رياضة

أتلتيكو في مهمة انتقامية أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
أتلتيكو مدريد ويوفنتوس
يستقبل أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي على ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تكرار لصدام الموسم الماضي في دور الـ16، والذي حسمه اليوفي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين، ويشارك أتلتيكو في دور المجموعات للموسم السابع على التوالي، بينما يشارك اليوفي للمرة الثامنة تواليا، وحقق أتلتيكو مدريد الانتصار في آخر 6 مباريات خاضها على ملعبه أمام الأندية الإيطالية، مسجلًا في تلك المباريات 14 هدفًا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.
وكانت خسارة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس في إياب دور الـ16، الموسم الماضي، بمنزلة نهاية سلسلة من 10 مباريات متتالية دون هزيمة أمام الأندية الإيطالية. وحقق أتلتيكو الانتصار في آخر 9 مباريات أوروبية خاضها على ملعبه، ويأمل في استعادة أفضل مستوياته الأوروبية من جديد، ففي آخر 10 أعوام وصل الروخيبلانكوس إلى
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فرانك لامبارد (1)

فرانك لامبارد: السقوط أمام فالنسيا درس

طالب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، لاعبيه بالإبقاء على رؤوسهم مرفوعة، رغم الخسارة المخيبة على أرضهم أمام فالنسيا (0-1) مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال لامبارد في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "لم يكن يتوجب علينا خسارة المباراة، على أقل تقدير لا نخسر، حظينا ببعض الفرص العادلة، ثم ركلة الجزاء التي أضعناها، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، هناك طريق طويل أمامنا، إنه درس، فرق تلعب على هذا المستوى يمكنها أن تلحق بك الأذى".
كاليدو كوليبالي

كوليبالي: فُزنا على ليفربول لأننا لم نرتكب أخطاء

أشاد الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، بأداء فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، بعد الفوز، على ملعب سان باولو، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. وقال مدافع نابولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كانت مباراة صعبة، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز لأننا لم نرتكب أي أخطاء". وأضاف كاليدو كوليبالي: "التفاهم والانسجام يزداد بيني وبين مانولاس مباراة تلو الأخرى، وأعتقد أن ذلك بدأ يتضح للجميع. أتوجه بالشكر والتحية لجميع المشجعين، لقد لعبنا بدفعة إضافية من أجلهم".
هندرسون

قائد ليفربول: سنرد بهذه الطريقة على هزيمة نابولي

أكد قائد ليفربول، جوردان هندرسون، أنه يتحمل وزملاؤه مسؤولية الهزيمة أمام مضيفهم نابولي، مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال هندرسون في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "في الشوط الأول شعرت بأننا لعبنا بطريقة جيدة، كنا نفتقد فقط اللمسة النهائية. نابولي فريق جيد ويجب أن تدافع كفريق أمامه، وهو ما أعتقد أننا فعلناه". وأضاف قائد ليفربول: "الأخطاء التي تسببت في الهدفين هي ما علينا العمل على تحسينه، في المحصلة كان يمكننا تقديم أداء أفضل، نتحمل المسؤولية وسنحاول تقديم ردة فعل بطريقة مناسبة".
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تتويج-ليفربول‎ (3)

أرقام الدول القياسية في مجموعات دوري أبطال أوروبا

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم من خلال انطلاق مباريات مرحلة دور المجموعات، وبالنظر إلى الأرقام القياسية الخاصة بالمباريات في تلك المرحلة، نجد أن أكثر مباراة شهدت تسجيل الأهداف كان فوز بروسيا دورتموند على ليجيا وارسو 8-4 بواقع 12 هدفًا يوم 22 نوفمبر عام 2016، أكبر انتصار فكان بفارق 8 أهداف، بفوز ليفربول على بشكتاش 8-0 يوم 6 نوفمبر 2007 وفوز ريال مدريد على مالمو بنفس النتيجة يوم 8 ديسمبر 2015، أما أكبر تعادل فكان بنتيجة 4-4 بين هامبورج ويوفنتوس يوم 13 سبتمبر 2000 وبين باير ليفركوزن وروما يوم 20 أكتوبر 2015.
يوفنتوس‎

مفاجآت منتظرة في قائمة يوفنتوس بدوري الأبطال

بعد رحيل لوكا بيليجريني على سبيل الإعارة من صفوف يوفنتوس إلى كالياري، يجد يوفنتوس مشكلة كبيرة في إعلان قائمته التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يتوجب أن يوجد في القائمة 22 لاعبًا، في الوقت الذي يمتلك فيه اليوفي 27 لاعبًا في قائمته الحالية، ويبدو أن السيدة العجوز قد توصل إلى حل نهائي بشأن هوية اللاعبين الذين سيوجدون في قائمة المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، في ظل سعي البيانكونيري للتتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996، وذلك بحسب ما أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
كريستيانو-رونالدو (8)

رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".
محمد-صلاح (2)

قبل القرعة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً، إلى إمارة موناكو لمتابعة قرعة أعرق وأفضل المسابقات العالمية دوري أبطال أوروبا، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف كبير. وتعد هذه النسخة هي الـ65 على مدار تاريخ المسابقة، والـ28 منذ انطلاق النسخة الجديدة تحت مسمى دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة النهائية بملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية. ومن المقرر بدء كافة الفرق المتأهلة مشوارها في دور المجموعات على مدار يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، حيث ستنطلق منافسات الجولة الأولى.
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