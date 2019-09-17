رياضة

وأنت رايح السوبر.. طرق لجماهير الأهلي وأخرى للزمالك

تحرير:محمد مجلى ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م
جماهير الأهلي والزمالك
جماهير الأهلي والزمالك
لا صوت يعلو فى الإسكندرية فوق إقامة واستضافة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب غرب المحافظة، وذلك بحضور جماهيري يصل لـ10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فيما عُقد مساء اليوم، الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدمة ولجنة المسابقات ومندوب الناديين، وتقرر فتح أبواب الاستاد فى تمام الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السابعة مساء.
وحدد الأمن خط سير لجماهير كل فريق على حدى ،على أن تسكلك جماهير الأهلي طريق مدخل الهوارية من الصحراوي، فيما يسلك جمهور الزمالك محور التعمير بطريق الكيلو 21. واتفق خلال الاجتماع الفني والأمنى للمباراة، على تخصيص بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى، وبوابة 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من
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هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
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تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
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أياكس يكتسح ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزًا كبيرًا على فريق ليل الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2020، حيث أفتتح اللاعب كوينسي بروميس التسجيل لفريق أياكس أمستردام في الدقيقة 18 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني تمكن إدسون ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني في شباك الفريق الفرنسي قبل أن يختتم نيكولاس تاجليافيكو أهداف المباراة لصالح الفريق الهولندي.
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الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. تقسيمة قوية وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد عودة البعثة فجرا، من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في كأس السوبر، وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، وتحدث في حضور المترجم، عن ترتيبات للمرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق الأحمر في برج العرب بالإسكندرية.
رينيه فايلر

طلب عاجل من فايلر قبل موقعة السوبر أمام الزمالك

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، من الجهاز الإداري تجهيز عدة تسجيلات لمباريات الزمالك من أجل دراستها جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا للموقعة المنتظرة بين الفريق الأول للمارد الأحمر أمام نظيره التقليدي الأبيض، في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش في برج العرب، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني عدة محاضرات فنية مع اللاعبين لشرح طريقة وأسلوب لعب المنافس قبل المواجهة المرتقبة بينهما.
مرتضى منصور (2)

تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
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