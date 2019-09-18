السعيد: الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأولوية الكبرى التي توليها الدولة في ما يخص الاستثمارات في مجال الرياضة، وذلك بإنشاء مراكز وملاعب للشباب وتطوير القائم منها، مشيرة إلى أن الدولة تضع نصب أعينها الاستثمار في الشباب والعمل على بنائهم وبناء شخصياتهم، وذلك إدراكا منها لأهمية الاستفادة من الطاقات الهائلة لهم. جاء ذلك خلال لقائها مع وزير الشباب والرياضة؛ لأجل بحث سبل تحفيز الاستثمار في مجال الرياضة وتمويل عدد من المشروعات الرياضية.

وأشارت "السعيد" إلى أن خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني 2019- 2020 تستهدف توفير الخدمات الشبابية المناسبة في كل المحافظات لإعداد وصقل وتنمية الكوادر الشبابية، فضلا عن توسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في صنع القرار، إلى جانب