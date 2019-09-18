رياضة

بركات يكشف مفاجأة: قررت الاعتزال بعد سماع هذه الجملة

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
محمد بركات
محمد بركات
كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن قرار اعتزاله النهائي لكرة القدم في يونيو 2013، جاء بسبب عبارة تم توجيهها له في هذا التوقيت من أحد الأشخاص داخل القلعة الحمراء. وأشار بركات، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «سهرة مع» الذي يقدمه إسلام الشاطر، على قناة الأهلي، إلى أن السبب المعروف لاعتزاله هو شعوره بالملل، ورغبته في الخروج من الملعب بالشكل اللائق دون أن يضطر الجمهور للاعتزال بناء على طلب الجماهير، لكن السبب الحقيقي وراء قراره غير ذلك.
ورفض بركات الإفصاح عن الجملة التي قيلت له وقتها على الهواء، مشددًا أنه لم يتحمل ان توجه إليه هذه العبارة بعد نحو 10 سنوات قضاها مع الفريق. وتابع: «الشخص الذي قال لي هذه الجملة لم يكن يرغب في ابتعادي عن الملاعب، لكني في النهاية قررت الاعتزال»، ساخرًا: «في النهاية أنا اعتزلت في عمر الـ37،
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كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
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قائد ليفربول عن الخسارة من نابولي: أشعر بخيبة أمل

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ماذا فعل محمد يوسف في آخر مران له مع الأهلي؟

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رمضان- صبحى

مران الأهلي.. تدريبات خفيفة لصبحي وتجهيز إكرامي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية، بعد فترة الراحة التي منحها محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مع اللاعبين لشرح فترة الإعداد لمواجهة فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وشمل مران الفريق، اليوم، جانبا بدنيا، وفقرة خاصة بالجانب الفني، كما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.
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