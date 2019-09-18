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نتنياهو: مستعد للتفاوض لتشكيل «حكومة صهيونية قوية»

تحرير:وكالات ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ ص
نتنياهو
نتنياهو
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر الأربعاء، أنه ينتظر نتائج الانتخابات العامة في البلاد، لكنه مستعد للتفاوض لتشكيل «حكومة صهيونية قوية». وقال نتنياهو، في كلمة امام أنصاره في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات: «في الأيام المقبلة سندخل في مفاوضات لتشكيل حكومة صهيونية قوية، ولمنع خطر تشكيل حكومة معادية للصهيونية». وأضاف نتنياهو: «علينا الانتظار ريثما تظهر النتائج الحقيقية»، مؤكدا الحاجة إلى «حكومة تلتزم بدولة قومية للشعب الإسرائيلي وتحميها».
وتابع: «لا يمكن الاعتماد على حكومة تعتمد على الأحزاب العربية التي تمجد المنظمات الإرهابية المتعطشة للدماء». فى المقابل، قال بيني جانتس المنافس لنتنياهو إنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وجاء ذلك في سياق خطاب أشاد فيه بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات لكنه لم يصل إلى حد إعلان الفوز. وقال
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انتخابات-اسرائيل (2)

نتائج أولية.. 15 مقعدا للأحزاب العربية بالكنيست

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين تراجع حزب الليكود إلى 30 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب أزرق أبيض، فيما ارتفعت مقاعد القائمة العربية المشتركة إلى 15 مقعدا، لتسجل بذلك عدد غير مسبوق في تاريخ الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بينت النتائج أن تحالف اليمين الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، لن يكون له حظوظ تشكيل ائتلاف حكومي، حيث استطاعت جمع 53 مقعدا مقابل 59 مقعدا لائتلاف أحزاب المركز واليسار.
انتخابات-اسرائيل

انتخابات إسرائيل.. صفعة جديدة لنتنياهو في النتائج الأولية

بدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الكنيست الثانية خلال عام 2019، التي تتنافس فيها 29 قائمة، في الظهور، إذ تشير استطلاعات الرأي الأولية إلى تقارب شديد بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وتحالف "أبيض أزرق" برئاسة الجنرال المتقاعد بيني جانتس، في ين يتوقع مراقبين أن الأحزاب الصغيرة سواء المنتمية إلى اليمين أو اليسار، ستلعب دورا مهما في حسم السباق الذي دعي إليه نحو 6 ملايين ناخبا، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن نسبة التصويت بلغت 63.7%، بزيادة 2.4% عن الانتخابات السابقة التي تعادل فيها نتنياهو وجانتس عبر حصول كلّ منهما على 35 مقعدا بالبرلمان.
سفن حربية روسي في البحر المتوسط1

3 مصابين و80 معتقلا.. معركة بحرية بين قوة روسية ومركب كوري شمالي

أصيب ثلاثة جنود في قوات خفر السواحل الروسية، اليوم الثلاثاء، في اشتباك مع مركب صيد كوري شمالي، كان يقوم مع سفن أخرى بالصيد بصورة غير قانونية في بحر اليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية، إذ أوضحت وكالة الاستخبارات الروسية الرئيسية "أف أس بي" في بيان، أن عناصر حرس الحدود كانوا يقومون بدوريات في بحر اليابان عندما اكتشفوا سفينتين كوريتين شماليتين و11 قاربًا مزودا بمحرك، مضيفة أن طاقم إحدى السفن هاجم حرس الحدود الروسي، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصره، ولم تذكر الوكالة ما هي الأسلحة التي استخدمت.
نتنياهو (2)

انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتخابات-اسرائيل (2)

نتائج أولية.. 15 مقعدا للأحزاب العربية بالكنيست

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين تراجع حزب الليكود إلى 30 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب أزرق أبيض، فيما ارتفعت مقاعد القائمة العربية المشتركة إلى 15 مقعدا، لتسجل بذلك عدد غير مسبوق في تاريخ الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بينت النتائج أن تحالف اليمين الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، لن يكون له حظوظ تشكيل ائتلاف حكومي، حيث استطاعت جمع 53 مقعدا مقابل 59 مقعدا لائتلاف أحزاب المركز واليسار.
نتنياهو (2)

انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.
نتنياهو (1)

نتنياهو: سنخوض حربا ضد غزة لإسقاط حماس

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ضرورة إسقاط حكم حماس، من خلال خوض حرب ضد قطاع غزة. وانتقد نتنياهو خلال حوار مع الإذاعة العامة الإسرائيلية، وزراءه الذين طالبوا الجيش بمهاجمة "حماس"، وقال: "توقفوا عن الترويج لعملية في غزة. ستكون هناك عملية لكنني لن أبدأها قبل لحظة استعدادنا لها. أنا لا أعمل عبر تغريدات، لكن على ما يبدو ليس هناك خيار سوى الإطاحة بحركة حماس من قطاع غزة، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تزامنا مع اقتراب الانتخابات".
نظام-القبة-الحديدية

استنفار أمني بإسرائيل بعد إطلاق 3 صواريخ من غزة

انطلقت، اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك عقب رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".
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