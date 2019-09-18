صحف عربية تبرز انضمام السعودية لتحالف أمن الملاحة

الصحف تناولت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية وكشفت عن تقارب كبير في النتائج بين حزبي ليكود بزعامة نتنياهو، و«أزرق أبيض» بزعامة غانتس، اللذين فشلا في تحقيق أغلبية
لا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية وتطورات أوضاع النفط تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على الانتخابات الإسرائيلية، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.
في افتتاحيتها تحت عنوان "السعودية تعلن عودة إمدادات النفط.. ودعوة أوروبية لرد جماعي"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أعلن عودة إمدادات السعودية من النفط إلى مستوياتها ما قبل الهجوم على مرافق أرامكو.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بجدة أمس، أن شركة "أرامكو" السعودية "سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يوميا نهاية شهر سبتمبر الحالي، و12 مليون برميل يوميا نهاية نوفمبر المقبل".
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وأضاف، في مؤتمر صحفي بجدة أمس، أن شركة "أرامكو" السعودية "سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يوميا نهاية شهر سبتمبر الحالي، و12 مليون برميل يوميا نهاية نوفمبر المقبل".
وسجلت أسعار النفط انخفاضا بـ6 في المئة عقب تصريحات الوزير.
وذكرت صحيفة "الخليج" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدد تأكيد قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو، في بقيق وخريص شرقي المملكة.
وقال الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إن مثل هذه الاعتداءات الجبانة "لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي"، حسب تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكشفت صحيفة "عكاظ" عن انضمام السعودية للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بأن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة في التحالف، ما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.
وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.
ويأتي انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
صحيفة "البيان" تناولت إعراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر الهجمات التي استهدفت منشأتين لشركة أرامكو النفطية السعودية السبت الماضي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث عبر الرئيس الفرنسي عن "شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة"، مؤكدًا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار المملكة "في مواجهة هذه الأعمال التخريبية".
بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إلى رد جماعي على الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.
وبالانتقال إلى الانتخابات الإسرائيلية، وتحت عنوان "تقارب نتائج نتنياهو وغانتس وليبرمان يدعو إلى حكومة وحدة"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية كشفت عن تقارب كبير في النتائج بين حزبي "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، اللذين فشلا في تحقيق أكثرية.
وتضع هذه النتائج مصير حظوظ كل من نتنياهو وغانتس في تشكيل الحكومة بيد رئيس حزب اليهود الروس أفيغدور ليبرمان الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم "ليكود" و"أزرق أبيض". وستقرر نتيجة المفاوضات الائتلافية أيضا مصير محاكمة نتنياهو بتهم فساد واحتمال سجنه.
وذكرت "الخليج" تحت عنوان "عنصرية نتنياهو تتصدر انتخابات الكنيست"، أن الإسرائيليين انتخبوا أمس، مرشحيهم في انتخابات الكنيست. وبينت النتائج الأولية أن حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بيني غانتس حصل على 34 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست)، والليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 33، والقائمة العربية المشتركة 11، بينما أحرز حزب "إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد، ما يعني وجود صعوبات لتشكيل حكومة، بينما أكد الفلسطينيون المحبطون أنه لا يمكن التعويل عليها، إذ إنها لن تكون في صالحهم، سواء كانت يمينية أو يسارية.
وأشارت "البيان" إلى قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبدأ مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي وسيعمل على منع تشكيل "حكومة معادية للصهيونية".
وفي أول تعليق له عقب ظهور مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات التشريعية، قال نتنياهو أمام حشد من أنصاره إن "إسرائيل بحاجة إلى حكومة قوية" مضيفا: "سنقف معا متحدين نواجه المهام التي أمامنا. إسرائيل في لحظة تاريخية، تواجه فرصا وتحديات معا".
وبالانتقال إلى شأن آخر ذكرت "عكاظ" أن حركة طالبان تبنت الهجومين الانتحاريين اللذين أوديا بحياة العشرات في أفغانستان أمس الثلاثاء.
وأعلنت الشرطة ومسؤولون طبيون أن الانفجارين استهدفا العاصمة كابول وإقليم باروان وسط البلاد، وأسفرا عن مقتل 46 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 70 آخرين.
وأعلن مسؤول طبي أن 24 شخصا قُتلوا، بينما أصيب 31 آخرون في انفجار بالقرب من تجمع انتخابي حضره الرئيس الأفغاني أشرف غني، لكن أحد مساعديه أكد أنه نجا من الاغتيال ولم يصب بأذى.
وكان مقررا أن يلقي غني كلمة أمام التجمع الانتخابي في شاريكار عاصمة إقليم باروان شمالي كابول عندما وقع الانفجار.
وذكرت "الاتحاد" أن الولايات المتحدة نددت باستمرار الهجمات التي تشنها حركة طالبان في أفغانستان.
وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتفاوض بشأن اتفاق سلام، بينما تواصل الحركة هجماتها على الشعب الأفغاني".