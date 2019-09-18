توفيق عبد الحميد: أنا ابن الطبقة الوسطى لذلك ابتعدت

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

توفيق عبد الحميد

حل الفنان توفيق عبد الحميد ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة DMC، ليلة أمس الثلاثاء. ويأتي هذا اللقاء بعد تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك بعد غياب 10 سنوات عن الساحة الفنية والإعلامية أيضا، وحاز هذا اللقاء اهتماما كبيرا من قبَل الجمهور الذى كان لديه فضول كبير لمعرفة الأسباب التي دفعت «توفيق» للابتعاد عن الساحة رغم تحقيقه الكثير من النجاحات، وجاءت أبرز التصريحات التي قالها خلال البرنامج كالتالي:

1- أنا غايب عن الساحة الفنية ما يقرب من 10 سنوات، ومقاطع السوشيال ميديا لذلك صُدمت عند تكريمي في المهرجان القومي للمسرح من رد فعل الجمهور. 2- أنا ابن الطبقة المتوسطة وابن حي شبرا، اللي جامع فيه خلطة ولاد البلد، وفيه غلط وعيب وحرام، وفيه مسلمين ومسيحيين متربيين في وسط بعض، وكل هذا التراكم ظاهر فى شخصيتي