صحف عربية تبرز انضمام السعودية لتحالف أمن الملاحة

الصحف تناولت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية وكشفت عن تقارب كبير في النتائج بين حزبي ليكود بزعامة نتنياهو، و«أزرق أبيض» بزعامة غانتس، اللذين فشلا في تحقيق أغلبية

تحرير:وفاء بسيوني ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

صحف عربية

لا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية وتطورات أوضاع النفط تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على الانتخابات الإسرائيلية، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "السعودية تعلن عودة إمدادات النفط.. ودعوة أوروبية لرد جماعي"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أعلن عودة إمدادات السعودية من النفط إلى مستوياتها ما قبل الهجوم على مرافق أرامكو.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بجدة أمس، أن شركة "أرامكو" السعودية "سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يوميا نهاية شهر سبتمبر الحالي، و12 مليون برميل يوميا نهاية نوفمبر المقبل". وسجلت