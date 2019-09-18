توفيق عبد الحميد: أنا ابن الطبقة الوسطى لذلك ابتعدت
تحرير:ريهام عبد الوهاب١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
توفيق عبد الحميد
حل الفنان توفيق عبد الحميد ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة DMC، ليلة أمس الثلاثاء. ويأتي هذا اللقاء بعد تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك بعد غياب 10 سنوات عن الساحة الفنية والإعلامية أيضا، وحاز هذا اللقاء اهتماما كبيرا من قبَل الجمهور الذى كان لديه فضول كبير لمعرفة الأسباب التي دفعت «توفيق» للابتعاد عن الساحة رغم تحقيقه الكثير من النجاحات، وجاءت أبرز التصريحات التي قالها خلال البرنامج كالتالي:
1- أنا غايب عن الساحة الفنية ما يقرب من 10 سنوات، ومقاطع السوشيال ميديا لذلك صُدمت عند تكريمي في المهرجان القومي للمسرح من رد فعل الجمهور.
2- أنا ابن الطبقة المتوسطة وابن حي شبرا، اللي جامع فيه خلطة ولاد البلد، وفيه غلط وعيب وحرام، وفيه مسلمين ومسيحيين متربيين في وسط بعض، وكل هذا التراكم ظاهر فى شخصيتي
1- أنا غايب عن الساحة الفنية ما يقرب من 10 سنوات، ومقاطع السوشيال ميديا لذلك صُدمت عند تكريمي في المهرجان القومي للمسرح من رد فعل الجمهور.
2- أنا ابن الطبقة المتوسطة وابن حي شبرا، اللي جامع فيه خلطة ولاد البلد، وفيه غلط وعيب وحرام، وفيه مسلمين ومسيحيين متربيين في وسط بعض، وكل هذا التراكم ظاهر فى شخصيتي وتفاجأت وقت التكريم بحب الناس، وحسيت إني طفل تائه رُد إلى أمه.
3- تجمعني علاقة صداقة قوية بأحمد عبد العزيز، وعندما ابتعدت، كان دائما يتصل بي ويعرض عليّ أدوارا، ولكن كان ردي دائمًا: «مليش نفس أمثل»، حتى عندما أبلغني بالتكريم رفضت فى البداية.
4- تم حصرى فى دور المثالي والطيب والرومانسي، رغم أنى قدمت الشرير فى «كناريا وشركاه».
5- فيلم «حلم العمر» كان أول تعامل لي مع "السبكي" وكل الكلام الذى يقال عنه ليس صحيحا، هو رجل ابن بلد ومحترم.