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2 أكتوبر الموعد النهائي لطرح «الطيب والشرس واللعوب»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فيلم الطيب والشرس واللعوب
فيلم الطيب والشرس واللعوب
بعد سلسلة من التأجيلات حددت الشركة المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» يوم 2 أكتوبر موعدا نهائيا لطرح الفيلم فى دور العرض. الفيلم من بطولة "بيومي فؤاد، مى كساب، محمد سلام، أحمد فتحى"، وتأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وتدور أحداثه حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور عريض خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهورت بهم الحال وأصبحوا بعيدين عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين، فيجتمعون مجددًا ويقررون العودة من خلال إنتاج عمل فني على نفقتهم الخاصة.
وكشفت مي كساب عن الشخصية التي تلعبها خلال الفيلم (زيزي اللعوب) ممثلة إغراء، وهو دور جديد عليها، واختارت له "لوك" مختلفا (الشعر الأحمر الطويل)، بينما يجسد أحمد فتحي فى إطار الأحداث دور (خلدون) وشهرته "الشرس" ويمتاز بالشهامة والجدعنة والكرم والطيبة. View this post on Instagram 2 أكتوبر
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نجوم الفن يدعمون السيسي: «إحنا معاك يا ريس»

تفاعل عدد كبير من الفنانين والمطربين مع هاشتاج «إحنا معاك يا ريس»، دعما للرئيس عبد الفتاح السيسى. وظهر جمع من الفنانين والمطربين فى مقطع فيديو مجمع، أعلنوا من خلاله تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى. إذ بدأ الفيديو بالفنان حجاج عبد العظيم الذى قال: «إحنا معاك يا ريس»، أعقبه الفنان أحمد بدير الذى قال: «معاك وربنا معاك». وتوالى ظهور الفنانين والمطربين فى الفيديو دعما للرئيس السيسى، حيث تفاعل مع الهاشتاج المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، ثم الفنان الشاب حسام داغر، والمطرب حكيم، والفنان هانى شاكر، والمطرب الشعبى أحمد شيبة.
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محمد الشرنوبي يتعاقد على بطولة «شريط 6»

تعاقد المنتج أحمد عبدالباسط مع الفنان محمد الشرنوبي على بطولة فيلم "شريط 6" ليكون ثاني التعاقدات بعد الفنان خالد الصاوي. ويعقد عبدالباسط جلسات عمل مكثفه مع المخرج محمد سلامة من أجل الانتهاء من باقي تحضيرات العمل الذي تم الاستقرار على تصويره خلال الأيام المقبلة، ويجري حاليا وضع باقي الترشيحات الخاصة بالأدوار الرئيسة للعمل وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال الأيام المقبلة حيث ينتمي العمل الشبابي للرومانسي والتشويقي، فيلم "شريط 6" بطولة خالد الصاوي ومحمد الشرنوبي وتأليف محمود حمدان وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت" وإخراج محمد سلامة.
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قبل عرضه بالجونة|كواليس تصوير فيلم «الفارس والأميرة»

«الفارس والأميرة» أحد الأفلام العربية المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، التي تنطلق بعد غد الخميس، ويعد هذا هو العرض العالمي الأول للفيلم الذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم محمد هنيدي، مدحت صالح، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، سعيد صالح، عبد الرحمن أبو زهرة، أمينة رزق، غسان مطر، عثمان عبد المنعم، محمد الدفراوي، وفي دور الراوية جيهان الناصر، وقد أخذ أبطال الفيلم يروجون للعمل قبل عرضه فى «الجونة» بنشر كواليس التسجيل عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، وأيضا الصفحة الرسمية للفيلم.
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انطلاق تصوير فيلم «صندوق الدنيا» فى منطقة وسط البلد

تشهد شوارع وسط البلد اليوم الثلاثاء، بداية تصوير فيلم «صندوق الدنيا» وتجمع المشاهد كل من؛ باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوي، على أن يستمر التصوير بنفس الديكور لعدة أيام، فيلم «صندوق الدنيا» بطولة جماعية تدور أحداثه حول قصص إنسانية مؤثرة تقع جميعها فى منطقة وسط البلد الديكور الأساسي للعمل، الفيلم من إخراج عماد البهات، ويشارك فى بطولته إلى جوار النجوم الأساسين، كل من علاء مرسي وصلاح عبد الله، وفي سياق آخر يواصل خالد الصاوي تحضيراته لفيلمه الجديد «نوستالجيا» الذي يمثل أول بطولة مطلقة له فى السينما، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
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أفلام محمد رمضان مع وقف التنفيذ| هل ينضم «أسد أسود»؟

يعمل حاليًا الفنان محمد رمضان، على مشروعه السينمائي الجديد «أسد أسود» والذى يسجل أول تعاون بينه وبين المؤلف محمد دياب والمخرج خالد دياب، الإعلان عن هذا الفيلم يفتح التساؤل حول مشاريع "رمضان" السينمائية المؤجلة، والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، ولم يشرع فى تنفيذ أى منها، أول تلك المشروعات، فيلم «بطل عادي» هو المشروع الثاني الذى كان من المقرر أن يجمعه بشركة "العدل جروب"، والذى تم الإعلان عنه فى أكتوبر 2018، تأليف محمد العدل وإخراج ماندو العدل، وجاء هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «نسر الصعيد» والذى أنتجته نفس الشركة.
نجوم الفن والإعلام والمشاهير يحتفلون بعرض 3 أيام فى الساحل ل محمد هنيدي (16)

محمد هنيدي يدعو منتخب اليد لحضور «3 أيام فى الساحل»

دعا الفنان الكوميدي محمد هنيدي منتخب مصر لكرة اليد الفائزين بكأس العالم للناشئين، لحضور العرض المسرحي "3 أيام في الساحل"، يوم الجمعة القادم، في مسرح "كايرو شو" في مدينة 6 أكتوبر، وأوضح مصدر بـ"كايرو شو" أنه سيتم تنظيم استقبال مميز للاعبي المنتخب والجهاز الفني، وسيلتقي نجوم العرض الذين أبدوا حماسا وترحيبا كبيرا بهؤلاء الشباب الذين استطاعوا تحقيق إنجاز رياضي كبير لمصر على مستوى العالم. يشارك فى المسرحية كل من بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف، وهي من إخراج مجدي الهواري.
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نجوم يجربون حظهم مع البطولة| «نوستالجيا» خالد الصاوي

يبدو أن موسم "الأوف سيزون" كان فرصة للكثير من الفنانين الذين ينشغلون حاليًا بالتحضير لمشروعات درامية جديدة، سيكون هم أبطالها، ولعل السبب وراء ذلك هو قبول الجمهور لهم لموهبتهم التي برزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحتمًا ستكون تجربة البطولة المطلقة الأولى نقطة فارقة فى مشوارهم الفني حال النجاح، وليست الفرصة التي أتيحت لبعض النجوم لكي يعيشوا حالة النجاح بالبطولة المطلقة، قاصرة فقط على الدراما، بل امتدت إلى السينما أيضا التي فتحت ذراعها للكثيرين بالفترة الأخيرة، فهل ستكون التجربة ناجحة أم رهانا خاسرا؟
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