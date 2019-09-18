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الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص
الطقس
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 23 33طنطا 23 32دمنهور 23 32الإسكندرية 24 30بلطيم 24 30مطروح 20 29السلوم 20 29سيوة 19 33بورسعيد 25 30دمياط 24 29الزقازيق
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انتخابات -الرئاسة- في- تونس (2)

مسجون ومجهول يتصدران.. ماذا يجري في انتخابات تونس؟

"زلزال سياسي" شهدته تونس، في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الجارية، بعد أن رفض الناخبون قيادات بارزة لمصلحة أستاذ في القانون، غير معروف للجميع وهو قيس سعيّد، وقطب إعلامي مسجون يشتبه في تهربه من الضرائب وهو نبيل القروي، إذ تقدم الاثنان على 24 مرشحا آخرين، بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ورئيسا وزراء سابقان، ورئيس سابق ووزير الدفاع، إضافة إلى عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة الإسلامي.
أحمد موسى

أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".
انقطاع-مياه

قطع مياه الشرب 24 ساعة عن 16 منطقة بالإسكندرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب عن نحو 16 منطقة وقرية في غرب محافظة الإسكندرية، السبت المقبل، نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط المياه قطر "700مم" بمنطقة النهضة الزراعية، ما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه لمدة 24 ساعة، ودعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة ليوم السبت، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح اللازمة، وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

حجب موقع وإنذار 10.. قرار جديد من «الأعلى للإعلام»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عدة قرارات جديدة، مشيرا إلى أنه قرر حجب موقع إلكتروني، بسبب نشره "أكاذيب وشائعات على السوشيال ميديا" دون التحقق من صحتها، مضيفا أن الموقع استغل منصته للترويج إلى أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة، كما قام المجلس بتوجيه إنذارات إلى 10 مواقع إلكترونية، لنقلها شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة "معلمة بورسعيد"، وذلك بعدما ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس، تقريرا عن التغطية الإعلامية لواقعة إغماء مدرسة بورسعيد، والمخالفات التي تمت.
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طقس (3)

معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
القاهرة

انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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