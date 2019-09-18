السعودية: سنعرض أدلة تورط إيران في «هجوم أرامكو»

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص

الهجوم على شركة أرامكو

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الأربعاء، تكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكوا في المملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أنه من المقرر عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد جدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار ذلك الاعتداء التخريبي.

وبحسب تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، قال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إن مثل هذه الاعتداءات الجبانة «لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي».وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لقادة الدول