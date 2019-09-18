أتلتيكو في مهمة انتقامية أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تكرار لصدام الموسم الماضي في دور الـ16، والذي حسمه اليوفي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين، ويشارك أتلتيكو في دور المجموعات للموسم السابع على التوالي، بينما يشارك اليوفي للمرة الثامنة تواليا، وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار في آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه أمام الأندية الإيطالية، مسجلًا في تلك المباريات 14 هدفًا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.

وكانت خسارة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس في إياب دور الـ16، الموسم الماضي، بمنزلة نهاية سلسلة من 10 مباريات متتالية دون هزيمة أمام الأندية الإيطالية. وحقق أتلتيكو الانتصار في آخر 9 مباريات أوروبية خاضها على ملعبه، ويأمل في استعادة أفضل مستوياته الأوروبية من جديد، ففي آخر 10 أعوام وصل الروخيبلانكوس إلى

وكانت خسارة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس في إياب دور الـ16، الموسم الماضي، بمنزلة نهاية سلسلة من 10 مباريات متتالية دون هزيمة أمام الأندية الإيطالية.



وحقق أتلتيكو الانتصار في آخر 9 مباريات أوروبية خاضها على ملعبه، ويأمل في استعادة أفضل مستوياته الأوروبية من جديد، ففي آخر 10 أعوام وصل الروخيبلانكوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، ونهائي الدوري الأوروبي 3 مرات.



وبدوره يشارك يوفنتوس في دور المجموعات للمرة الـ20، ووصل البيانكونيري لدور الـ16 على الأقل 16 مرة في آخر 19 موسما.



ولم يحقق اليوفي أي انتصار في آخر 3 مباريات خاضها خارج أرضه، وحقق اليوفي 4 انتصارات في آخر 5 مباريات أمام الأندية الإسبانية، ولكنه لم يحقق سوى 3 انتصارات في آخر 10 زيارات لإسبانيا.