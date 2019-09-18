قائد ليفربول عن الخسارة من نابولي: أشعر بخيبة أمل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص

هيندرسون

أعرب جوردان هيندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن حزنه بعد الخسارة التي تلقاها فريقه، مساء الثلاثاء، أمام نظيره نابولي الإيطالي، مشيرًا إلى أن الفريق كان بحاجة لبذل الكثير من الجهد، واستغلال الفرص التي أتيحت له للخروج بنتيجة أفضل. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة.

وأضاف هيندرسون عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن فريقه تمكن من خلق العديد من الفرص للتهديف، لكن دون الاستغلال الأمثل، وهو ما منح الفرصة للاعبي نابولي لاستغلال ذلك وتسجيل هدف التقدم ثم إضافة الهدف الثاني، مؤكدًا أن خسارة أول مباراة في دور المجموعات أمر غير جيد. واعترف قائد الريدز