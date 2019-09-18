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توفيق عبد الحميد: أنا ابن الطبقة الوسطى لذلك ابتعدت

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
حل الفنان توفيق عبد الحميد ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة DMC، ليلة أمس الثلاثاء. ويأتي هذا اللقاء بعد تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك بعد غياب 10 سنوات عن الساحة الفنية والإعلامية أيضا، وحاز هذا اللقاء اهتماما كبيرا من قبَل الجمهور الذى كان لديه فضول كبير لمعرفة الأسباب التي دفعت «توفيق» للابتعاد عن الساحة رغم تحقيقه الكثير من النجاحات، وجاءت أبرز التصريحات التي قالها خلال البرنامج كالتالي:
1- أنا غايب عن الساحة الفنية ما يقرب من 10 سنوات، ومقاطع السوشيال ميديا لذلك صُدمت عند تكريمي في المهرجان القومي للمسرح من رد فعل الجمهور. 2- أنا ابن الطبقة المتوسطة وابن حي شبرا، اللي جامع فيه خلطة ولاد البلد، وفيه غلط وعيب وحرام، وفيه مسلمين ومسيحيين متربيين في وسط بعض، وكل هذا التراكم ظاهر فى شخصيتي
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دينا-الشربينى (1)

دينا الشربيني عضوة لجنة تحكيم بمهرجان «سلا للمرأة»

نشرت الصفحة الرسمية للنجمة دينا الشربيني على "فيسبوك"، صورا لها من افتتاح مهرجان سلا لأفلام المرأة بالمغرب، وكانت إدارة مهرجان سلا لأفلام المرأة قد اختارت الفنانة المصرية لعضوية لجنة التحكيم المسابقة الرسمية في الدورة الـ 13 من المهرجان التي تُقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب. من جانب آخر، دينا الشربيني قد تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجم كريم عبد العزيز، ويشاركهما فى بطولة العمل كل من: غادة عادل ونيللي كريم وماجد الكدواني وبيومي فؤاد.
رانيا يوسف

رانيا يوسف تواصل تصوير «الآنسة فرح» في الغردقة

تواصل الفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «الآنسة فرج» بالمدينة الغردقة، ويستمر التصوير حتى يوم الخميس المقبل، ومن ثم العودة إلى القاهرة لاستئناف التصوير داخل الديكور الخاص بالمسلسل، و«الآنسة فرح» هو فورمات أجنبي عن مسلسل Jane the virgin الذي عُرض قبل 5 سنوات على قناة CW، وقُدم على 5 أجزاء، وهو مسلسل درامي كوميدي رومانسي، ويشارك فى بطولة النسخة العربية كل من؛ أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، وغيرهم.
محمد إمام ونوران طلعت

مفاجأة زوجة محمد إمام له في عيد ميلاده (صور)

نشر الفنان محمد إمام صورا من حفل عيد ميلاده الذى فاجأته زوجته (نوران طلعت) به، حيث أعدته فى سرية تامة، ليلة أمس، ودعت كل أصدقائه المقربين منه داخل الوسط الفني، للحضور والاحتفال معه بعيد ميلاده الـ35، ومن بين النجوم الحاضرين "شريف منير، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، أحمد رزق، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، رامي رضوان، سليمان عيد، محمود البزاوي، دنيا سمير غانم، الشيف علاء الشربيني والمخرج أحمد خالد موسي"، بالإضافة إلى أصدقائه من خارج الوسط الفني، وعلق «إمام» على الصورة قائلا: «مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللى بحبهم من قلبي».
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«سوبيبور».. مسرحية تثير الجدل بسبب التعاطف مع اليهود

المحاولات مستمرة من قِبل إسرائيل لطمس الهوية العربية فى القدس، لأجل أن تتناسى الأجيال القادمة الحقيقة وأن تشطب دولة فلسطين من الخريطة، وهناك ممارسات صهيونية مستميتة لتحقيق أغراضها. وفى سياق آخر اشتعلت أزمة مؤخرًا داخل مصر بسبب ما وصفه البعض باختراق صهيونى للنشاط المسرحى فى مصر، ربما كلمات كبيرة وصادمة للجميع، ولكن دعونا ننطلق من الرسالة التى أشعلت لهيب الأزمة، وهى رسالة من قبل مسؤولين إسرائيليين يتوجهون بالشكر إلى فريق مسرح كلية التجارة بجامعة عين شمس، على عرض «سوبيبور»، الذى مثّل الجامعة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ12.
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أحمد عبد العزيز: المسرح مهنة شاقة والعاملون به أبطال

دورة جديدة تحمل الرقم 12، أغلقت أبوابها أمس الجمعة، من فعاليات المهرجان القومى للمسرح، الذى انطلق يوم 17 أغسطس الجاري، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، الذى بلا شك كان لوجوده تأثير هام فى خروج المهرجان بهذا الشكل الراقى، الذى يعبر عن قيمة مصر وثقلها الثقافى والفنى، وبه أكد أن الفن المسرحى المصرى مهما مر بأزمات، ووقفت فى طريقه العقبات التى أسهمت فى غياب هذا الفن عن أبصارنا ومسامعنا سنوات طوالا، إلا أنه باقٍ وراسخ، لما له من دور هام فى إثراء الحياة الثقافية وتنشئة الأجيال نشأة سوية.
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سامح عبد العزيز يحضر لجزء ثانٍ من مسلسل «رمضان كريم»

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "رمضان كريم"، الذي عُرض في عام 2017 وحقق نجاحا ملحوظا بعد عرضه، إذ يعمل سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله على ترشيح الأبطال الجدد مع الأبطال الرئيسيين الذين ظهروا في الجزء الأول من المسلسل، ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان 2020. ويرصد مسلسل "رمضان كريم" روحانيات الشهر الكريم، ويحكي العمل عن الصائمين والمفطرين في سياق درامي اجتماعي عائلي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة في إطار عالم واحد.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل، اليوم السبت، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هى "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش، كما يقام العرض المسرحي "أبو كلبس" للمخرج أشرف علي، بقاعة الغد، وعلى مسرح النهار تعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، بينما يقام العرض المسرحي "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي، على مسرح ميامي.
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