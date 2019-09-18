موقعة تكسير عظام بين ريال مدريد وسان جيرمان

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ ص

ريال مدريد

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتضن ملعب حديقة الأمراء قمة نارية ستجمع بين باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد الساعة التاسعة مساءً ضمن مباريات المجموعة الأولى، وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.

ويشارك باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا للموسم الثامن على التوالي، وودع الفريق الفرنسي المسابقة الأوروبية من دور الـ16 في آخر 3 مواسم، وودع من ربع النهائي في المواسم الأربعة التي سبقتها. ولم يخسر سان جيرمان على ملعبه سوى 3 مرات في آخر 51 مباراة أوروبية، لكنه لم يحقق سوى 4 انتصارات فقط في آخر 11

ويشارك باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا للموسم الثامن على التوالي، وودع الفريق الفرنسي المسابقة الأوروبية من دور الـ16 في آخر 3 مواسم، وودع من ربع النهائي في المواسم الأربعة التي سبقتها.



ولم يخسر سان جيرمان على ملعبه سوى 3 مرات في آخر 51 مباراة أوروبية، لكنه لم يحقق سوى 4 انتصارات فقط في آخر 11 مباراة بدوري الأبطال، وسجل الفريق الفرنسي في 24 مباراة متتالية.



وأمام الفرق الإسبانية على ملعبه، حقق سان جيرمان 7 انتصارات و5 تعادلات وتعرض لـ3 هزائم، أما ريال مدريد فيشارك في دور المجموعات للمرة الـ24 وهو رقم قياسي، وفشل الريال للمرة الأولى الموسم الماضي في الوصول إلى نصف النهائي بالسقوط في دور الـ16.



وحقق ريال مدريد أمام الفرق الفرنسية خارج ملعبه 6 انتصارات و3 تعادلات وتعرض لـ6 هزائم.