كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص

كلوب

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.

وأوضح كلوب، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن فريقه قدم مباراة جيدة في بعض الأوقات على مدار الـ90 دقيقة، لكن الحظ لم يكن خليفا له، في الوقت الذي اعتمد فيه نابولي على الهجمات المرتدة. واستمر في حديثه: «ليفربول كان يسيطر على اللقاء بشكل كبير قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء