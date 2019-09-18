رياضة

كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص
كلوب
كلوب
يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
وأوضح كلوب، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN SPORTS»، أن فريقه قدم مباراة جيدة في بعض الأوقات على مدار الـ90 دقيقة، لكن الحظ لم يكن خليفا له، في الوقت الذي اعتمد فيه نابولي على الهجمات المرتدة. واستمر في حديثه: «ليفربول كان يسيطر على اللقاء بشكل كبير قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء
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بركات يكشف مفاجأة: قررت الاعتزال بعد سماع هذه الجملة

كشف محمد بركات، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن قرار اعتزاله النهائي لكرة القدم في يونيو 2013، جاء بسبب عبارة تم توجيهها له في هذا التوقيت من أحد الأشخاص داخل القلعة الحمراء. وأشار بركات، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «سهرة مع» الذي يقدمه إسلام الشاطر، على قناة الأهلي، إلى أن السبب المعروف لاعتزاله هو شعوره بالملل، ورغبته في الخروج من الملعب بالشكل اللائق دون أن يضطر الجمهور للاعتزال بناء على طلب الجماهير، لكن السبب الحقيقي وراء قراره غير ذلك.
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قائد ليفربول عن الخسارة من نابولي: أشعر بخيبة أمل

أعرب جوردان هيندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن حزنه بعد الخسارة التي تلقاها فريقه، مساء الثلاثاء، أمام نظيره نابولي الإيطالي، مشيرًا إلى أن الفريق كان بحاجة لبذل الكثير من الجهد، واستغلال الفرص التي أتيحت له للخروج بنتيجة أفضل. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة.
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قائد ليفربول عن الخسارة من نابولي: أشعر بخيبة أمل

أعرب جوردان هيندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن حزنه بعد الخسارة التي تلقاها فريقه، مساء الثلاثاء، أمام نظيره نابولي الإيطالي، مشيرًا إلى أن الفريق كان بحاجة لبذل الكثير من الجهد، واستغلال الفرص التي أتيحت له للخروج بنتيجة أفضل. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة.
ليفربول 2018

ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

في واحدة من المفاجآت سقط فريق ليفربول حامل لقب دوري ابطال أوروبا أمام نظيره نابولي افيطالي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الفريق الإيطالي، الذي استحق الفوز بالمباراة خاصة بعد تعامل نجوم ليفربول ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة. ليفربول تفوق بفعل الضغط العالي من بداية اللقاء، لكن لاعبي نابولي كان لديهم هدف هو اللعب على الهجمات المرتدة، ونجحوا في إدراك غايتهم بعدما أحرز درايس مينتيز الهدف الأول من ضربة جزاء، واضاف لورينتي الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
ليفربول‎

التشكيل الرسمي.. صلاح يقود ليفربول أمام نابولي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه نابولي، التي تنطلق بعد قليل، على ملعب «سان باولو» ضمن مباريات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.. وتواجد الفريقان معًا في دور المجموعات الموسم الماضي، وحسمت مواجهتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الـ16، بفضل هدف النجم المصري محمد صلاح، حيث تغلب كل فريق على الآخر بنتيجة 1-0 في الذهاب والإياب. ويشارك ليفربول في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، بينما يشارك نابولي في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
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