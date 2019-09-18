2 أكتوبر الموعد النهائي لطرح «الطيب والشرس واللعوب»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فيلم الطيب والشرس واللعوب

بعد سلسلة من التأجيلات حددت الشركة المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» يوم 2 أكتوبر موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى دور العرض. الفيلم من بطولة "بيومي فؤاد، مى كساب، محمد سلام، أحمد فتحى"، وتأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور عريض خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهورت بهم الحال وأصبحوا بعيدين عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيجتمعون مجددًا ويقررون العودة من خلال إنتاج عمل فني على نفقتهم الخاصة.

وكشفت مي كساب عن الشخصية التي تلعبها خلال الفيلم (زيزي اللعوب) ممثلة إغراء، وهو دور جديد عليها، واختارت له "لوك" مختلفا (الشعر الأحمر الطويل)، بينما يجسد أحمد فتحي فى إطار الأحداث دور (خلدون) وشهرته "الشرس" ويمتاز بالشهامة والجدعنة والكرم والطيبة. View this post on Instagram 2 أكتوبر