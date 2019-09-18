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نتائج أولية.. 15 مقعدا للأحزاب العربية بالكنيست

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ ص
انتخابات إسرائيل - أرشيفية
انتخابات إسرائيل - أرشيفية
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين تراجع حزب الليكود إلى 30 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب أزرق أبيض، فيما ارتفعت مقاعد القائمة العربية المشتركة إلى 15 مقعدا، لتسجل بذلك عدد غير مسبوق في تاريخ الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بينت النتائج أن تحالف اليمين الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، لن يكون له حظوظ تشكيل ائتلاف حكومي، حيث استطاعت جمع 53 مقعدا مقابل 59 مقعدا لائتلاف أحزاب المركز واليسار.
فى المقابل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية موسّعة تضمّ الليكود وحزب «أزرق أبيض».وقال ليبرمان، في بث تلفزيوني من مقر حملته الانتخابية: «موقفنا كان قبل الانتخابات، وهو نفسه بعد الانتخابات.. تشكيل حكومة وحدة وطنية
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انتخابات-اسرائيل

انتخابات إسرائيل.. صفعة جديدة لنتنياهو في النتائج الأولية

بدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الكنيست الثانية خلال عام 2019، التي تتنافس فيها 29 قائمة، في الظهور، إذ تشير استطلاعات الرأي الأولية إلى تقارب شديد بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف "أبيض أزرق" برئاسة الجنرال المتقاعد بيني جانتس، في ين يتوقع مراقبين أن الأحزاب الصغيرة سواء المنتمية إلى اليمين أو اليسار، ستلعب دورا مهما في حسم السباق الذي دعي إليه نحو 6 ملايين ناخبا، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت بلغت 63.7%، بزيادة 2.4% عن الانتخابات السابقة التي تعادل فيها نتنياهو وجانتس عبر حصول كلّ منهما على 35 مقعدا بالبرلمان.
سفن حربية روسي في البحر المتوسط1

3 مصابين و80 معتقلا.. معركة بحرية بين قوة روسية ومركب كوري شمالي

أصيب ثلاثة جنود في قوات خفر السواحل الروسية، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مركب صيد كوري شمالي، كان يقوم مع سفن أخرى بالصيد بصورة غير قانونية في بحر اليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية، إذ أوضحت وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية "أف أس بي" في بيان، أن عناصر حرس الحدود كانوا يقومون بدوريات في بحر اليابان عندما اكتشفوا سفينتين كوريتين شماليتين و11 قاربًا مزودا بمحرك، مضيفة أن طاقم إحدى السفن هاجم حرس الحدود الروسي، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصره، ولم تذكر الوكالة ما هي الأسلحة التي استخدمت.
نتنياهو (2)

انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.
تفجير-في-أفغانستان (1)

تفجير انتحاري يستهدف موقعا قرب سفارة واشنطن بكابول

وقع تفجير انتحاري، اليوم الثلاثاء، العاصمة الأفغانية كابول، في مكان قريب من السفارة الأمريكية وأحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع: إن "انتحاريا فجر نفسه قرب ميدان مسعود، الذي يقع إلى جانب مبنى السفارة الأمريكية في كابول"، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية. وأوضح المصدر أن التفجير وقع بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع في العاصمة، من دون أن يتضح على الفور حجم الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عنه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
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نتنياهو (2)

انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.
الانتخابات الإسرائيلية

أغلبية غير مضمونة.. انتخابات إسرائيل على صفيح ساخن

اليوم، يتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جديدة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق على منصب رئيس الوزراء المقبل لإسرائيل سينحصر بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وبيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق. الانتخابات هي جولة إعادة في أعقاب انتخابات أبريل الماضي التي فشل بعدها نتنياهو في تشكيل ائتلاف مستقر، ومرة أخرى، تظهر استطلاعات الرأي تنافسا شديدا. حيث تشير استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات، إلى أن كلا من حزب الليكود بزعامة نتنياهو وائتلاف "أزرق وأبيض" الذي يرأسه جانتس، سيحصل كل منهما على 32 مقعدا.
انتخابات-اسرائيل

انتخابات الكنيست.. فتح صناديق الاقتراع في إسرائيل

فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء، وفق ما ذكرت وكالة "فرنس برس". ويواجه نتنياهو تحديًا قويًا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض، حسب توقعات استطلاعات الرأي. ووفقًا للوكالة، فإن هذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي الإسرائيلي، التي تُجرى فيها انتخابات ثانية في العام نفسه، وذلك بعدما تلقى نتنياهو خسارة هي الأكبر في مسيرته السياسية عندما فشل في تشكيل ائتلاف.
الجيش-الإسرائيلي

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تفرض حظرا على فلسطين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقف حركة الطيران المدني فوق كل المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدًا الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تقرر وقف حركة الطيران المدني بكل أشكاله على طول المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم حتى فجر يوم الأربعاء، لحين انتهاء الانتخابات".
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