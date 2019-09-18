نجوم الفن يدعمون السيسي: «إحنا معاك يا ريس»

تحرير:محمد عودة ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاعل عدد كبير من الفنانين والمطربين مع هاشتاج «إحنا معاك يا ريس»، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى. وظهر جمع من الفنانين والمطربين فى مقطع فيديو مجمع، أعلنوا من خلاله تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى. إذ بدأ الفيديو بالفنان حجاج عبد العظيم الذى قال: «إحنا معاك يا ريس»، أعقبه الفنان أحمد بدير الذى قال: «معاك وربنا معاك». وتوالى ظهور الفنانين والمطربين فى الفيديو دعما للرئيس السيسى، حيث تفاعل مع الهاشتاج المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، ثم الفنان الشاب حسام داغر، والمطرب حكيم، والفنان هانى شاكر، والمطرب الشعبى أحمد شيبة.

وظهر فى الفيديو أيضا الفنان تامر ضيائى، والفنان حجازى متقال، والفنان محمد لطفى، والفنان أحمد فلوكس، والمطرب الشعبى طارق الشيخ.كما أعلن عدد منهم دعمهم للجيش والشرطة، فقال حكيم: «إحنا مع جيشنا وشرطتنا»، بينما قال الفنان محمود عبد المغنى: «أنا جيشى خط أحمر»، وقال حجازى متقال: «الجيش والشرطة والشعب إيد