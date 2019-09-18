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السعودية: سنعرض أدلة تورط إيران في «هجوم أرامكو»

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص
الهجوم على شركة أرامكو
الهجوم على شركة أرامكو
أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الأربعاء، تكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكوا في المملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أنه من المقرر عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد جدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار ذلك الاعتداء التخريبي.
وبحسب تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، قال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إن مثل هذه الاعتداءات الجبانة «لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي».وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لقادة الدول
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السعودية: عودة إمدادات النفط لمستوياتها قبل هجوم أرامكو

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن إمدادات السعودية من النفط عادت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق شركة أرامكو شرقي المملكة، وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة جدة، بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر"، موضحا أن "آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي"،
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انتخابات تونس: جولة ثانية بين قيس سعيد ونبيل القروي

قالت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين، مضيفه في مؤتمر صحفي لها مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك جولة ثانية بين كلا من قيس سعيد ونبيل القروي. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
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الملك سلمان يتوعد برد عنيف على استهداف «أرامكو»

أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، موقف المملكة من استهداف منشأتين نفطيتين على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد الملك سلمان، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشيرا إلى قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، وفقا لـ"واس" السعودية". ودعا مجلس الوزراء، في هذا الصدد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية، معتبرًا أن الاعتدا على "أرامكو" يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو موجه لإمدادات النفط العالمية.
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الجيش الليبي يقصف مواقع لقوات السراج بقاعدة معيتيقة

شن الجيش الليبي، صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية، استهدف خلالها مواقع لقوات حكومة الوفاق داخل قاعدة معيتيقة الجوية، وفقا لـ"أخبار ليبيا". كانت قوات الوفاق، اتهمت قوات الجيش، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، بشن غارات جوية استهدفت مواقع قواتها في مدينة سرت 450 كلم شرق طرابلس نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 18 آخرين. وأكدت حكومة الوفاق، تعرض مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة "طرابلس" إلى قصف جوي، موجهة اتهامها إلى طيران الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن استهدافه.
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