نتائج أولية.. 15 مقعدا للأحزاب العربية بالكنيست

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص

انتخابات إسرائيل - أرشيفية

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين تراجع حزب الليكود إلى 30 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب أزرق أبيض، فيما ارتفعت مقاعد القائمة العربية المشتركة إلى 15 مقعدا، لتسجل بذلك عدد غير مسبوق في تاريخ الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بينت النتائج أن تحالف اليمين الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، لن يكون له حظوظ تشكيل ائتلاف حكومي، حيث استطاعت جمع 53 مقعدا مقابل 59 مقعدا لائتلاف أحزاب المركز واليسار.

فى المقابل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية موسّعة تضمّ الليكود وحزب «أزرق أبيض».وقال ليبرمان، في بث تلفزيوني من مقر حملته الانتخابية: «موقفنا كان قبل الانتخابات، وهو نفسه بعد الانتخابات.. تشكيل حكومة وحدة وطنية