كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل
تحرير:سعد الدين محمود
١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص
كلوب
يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة.
وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
وأوضح كلوب، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن فريقه قدم مباراة جيدة في بعض الأوقات على مدار الـ90 دقيقة، لكن الحظ لم يكن خليفا له، في الوقت الذي اعتمد فيه نابولي على الهجمات المرتدة.
واستمر في حديثه: «ليفربول كان يسيطر على اللقاء بشكل كبير قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء
وأوضح كلوب، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن فريقه قدم مباراة جيدة في بعض الأوقات على مدار الـ90 دقيقة، لكن الحظ لم يكن خليفا له، في الوقت الذي اعتمد فيه نابولي على الهجمات المرتدة.
واستمر في حديثه: «ليفربول كان يسيطر على اللقاء بشكل كبير قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نابولي، وتمكن الفريق الإيطالي من استغلالها مسجلا هدف التقدم الذي تسبب في تغيير مسار اللقاء».
وشدد كلوب على أن فريقه لم يتلق هدفا بسذاجة الهدف الثاني الذي سكن شباكه في تلك المباراة، موضحا أن ليفربول كان بإمكانه التعادل بعد تقدم نابولي بهدف لكن المباراة انتهت بخسارة حامل اللقب.