كل الأندية". وعلق قمصان على مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة، حيث قال: "لا توجد مشكلة حتى لو أقيمت المباراة بالجولة الأولى، ستقام المباراة لا محالة بصرف النظر عن ترتيبها في الجدول".
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أحمد علاء يكشف لـ«التحرير» حقيقة بيعه لطلائع الجيش

كشف أحمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمُعار لصفوف فريق طلائع الجيش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن انتقاله للنادي العسكري نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، وقال مدافع القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن كل ما أشيع عن انتقاله لفريق الجيش غير صحيح نهائيا، وأنه وقع على عقود انتقاله على سبيل الإعارة بعدها سيعود للنادي الأهلي.
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أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد قرعة الدوري

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعه بطولة الدوري التي أجريت ظهر اليوم الخميس، مؤكدا أن المباريات قوية وتتضمن مواجهات صعبة في بداية المسابقة، وأضاف عبدالحفيظ أنه ينتظر تحديد مواعيد المباريات والفاصل الزمني بينها متمنيا أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع. وأوضح مدير الكرة أن رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر للجهاز الفني حاليا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غد السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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