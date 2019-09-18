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نجوم الفن يدعمون السيسي: «إحنا معاك يا ريس»

تحرير:محمد عودة ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تفاعل عدد كبير من الفنانين والمطربين مع هاشتاج «إحنا معاك يا ريس»، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى. وظهر جمع من الفنانين والمطربين فى مقطع فيديو مجمع، أعلنوا من خلاله تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى. إذ بدأ الفيديو بالفنان حجاج عبد العظيم الذى قال: «إحنا معاك يا ريس»، أعقبه الفنان أحمد بدير الذى قال: «معاك وربنا معاك». وتوالى ظهور الفنانين والمطربين فى الفيديو دعما للرئيس السيسى، حيث تفاعل مع الهاشتاج المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، ثم الفنان الشاب حسام داغر، والمطرب حكيم، والفنان هانى شاكر، والمطرب الشعبى أحمد شيبة.
وظهر فى الفيديو أيضا الفنان تامر ضيائى، والفنان حجازى متقال، والفنان محمد لطفى، والفنان أحمد فلوكس، والمطرب الشعبى طارق الشيخ.كما أعلن عدد منهم دعمهم للجيش والشرطة، فقال حكيم: «إحنا مع جيشنا وشرطتنا»، بينما قال الفنان محمود عبد المغنى: «أنا جيشى خط أحمر»، وقال حجازى متقال: «الجيش والشرطة والشعب إيد
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محمد-الشرنوبي

محمد الشرنوبي يتعاقد على بطولة «شريط 6»

تعاقد المنتج أحمد عبدالباسط مع الفنان محمد الشرنوبي على بطولة فيلم "شريط 6" ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي. ويعقد عبدالباسط جلسات عمل مكثفه مع المخرج محمد سلامة من أجل الانتهاء من باقي تحضيرات العمل الذي تم الاستقرار على تصويره خلال الأيام المقبلة، ويجري حاليا وضع باقي الترشيحات الخاصة بالأدوار الرئيسة للعمل وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال الأيام المقبلة حيث ينتمي العمل الشبابي للرومانسي والتشويقي، فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وتأليف محمود حمدان وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت" وإخراج محمد سلامة.
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قبل عرضه بالجونة|كواليس تصوير فيلم «الفارس والأميرة»

«الفارس والأميرة» أحد الأفلام العربية المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، التي تنطلق بعد غد الخميس، ويعد هذا هو العرض العالمي الأول للفيلم الذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم محمد هنيدي، مدحت صالح، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، سعيد صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، غسان مطر، عثمان عبد المنعم، محمد الدفراوي، وفي دور الراوية جيهان الناصر، وقد أخذ أبطال الفيلم يروجون للعمل قبل عرضه فى «الجونة» بنشر كواليس التسجيل عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، وأيضا الصفحة الرسمية للفيلم.
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عمرو عابد يشارك في «الجونة السينمائي» بـ«لما بنتولد»

يشارك الفنان عمرو عابد في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بفيلم "لما بنتولد" الذي يعرض ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان، حيث يقوم بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته، لكنه خلال رحلته يأخذ طرقا غير مشروعة لتحقيق ذلك. ويتناول فيلم "لما بنتولد" قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.
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أول قرار من «الموسيقيين» بعد اتهام حكيم بالسب والقذف

أحالت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الإثنين، برئاسة النقيب هاني شاكر، الشكوى المقدمة من منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة، ضد الفنان حكيم، إلى اجتماع مجلس الإدارة، نهاية الأسبوع الحالي لمناقشتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه، إذ أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة، وأن الأمر أحيل للمجلس في الاجتماع القادم.. وكان منصور هندي رئيس لجنة العمل، تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.
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نقل المطرب حكيم إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تعرض المطرب حكيم لحادث مروع إذ انقلبت سيارته على طريق السويس. وقالت مصادر إنه تم نقل حكيم إلى المستشفى على إثر الحادث الذي تعرض إليه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لكنه بحالة جيدة، لافتة إلى أنه تم نقل السائق إلى المستشفى هو الآخر نظرا للإصابات التي لحقت. يذكر أن آخر أعمال حكيم كانت فى شهر يونيو الماضى، حين طرح فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 «متجمعين»، والتى يغنيها حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه.
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حقيقة منع صابر الرباعي من الغناء في مصر

ترددت أنباء كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود خلافات عدة بين المطرب صابر الرباعي، ونقابة الموسيقيين في مصر برئاسة هاني شاكر، ما طرح تساؤلا حول "منع" الفنان التونسي من الغناء في مصر، إذ تشير هذه الأنباء إلى أنّ الخلافات وصلت إلى حد إلغاء حفل الرباعي، المقرر إقامته في الساحل الشمالي مساء اليوم الجمعة. ونفى الرباعي من جهته، وجود أي خلاف بينه وبين نقابة الموسيقيين في مصر، موضحًا أنّ ما يقال ليس أكثر من محض افتراء، ليؤكد بذلك أن علاقته مع النقابة على خير ما يرام، وأنه لا توجد أزمة.
محمد رمضان

إنذار لنقيب الموسيقيين بإيقاف محمد رمضان عن الغناء

أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا رسميا لهانى شاكر نقيب الموسيقيين، طالب فيه بأن يصدر مجلس نقابة الموسيقيين قرارا عاجلا بإيقاف الممثل محمد رمضان عن الغناء وعدم إعطائه أي تصاريح لإقامة حفلات مرة أخرى. ونص محمود في إنذاره الموجه لنقيب الموسيقيين على أنه بتاريخ 23 أغسطس أقام محمد رمضان حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن المذكور ليس مطربا ولا مقيدا بنقابة الموسيقيين لأن صوته يخلو من المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء.
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