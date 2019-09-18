رياضة

قائد ليفربول عن الخسارة من نابولي: أشعر بخيبة أمل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص
هيندرسون
هيندرسون
أعرب جوردان هيندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن حزنه بعد الخسارة التي تلقاها فريقه، مساء الثلاثاء، أمام نظيره نابولي الإيطالي، مشيرًا إلى أن الفريق كان بحاجة لبذل الكثير من الجهد، واستغلال الفرص التي أتيحت له للخروج بنتيجة أفضل. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة.
وأضاف هيندرسون عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن فريقه تمكن من خلق العديد من الفرص للتهديف، لكن دون الاستغلال الأمثل، وهو ما منح الفرصة للاعبي نابولي لاستغلال ذلك وتسجيل هدف التقدم ثم إضافة الهدف الثاني، مؤكدًا أن  خسارة أول مباراة في دور المجموعات أمر غير جيد. واعترف قائد الريدز
اقرأ المزيد
هدف -الزمالك (6)

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق المقرر لها المشاركة في مواجهة النادي الأهلي خلال لقاء كأس السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، حيث أختار ميتشو 24 لاعبًا للسفر إلى مدينة الاسكندرية استعدادًا لمباراة كأس السوبر، حيث يدخل الزمالك المباراة كونه بطلًا لبطولة كأس مصر الموسم الماضي 2018 بعدما توج بالبطولة على حساب فريق سموحة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما بشهر مايو بالعام الماضي.
جمهور- الاهلى- والزمالك

وأنت رايح السوبر.. طرق لجماهير الأهلي وأخرى للزمالك

لا صوت يعلو فى الإسكندرية فوق إقامة واستضافة لقاء القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المصري مساء الجمعة المقبل، باستاد برج العرب غرب المحافظة، وذلك بحضور جماهيري يصل لـ10 آلاف متفرج بواقع 5 آلاف متفرج لكل فريق، فيما عُقد مساء اليوم، الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدمة ولجنة المسابقات ومندوب الناديين، وتقرر فتح أبواب الاستاد فى تمام الواحدة ظهرا، عقب صلاة الجمعة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام السابعة مساء.
أحمد حمدي‎

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول 2018

ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

في واحدة من المفاجآت سقط فريق ليفربول حامل لقب دوري ابطال أوروبا أمام نظيره نابولي افيطالي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الفريق الإيطالي، الذي استحق الفوز بالمباراة خاصة بعد تعامل نجوم ليفربول ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة. ليفربول تفوق بفعل الضغط العالي من بداية اللقاء، لكن لاعبي نابولي كان لديهم هدف هو اللعب على الهجمات المرتدة، ونجحوا في إدراك غايتهم بعدما أحرز درايس مينتيز الهدف الأول من ضربة جزاء، واضاف لورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
ليفربول‎

التشكيل الرسمي.. صلاح يقود ليفربول أمام نابولي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه نابولي، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب «سان باولو» ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.. وتواجد الفريقان معًا في دور المجموعات الموسم الماضي، وحسمت مواجهتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الـ16، بفضل هدف النجم المصري محمد صلاح، حيث تغلب كل فريق على الآخر بنتيجة 1-0 في الذهاب والإياب. ويشارك ليفربول في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، بينما يشارك نابولي في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
محمد -صلاح - 2018 (2)

ليفربول في ضيافة نابولي بدوري أبطال أوروبا

يستهل ليفربول اليوم الثلاثاء حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل لمواجهة نابولي على ملعب سان باولو في تمام الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتواجد الفريقان معًا في دور المجوعات الموسم الماضي، وسحمت مواجتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الت16 بفضل هدف محمد صلاح، وتغلب كل فريق 1-0 على الآخر الموسم الماضي، وسبق وأن تواجها في الدوري الأوروبي موسم 2010- 2011، وتعادلا سلبيًا على أرض نابولي، وحقق الليفر الفوز على أرضه 3-1.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org