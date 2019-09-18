استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب قلنديا شمالي القدس

تحرير:أ.ش.أ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد المواطنة التي أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا، النار على سيدة قرب حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابتها بجروح. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عناصر من شرطة الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على المرأة التي لم تشكل أي خطر عليهم. وأشار شهود عيان إلى أن السيدة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أنه تم إطلاق النار عليها بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.

وبعد إطلاق النار على المواطنة، قام عناصر من شرطة الاحتلال بالاعتداء على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، في 23 أغسطس، قالت إنه ألقى قنابل يدوية تجاهها قرب السياج الحدودي لقطاع غزة. وبحسب