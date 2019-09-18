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استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب قلنديا شمالي القدس

تحرير:أ.ش.أ ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص
غزة
غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد المواطنة التي أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها، عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا، النار على سيدة قرب حاجز قلنديا ما أدى إلى إصابتها بجروح. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عناصر من شرطة الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على المرأة التي لم تشكل أي خطر عليهم. وأشار شهود عيان إلى أن السيدة أصيبت بشكل مباشر، وتركتها قوات الاحتلال تنزف لوقت طويل، قبل أن يتم اعتقالها، موضحين أنه تم إطلاق النار عليها بعد أن أضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز.
وبعد إطلاق النار على المواطنة، قام عناصر من شرطة الاحتلال بالاعتداء على المواطنين المتواجدين في المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، وإغلاق الحاجز بالاتجاهين. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، في 23 أغسطس، قالت إنه ألقى قنابل يدوية تجاهها قرب السياج الحدودي لقطاع غزة. وبحسب
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية تبرز انضمام السعودية لتحالف أمن الملاحة

لا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية وتطورات أوضاع النفط تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على الانتخابات الإسرائيلية، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "السعودية تعلن عودة إمدادات النفط.. ودعوة أوروبية لرد جماعي"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أعلن عودة إمدادات السعودية من النفط إلى مستوياتها ما قبل الهجوم على مرافق أرامكو.
تأمين الملاحة البحرية

السعودية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية إن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، الأربعاء. ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات. وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.
الهجوم -على- شركة -أرامكو

السعودية: سنعرض أدلة تورط إيران في «هجوم أرامكو»

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الأربعاء، تكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكوا في المملكة العربية السعودية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أنه من المقرر عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد جدد التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار ذلك الاعتداء التخريبي.
عبدالعزيز- بن- سلمان

السعودية: عودة إمدادات النفط لمستوياتها قبل هجوم أرامكو

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن إمدادات السعودية من النفط عادت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق شركة أرامكو شرقي المملكة، وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة جدة، بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر"، موضحا أن "آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي"،
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قصف-غزة

«فلتشطب أوسلو من تاريخنا».. الفلسطينيون يستعدون لمسيرات الجمعة

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ74 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع، والتي جاءت بالتزامن مع ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو، وردا على مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإجراءات الولايات المتحدة الأمريكية بحق قضية اللاجئين ورفضا لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة المحتلة وتهويد المقدسات، وتأكيدا على رفض الشعب الفلسطيني للخنوع وحقه في الحرية والاستقلال. ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار في بيان صحفي، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات هذه الجمعة التي تحمل عنوان "فلتشطب أوسلو من تاريخنا"، وذلك ردا على مشاريع الإدارة الأمريكية التصفوية ورفضا لمخططات الاحتلال.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
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استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 بنيران الاحتلال في غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما) شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
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طيران جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة

شن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ. وقالت المصادر، إن القصف الإسرائيلي أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة، وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض، اليوم اثنين من أصل ثلاث قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل، حسب موقع سكاي نيوز عربية.
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