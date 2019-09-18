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في مثل هذا اليوم.. ولد شيخ الأزهر الأسبق محمد الفحام

تحرير:محمد عودة ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الشيخ محمد الفحام - شيخ الأزهر الأسبق
الشيخ محمد الفحام - شيخ الأزهر الأسبق
في مثل هذا اليوم 18 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1894: ولد الإمام الأكبر محمد محمد الفحام، شيخ الجامع الأزهر الأسبق. وفي عام 1851: الإصدار الأول لجريدة نيويورك تايمز. وفي عام 1906: إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونج كونج يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة. وفي عام 1932: مملكة نجد والحجاز تصبح المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود.
وفي عام 1952: رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري يستقيل من الرئاسة تحت ضغط الشارع، وقبل استقالته قام بتشكيل حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب مكونه من 3 أعضاء فقط وذلك لتسير أمور البلاد لحين انتخاب رئيس جديد. وفي عام 1997: الملياردير الأمريكي تد تيرنر يتبرع بمبلغ مليار دولار للأمم المتحدة
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