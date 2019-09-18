نتنياهو: مستعد للتفاوض لتشكيل «حكومة صهيونية قوية»

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ ص

نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر الأربعاء، أنه ينتظر نتائج الانتخابات العامة في البلاد، لكنه مستعد للتفاوض لتشكيل «حكومة صهيونية قوية». وقال نتنياهو، في كلمة امام أنصاره في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات: «في الأيام المقبلة سندخل في مفاوضات لتشكيل حكومة صهيونية قوية، ولمنع خطر تشكيل حكومة معادية للصهيونية». وأضاف نتنياهو: «علينا الانتظار ريثما تظهر النتائج الحقيقية»، مؤكدا الحاجة إلى «حكومة تلتزم بدولة قومية للشعب الإسرائيلي وتحميها».

وتابع: «لا يمكن الاعتماد على حكومة تعتمد على الأحزاب العربية التي تمجد المنظمات الإرهابية المتعطشة للدماء». فى المقابل، قال بيني جانتس المنافس لنتنياهو إنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وجاء ذلك في سياق خطاب أشاد فيه بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات لكنه لم يصل إلى حد إعلان الفوز. وقال