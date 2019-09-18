مسؤول أمريكي: «هجوم أرامكو» انطلق من جنوب غرب إيران

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ ص

هجوم أرامكو

قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط في السعودية انطلق من جنوب غرب إيران، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» على لسان المسؤول. وبحسب قناة «العربية»، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدرا من التعقيد والتطور أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر. وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الجيش الأمريكي مستعد بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة أرامكو في السعودية.

وأعلن بنس، في كلمة بمعهد «هيريتيج»، أن وزير الخارجية مايك بومبيو يسافر اليوم إلى السعودية لبحث «سبل الرد» على هجوم أرامكو. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط. وأكد