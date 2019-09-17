وأنت رايح السوبر.. طرق لجماهير الأهلي وأخرى للزمالك

تحرير:محمد مجلى ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

جماهير الأهلي والزمالك

لا صوت يعلو فى الإسكندرية فوق إقامة واستضافة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب غرب المحافظة، وذلك بحضور جماهيري يصل لـ10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فيما عُقد مساء اليوم، الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدمة ولجنة المسابقات ومندوب الناديين، وتقرر فتح أبواب الاستاد فى تمام الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السابعة مساء.

وحدد الأمن خط سير لجماهير كل فريق على حدى ،على أن تسكلك جماهير الأهلي طريق مدخل الهوارية من الصحراوي، فيما يسلك جمهور الزمالك محور التعمير بطريق الكيلو 21. واتفق خلال الاجتماع الفني والأمنى للمباراة، على تخصيص بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى، وبوابة 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من