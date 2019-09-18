بركات يكشف مفاجأة: قررت الاعتزال بعد سماع هذه الجملة

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

محمد بركات

كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن قرار اعتزاله النهائي لكرة القدم في يونيو 2013، جاء بسبب عبارة تم توجيهها له في هذا التوقيت من أحد الأشخاص داخل القلعة الحمراء. وأشار بركات، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «سهرة مع» الذي يقدمه إسلام الشاطر، على قناة الأهلي، إلى أن السبب المعروف لاعتزاله هو شعوره بالملل، ورغبته في الخروج من الملعب بالشكل اللائق دون أن يضطر الجمهور للاعتزال بناء على طلب الجماهير، لكن السبب الحقيقي وراء قراره غير ذلك.

ورفض بركات الإفصاح عن الجملة التي قيلت له وقتها على الهواء، مشددًا أنه لم يتحمل ان توجه إليه هذه العبارة بعد نحو 10 سنوات قضاها مع الفريق. وتابع: «الشخص الذي قال لي هذه الجملة لم يكن يرغب في ابتعادي عن الملاعب، لكني في النهاية قررت الاعتزال»، ساخرًا: «في النهاية أنا اعتزلت في عمر الـ37،