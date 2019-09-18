الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

تحرير:التحرير ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ ص

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 33شبين الكوم 23 33طنطا 23 32دمنهور 23 32الإسكندرية 24 30بلطيم 24 30مطروح 20 29السلوم 20 29سيوة 19 33بورسعيد 25 30دمياط 24 29الزقازيق

وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 29

السلوم 20 29

سيوة 19 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 21 31

رأس سدر 23 35

نخل 17 32

نويبع 26 35

طابا 24 33

كاترين 18 31

الطور 25 33

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 24 34

الفيوم 24 35

بني سويف 24 35

المنيا 23 35

أسيوط 22 36

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 25 40

أبو سمبل 26 39

الوادي الجديد 21 36

شلاتين 27 37

أبو رماد 26 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33







